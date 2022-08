Secondo le previsioni dell'oroscopo del 25 agosto, i nati sotto il segno dell'Ariete stanno per vivere delle novità. I nati sotto il segno della Vergine, invece, devono avere un po' di inventiva in più.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: non bisogna essere troppo rigidi. Nella vita bisogna anche sapersi adattare alle situazioni. Cercate sempre di migliorarvi e non soffermatevi su quello che pensano gli altri.

11° Toro: l'Oroscopo del 25 agosto vi invita a essere un po' più pazienti. Non abbiate la pretesa di realizzare in men che non si dica tutti gli obiettivi che vi siete prefissati.

Tempo al tempo.

10° Bilancia: occhio per occhio e il mondo diventa cieco. Cercate di non essere troppo vendicativi. Ricordate che vendicarsi non serve a nulla. La cosa più importante è stare bene con se stessi e con la propria coscienza.

9° Vergine: i nati sotto questo segno devono essere più creativi. Sia in amore sia nel lavoro è necessario darsi da fare per riuscire a coronare gli obiettivi che vi siete prefissati.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: giornata interessante per le emozioni. Dal punto di vista professionale, invece, potrebbe nascere qualche intoppo. Siate più aperti e allargate i vostri orizzonti, sia in amore sia nel lavoro.

7° Capricorno: badate di meno a quello che dicono gli altri.

In questo momento siete particolarmente suscettibili. Per tale ragione, l'oroscopo del giorno 25 agosto vi invita a essere un po' più cauti.

6° Gemelli: il momento di agitazione che avete vissuto fino a poco tempo fa potrebbe evolversi in qualcosa di diverso. Adesso siete molto più consapevoli e razionali.

5° Scorpione: in amore solitamente siete alquanto drastici.

Per voi è tutto o bianco o nero, difficilmente riuscite a cogliere le innumerevoli sfumature. Badate meno alle apparenze e concentratevi di più sulla sostanza delle cose.

Oroscopo segni fortunati del 25 agosto

4° in classifica Ariete: tra oggi e domani potreste ricevere delle interessanti novità sul fronte lavorativo. Cercate di tenere gli occhi ben aperti e di non dimenticare i vostri obiettivi.

3° Leone: ci sono tanti progetti in ballo, ma non tutti potranno essere portati a termine. Meglio non esagerare e non lasciarsi prendere dalla foga del momento.

2° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del 25 agosto vi invitano a essere pazienti. Il momento è positivo, tuttavia, dovete fare in modo di riorganizzare le vostre idee e mettervi in gioco.

1° Acquario: siete pieni di spirito d'iniziativa e carichi di voglia di mettervi in gioco. Se non riuscirete subito a realizzare i vostri obiettivi, però, non temete e mostratevi pazienti.