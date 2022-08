Per la giornata di giovedì 18 agosto 2022, l’Oroscopo si presenterà molto interessante economicamente per i nati sotto il segno del Pesci. Ottimo anche lo Scorpione, mentre il Cancro sarà alle ultime posizioni. I segni di terra saranno nel mezzo della classifica.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di giovedì: Pesci in testa alla classifica

1° Pesci: con i guadagni potreste davvero superare le aspettative, colme di iniziative e di qualche salto in più che vi farà avanzare nella vostra carriera. Secondo l’oroscopo potreste avere qualche piccola sorpresa da parte del partner, magari l'arrivo di qualche cambiamento positivo.

2° Scorpione: l’armonia nella coppia ora più che mai vi darà tanto romanticismo e una forte propensione per la gentilezza, a fronte di un periodo in cui avete sempre dimostrato molto scetticismo. Secondo l’oroscopo, sarete anche disposti a fare faville per il partner.

3° Gemelli: questo periodo estremamente fortunato sarà da incentivo per i progetti lavorativi. I guadagni potrebbero arrivare in men che non si dica, mentre farete qualche bell’affare che vi renderà le vacanze molto più interessanti del solito. Ottima l’affinità in famiglia.

4° Leone: rinnovare il vostro look e valorizzarvi come saprete fare sarà un incentivo per non perdere di vista il buonumore, soprattutto in questo periodo di stallo professionale.

Con il partner la passionalità la farà da padrone, e vi sentirete sempre più amati.

Svolta per Toro

5° Vergine: avrete delle vacanze strabilianti che potrebbero davvero rilassarvi a dovere, senza che qualcuno possa interrompere il vostro periodo di relax. Secondo l’oroscopo ci saranno delle occasioni più numerose di fare amicizia, e non solo.

6° Toro: avrete dei momenti di svolta sull’umore, e le confidenze con le persone care vi metteranno in condizione di affrontare con più serenità qualche nuova sfida che si profila all’orizzonte. Secondo l’oroscopo ora potrete anche dedicarvi di più all’aspetto romantico.

7° Capricorno: dovrete prestare un po’ di cautela con le questioni di stampo economico e cercare di risparmiare.

Al momento le spese potrebbero essere un po’ di più, pertanto rischiare con qualche acquisto potrebbe essere decisamente controproducente.

8° Ariete: dovrete rivedere le vostre priorità e mettere in pratica ciò che al momento sarà più utile e importante per voi. Ci saranno delle ore in cui potrete trovare un po’ di divertimento con le persone a cui tenete, mentre potreste fare qualche nuova conoscenza, secondo l’oroscopo.

Cambiamenti per Sagittario

9° Cancro: il carico di lavoro potrebbe farsi sempre più gravoso, e farvi aiutare dalla squadra professionale potrebbe essere davvero un incentivo a fare meglio e di più nelle giornate successive. Siate concentrati al massimo.

10° Sagittario: andrete incontro a dei cambiamenti che al momento vi staranno un po’ stretti.

Probabilmente avrete a che fare con qualche sfida che per adesso non riuscirete ad affrontare. Le amicizie e l’amore potrebbero aiutarvi a superare una delusione.

11° Bilancia: pensare troppo all’amore vi farà perdere di vista voi stessi. Quindi focalizzarvi su di voi in questo momento potrebbe essere una valida opzione contro lo stress e una situazione sentimentale che al momento si sta dimostrando piuttosto deludente.

12° Acquario: lo stress potrebbe mettervi davvero ko, però qualche svago che possa aiutarvi a fare altro potrebbe rimettervi in sesto prima del previsto. Con le questioni sentimentali non ci sarà volontà di proseguire un rapporto che vi ha delusi profondamente.