L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di giovedì 25 agosto 2022. In analisi la seconda tranche dello zodiaco, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 25 agosto corredato dalle attesissime stelline quotidiane: a voi il responso astrale con consigli e dritte sull'amore e il lavoro.

Previsioni zodiacali del 25 agosto: l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: 'top del giorno'. Questo giovedì si presume altamente positivo per voi del segno.

Di sicuro non vi lascerete sfuggire un’occasione d’oro e, con una mossa elegante e tempestiva, porterete a termine con successo affari, trattative o conquiste. Voglia di nuovi acquisti, creatività, recupero di un rapporto che attraversa un momento di crisi? Benissimo, il momento è propizio per farlo. Nel lavoro invece, potreste trovare agganci utili o risolvere qualcosa che avete particolarmente a cuore, grazie anche all’aiuto di un collega. Presto anche una questione che da tempo vi tiene un po’ sulle spine sarà risolta al meglio. In amore, nel solito giro delle amicizie potrà fare la sua apparizione una persona davvero interessante. Non siate timidi e approfondite la conoscenza. Consiglio utile per tutti: per quanto invitante sia la vita sociale, è sconsigliato fare le ore piccole.

Nel contempo seguite uno stile di vita regolare e sano.

Scorpione: ★★★★★. In perfetta armonia con Giove, la Luna in Leone giunge a fagiolo per risollevarvi lo spirito. A beneficiarne più di ogni altro sarà il rapporto di coppia. Dopo i recenti dissapori, un tono romantico e delicato è quel che ci vuole per ristabilire la pace e la serena convivenza.

Single, interrogate con sincerità il cuore riguardo a ciò che provate per una persona: dentro di voi ci sono, sebbene nascoste, le risposte. In ambito lavorativo un imprevisto potrebbe mandare all’aria alcuni piani preimpostati: la giornata vi offre la possibilità di rifletterci meglio e di evitare di cadere in fallo: come si dice, non tutto il male viene per nuocere!

In amore, se nei giorni scorsi aveste bisticciato col partner, seguite i suggerimenti di una persona amica. Sappiate comunque che con un fiore in mano come bandiera bianca è facile fare pace. Ci sono giorni, e questo sembra uno di quelli, in cui è vivamente consigliato dedicarsi al proprio corpo e alla propria bellezza.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 25 agosto prevede un giorno abbastanza impegnativo da sbarcare. Sotto un acquazzone dovuto alla durissima opposizione in atto tra Luna e Saturno, qualsiasi cosa proponiate in questo periodo potrebbe venire bocciata o pesantemente osteggiata da chi non cerca altro che mettervi in difficoltà. Un po’ di prudenza metterebbe i vostri intenti al riparo da rischi ed eventuali progetti già avviati al sicuro da malintesi.

Nel lavoro intanto, per evitare sviste o imprecisioni dovute soprattutto alla stanchezza, dovrete triplicare la concentrazione e imporvi una maggiore auto-disciplina. In amore se volete davvero dar retta alle stelle, sappiate che è arrivato il momento di uscire dal torpore per cominciare a buttare occhiate in giro. Poi, in un secondo momento passare all'azione. Andamento irregolare anche per l’umore che spesso segue traiettorie tutte sue, con rapidissime cadute e risalite altrettanto veloci.

Oroscopo e stelle del 25 agosto: le previsioni zodiacali da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Ottima giornata in campo sentimentale come nelle attività lavorative. Con Urano, Marte e Mercurio in ottimo aspetto verso Plutone, quest'ultimo presente già nel vostro cielo astrale, sarete nella condizione di spirito per godervi una giornata tranquilla, anche se a tratti (piacevolmente) impegnata.

Nel caso aveste deciso di accettare l’invito degli amici e di partire, avete fatto un’ottima scelta. Nel lavoro poi, se foste in vena di cambiamenti non rimandate a domani quello che potreste fare subito: spedite quei curriculum relativi a domande di assunzione o per partecipare a concorsi e aspettate speranzosi, con fiducia. In amore invece, se siete tra quelli che vivono un rapporto collaudato, non sarà qualche turbolenza dell’umore a intaccarlo. Come dice un saggio detto: "l'amore non è bello se non è litigarello". La salute va benone, occorre solo assumere buone abitudini per preservarla in questo stato.

Acquario: ★★★★. Giornata meno pimpante della precedente, ma indubbiamente costruttiva.

In generale possiamo affermare con una certa sicurezza che questo prossimo giovedì andrà visto some normale amministrazione. Una lunga lista di questioni pratiche richiederà la vostra attenzione. Potreste pertanto trovarvi costretti ad un vero tour de force: badate al sodo e non perdetevi in chiacchiere, perché prima farete e prima sarete liberi di fare ciò che vi piace. Nel lavoro intanto cercate di dare precedenza alle cose più importanti, tralasciando il fattibile a momenti meno concitati. Se vi va, leggete o scrivete, insomma avvicinatevi a discipline alternative: non si vive si soli social, telefonino e pc! Alcune risposte potreste trovarle anche nelle piccole cose di tutti i giorni. In amore poi, provate a ravvivare la giornata qualora divenisse un po' spenta, magari immettendo un pizzico di entusiasmo: un passatempo divertente vi aiuterà a non sbadigliare.

La salute sarà in miglioramento e lo spirito ne trarrà beneficio.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 25 agosto, svela un periodo abbastanza impregnato di routine. Quando iniziate una giornata con la certezza di non essere al massimo, siete già partiti con il piede sbagliato e lo svantaggio potrebbe risultare incolmabile. Dovrete solo riuscire a liberarvi del malumore e, per quanto possibile, a concentrarvi sulle energie residue. Nel lavoro cercate di restare calmi e aspettate che siano gli eventi a maturare, senza fretta né ansie di circostanza. Quando la situazione dovesse proporre qualcosa di notevole o di interessante, allora sarete i primi ad accorgervene e ad intervenire. In amore nel frattempo non dovrebbero presentarsi ostacoli insormontabili tra voi e una serata intrigante.

Cercate di non sciupare tutto tirando fuori inutili polemiche (come spesso accade). Se poi fosse veramente necessario, potreste imprimere una correzione di rotta alla vostra storia d’amore, magari rendendola più sicura e stabile. Ma dovete esserne davvero convinti, calcolando anche eventuali intoppi.