L'Oroscopo della giornata di venerdì 12 agosto vedrà il pianeta Venere entrare nel segno del Leone, che finalmente darà risalto alla vita propria sentimentale e sociale, mentre Scorpione in questo periodo potrebbe essere più stressato del solito. Mercurio indicherà la direzione giusta per la Vergine, soprattutto al lavoro, mentre Pesci potrà contare sul sostegno di Marte. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di venerdì 12 agosto.

Previsioni oroscopo venerdì 12 agosto 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che finalmente tenderà a migliorare e non poco per voi.

La Luna e Venere si troveranno in buon aspetto in questa giornata di venerdì, e vi sentirete più a vostro agio quando si parlerà di sentimenti, cuori solitari oppure no. Sul fronte professionale attenzione a non essere troppo superficiali, perché potreste lasciarvi sfuggire importanti dettagli. Voto - 8️⃣

Toro: il Sole e Venere potrebbero creare complicazioni in ambito amoroso secondo l'oroscopo di venerdì 12 agosto. Single oppure no, il pianeta dell'amore Venere sarà contro di voi. La Luna invece sarà in sestile, ma in ogni caso, non sarà così semplice vivere un amore pieno di romanticismo, senza alcuna complicazione. Per quanto riguarda il lavoro sarà un momento molto favorevole per mettere sul piatto progetti di più ampio respiro.

Voto - 7️⃣

Gemelli: i sentimenti saranno un po’ altalenanti in questa giornata di agosto. Venere si metterà in posizione favorevole, ma la Luna potrebbe darvi qualche grattacapo, considerato che sta per avvicinarsi nel segno dei Pesci. Nel lavoro potreste essere più stressati del solito a causa di Mercurio. Riordinate le idee, e ripartite da quelle vostre idee veramente valide.

Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale che vedrà il pianeta Venere lasciare il vostro cielo, secondo l'oroscopo. Non preoccupatevi, perché in amore avrete ancora tante opportunità da condividere con la persona che amate. Inoltre, la Luna sarà presto dalla vostra parte, pronta a darvi fortuna. Nel lavoro sarà importante portare a termine alcuni progetti in questo periodo.

Pazienza se dovrete sacrificare parte del vostro tempo libero. Raggiungere un buon risultato sarà molto importante per voi. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale che si rivelerà più appagante ora che Venere si troverà in congiunzione. In questa giornata però, dovrete ancora vedervela con la Luna opposta, che rallenterà la vostra ascesa romantica. Abbiate pazienza, e presto potrete dare maggior risalto alla vostra storia d'amore. Per quanto riguarda il lavoro le vostre aspirazioni saranno ancora molto alte, ma dovrete essere in grado di sostenerle. Voto - 8️⃣

Vergine: Venere non sarà più dalla vostra parte a partire da questa giornata, ma questo non vorrà dire che i rapporti con il partner tenderanno a peggiorare.

Attenzione però a questa Luna che potrebbe influire sul vostro umore e sul vostro atteggiamento. In ambito professionale sarete sempre sul pezzo grazie a Marte e Mercurio, e in grado di arrivare sempre dritti al punto. Voto - 7️⃣

Bilancia: cielo sopra di voi che finalmente comincerà a rasserenarsi. Venere vi aiuterà a vedere la vostra relazione di coppia sotto un altro punto di vista, e lentamente recupererete intesa tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single guardatevi intorno e siate più sociali. In ambito lavorativo siate pazienti e riflettete al meglio sulle vostre idee prima di svilupparle. Con la giusta organizzazione, potreste ottenere qualcosa di più. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che potrebbe complicarsi in questa giornata a causa di Venere che passerà nel segno del Leone.

Imparate ad ascoltare, ed eventualmente assecondare le richieste del partner o della vostra fiamma, soprattutto voi nati nella prima decade. Sul fronte professionale Marte opposto potrebbe stressarvi un po' troppo, e rendere i vostri progetti più difficili da sviluppare. Voto - 6️⃣

Sagittario: periodo migliore in amore secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 12 agosto. Single oppure no, con Venere che si troverà in trigono dal segno amico del Leone, i rapporti con la persona che amate tenderanno a farsi più romantici e affiatati. Sul fronte lavorativo vorreste essere impegnati in progetti di più ampio respiro, ma bisogna essere pazienti e mostrare maggior costanza. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di venerdì che vi vedrà di buon umore secondo l'oroscopo.

Il pianeta Venere non vi darà più fastidio, e avrete la possibilità di vivere una relazione di coppia sana e affiatata. Cercate dunque di mettere da parte le ostilità, e risolvere insieme i vostri problemi. In ambito lavorativo idee e energie non mancheranno, ma attenzione a Giove che potrebbe rallentarvi. Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna vi terrà compagnia in questa giornata, ma da questo venerdì, Venere si metterà contro di voi. Sul fronte amoroso dunque, dovrete dimostrare al meglio i vostri sentimenti per tenere a galla la vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro non avrete tante energie a disposizione, ciò nonostante non mancherà in voi buona volontà che, nonostante tutto, vi permetterà di portare a termine i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Pesci: settore professionale che vi vedrà attivi ed energici grazie a Marte, ma con Mercurio in opposizione, non sempre le vostre idee saranno efficaci. Per quanto riguarda i sentimenti sarà un venerdì nel complesso piacevole per voi nativi del segno, anche se Venere non si troverà più in trigono. Single oppure no, avrete ancora la possibilità di dare vita a splendidi momenti insieme alla vostra metà. Voto - 7️⃣