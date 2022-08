Giovedì 25 agosto troveremo sul piano astrale la Luna e Venere transitare nel segno del Leone, nel frattempo Giove risiederà nel domicilio dell'Ariete. Mercurio insieme al Sole, intanto, resteranno stabili in Vergine, così come Plutone rimarrà nel segno del Capricorno e Nettuno proseguirà l'orbita in Pesci. Saturno, in ultimo, continuerà la sosta in Acquario come Urano assieme al Nodo Nord protrarranno il moto in Toro e Marte permarrà nei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Gemelli, meno conciliante per Pesci e Sagittario.

Sul podio

1° posto Gemelli: mondo onirico. Ottime le effemeridi di questo giovedì per i nati Gemelli che amano lasciarsi cullare dalle braccia di Morfeo, in quanto saranno propensi a fare dei sogni vividi nonché significativi che, al risveglio, ricorderanno con estrema naturalezza.

2° posto Ariete: felicità condivisa. Un traguardo raggiunto da un figlio, una promozione professionale del coniuge o l'inizio di una storia sentimentale di una loro amica potrebbe riempire di felicità il cuore dei nati Ariete in questo giorno estivo, col segno di Fuoco che esploderà di contentezza quasi come la persona cara.

3° posto Vergine: intriganti. Con la Bianca Signora in dodicesima casa e il Messaggero degli Dei al giro di boa sui loro gradi, i nati Vergine sembreranno, con buona probabilità, dotati di uno charme e di una vena carismatica non indifferente, grazie alle quali non sarà difficile ammaliare qualche ghiotta preda affettiva.

I mezzani

4° posto Leone: visione nitida. Se il giovedì di casa Leone fosse una partita a carte si giocherebbe a carte scoperte, in quanto i felini capiranno probabilmente sia su quali idee e progetti puntare d'ora in avanti, ma anche sulle persone alle quali affidarsi per gli stessi.

5° posto Toro: parole col contagocce. Sentendosi un po' sotto bersaglio del parterre planetario, i nati Toro potrebbero assumere un mood tendente al taciturno, proferendo poche parole ma facendo sì che queste ultime colpiscano perfettamente il bersaglio.

6° posto Capricorno: gruzzoletto. Giovedì ideale in casa Capricorno per iniziare a raccogliere un piccolo gruzzoletto per una mira vacanziera o per l'acquisto di un costoso oggetto high-tech, a patto che il salvadanaio in questione non venga svuotato anzitempo per soddisfare un altro desiderio.

7° posto Scorpione: focus sulla coppia.

Le beghe lavorative e/o familiari delle ultime due settimane potrebbero aver minato la serenità per le coppie di casa Scorpione, coi nativi che dovrebbero dedicare gran parte del giovedì a far divenire il partner nuovamente al centro delle loro attenzioni.

8° posto Cancro: umore altalenante. La sgradevole sensazione di sentirsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, in onda a momenti alterni già da qualche mese, avrà buone chance di mettere a repentaglio l'armonia interiore dei nati Cancro in questa giornata dai toni altalenanti.

9° posto Bilancia: relax. Sebbene gli impegni giornalieri non mancheranno di certo, il secondo segno d'Aria farebbe meglio a ritagliarsi degli spazi per rilassarsi in solitudine, magari guardando una nuova serie tv.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: amore sottotono. Le vicende sentimentali degli arcieri avranno, c'è da scommetterci, bisogno di una revisione in queste ventiquattro ore, soprattutto per ciò che concernerà la visione discordante col partner sull'acquisto di oggetti d'arredo per il nido domestico.

11° posto Pesci: testardi. Il dodicesimo segno zodiacale, specialmente secondo e terzo decano, parranno incaponirsi sul mettere in campo un atteggiamento ostile e contraddittorio nella cerchia amicale, nonostante tale comportamento sia stato già giudicato malamente in passato.

12° posto Acquario: lavoro flop. Complice un pizzico di stanchezza fisica e mentale, i nati Acquario potrebbero trascorrere un turno professionale non troppo semplice, dove il dialogo costruttivo coi colleghi sembrerà latitare e il nervosismo, invece, crescere a dismisura.