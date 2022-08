L'oroscopo di mercoledì 17 agosto è caratterizzato da tante novità. Le previsioni astrologiche, grazie al transito dei pianeti, descrivono una giornata dove le stelle avranno una forte influenza sulla vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi si appassionerà a ogni cosa che farà e chi sarà alla ricerca di soluzioni alternative.

In particolare Gemelli, Pesci e Ariete si posizioneranno nei primi tre posti della classifica, mentre Scorpione, Leone e Capricorno li seguiranno a ruota. Cancro, Vergine e Sagittario avranno bisogno di confrontarsi con qualcuno e, infine, Acquario, Bilancia e Toro si sentiranno un po' confusi.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 17 agosto, con voti e conseguente classifica.

Previsioni astrologiche del giorno 17 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: dimostrerete di possedere grandi capacità. Ce la metterete tutta per sbaragliare la concorrenza sul posto di lavoro. Sarete di grande esempio per i colleghi e chi avrà modo di frequentarvi rimarrà molto impressionato. Il partner non farà alcuna fatica a comprendere il vostro punto di vista. Voto 8.5.

Toro: i contrasti in famiglia diventeranno sempre più marcati. Non farete altro che litigare e tornare al punto di partenza. In alcuni momenti, farete fatica a contenere la rabbia. Sentirete la necessità di prendere le distanze per schiarirvi le idee.

Una lunga passeggiata nella natura non sarà una cattiva soluzione. Voto 4.

Gemelli: trascorrerete una giornata molto speciale. Finalmente, riuscirete a dare spazio ai vostri veri sentimenti. Sarete sinceri con il partner perché deciderete di mettere al primo posto la relazione di coppia. Le cose inizieranno a migliorare anche dal punto di vista lavorativo: l'importante sarà seguire sempre il cuore.

Voto 9.5.

Cancro: sarete molto responsabili. Questo, però, vi caricherà di impegni eccessivi. Farete fatica a portare a termine i vostri incarichi, soprattutto nei momenti di maggiore stress emotivo. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a confrontarvi con le persone care: avranno la risposta giusta. Voto 6.5.

Previsioni zodiacali e classifica del 17 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete molti progetti da portare a termine. In alcuni momenti, vi preoccuperete per il poco tempo a vostra disposizione, ma sarà solo questione di organizzazione. Se pianificherete bene la vostra giornata non avrete alcun motivo di cui preoccuparvi. Potrete contare sul supporto degli amici e della famiglia. Voto 7.5.

Vergine: i problemi sentimentali saranno difficili da risolvere. Avrete bisogno di ascoltare storie di persone che si sono già trovate in situazioni simili. Gli amici, per fortuna, saranno lieti di aiutarvi. Le loro parole vi consentiranno di osservare la relazione di coppia da un altro punto di vista.

Voto 6.

Bilancia: non riuscirete a focalizzarvi sui vostri desideri. Vi sentirete confusi e poco collaborativi. Vorreste ottenere una routine quotidiana diversa, ma non saprete da dove cominciare. Lo stress potrebbe prendere il sopravvento sulla vostra razionalità e spingervi a compiere degli sbagli. Voto 4.5.

Scorpione: non vedrete l'ora di trascorrere la giornata con la persona amata. Deciderete di imprimerete un tocco di romanticismo la vostro rapporto. Non vi accontenterete più di svolgere attività divertenti e spensierate. Sarete interessati a portare la relazione di coppia a un altro livello. Voto 8.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 17 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: le stelle potrebbero mettervi davanti a dubbi inaspettati.

Farete di tutto per arginare l'ostacolo, ma da soli non sarete in grado di farcela. Avrete bisogno della compagnia e del supporto di persone speciali. La vostra famiglia, in particolare, non vi perderà di vista nemmeno per un secondo. Voto 5.5.

Capricorno: non avrete alcuna paura di prendere decisioni. Vorrete solo accedere alla svolta tanto desiderata. Le previsioni astrologiche, però, vi consigliano di non affidarvi completamente all'istinto: potrebbero verificarsi situazioni impreviste. Sarà opportuno riflettere bene. Voto 7.

Acquario: il lavoro vi metterà in crisi. Non riuscirete a concentrarvi e a prestare la giusta attenzione alle parole dei colleghi. La paura di commettere degli errori non farà altro che aggravare la situazione.

Una pausa potrebbe giovare, ma le previsioni astrologiche vi consigliano di non gettare la spugna. Voto 5.

Pesci: non incontrerete particolari ostacoli sul vostro cammino. Sarete in armonia con gli altri e con il contesto circostante. Stringerete facilmente nuove amicizie, anche se ci metterete un po' prima di iniziare a fidarvi completamente. Potrebbe essere il momento giusto per prendere una decisione importante sul lavoro. Voto 9.

Classifica del 17 agosto dei dodici segni zodiacali