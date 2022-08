Le previsioni dell'oroscopo del 24 agosto invitano i Cancro ad essere un po' più tolleranti. I Pesci, invece, devono scendere a qualche compromesso per raggiungere gli obiettivi prefissati. Novità per gli Scorpione.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: vi sentite un po' stanchi e demotivati e la cosa potrebbe portarvi qualche problema, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Giornata di alti e bassi in amore.

11° Ariete: le previsioni dell'Oroscopo del 24 agosto invitano i nati sotto questo segno ad essere un po' più temerari.

Nella vita se si vuole arrivare lontano è necessario osare un po' e correre qualche rischio.

10° Pesci: i compromessi sono necessari, sia dal punto di vista sentimentale sia professionale. Bisogna capire quale sia il momento giusto di insistere e quale quello di mollare la presa.

9° Leone: siete testardi e ostinati, tuttavia, non sempre è possibile ottenere ciò che si vuole, nel modo che si vuole. Adattatevi alle circostanze e cercate di trarre il buono anche dalle situazioni più ostili.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: vi sentite un po' stanchi e demotivati dal punto di vista professionale. Se ci sono stati dei piccoli inconvenienti, è giunto il momento di affrontarli e risolverli.

7° Toro: l'oroscopo del 24 agosto vi invita ad essere un po' più cauti. Prendete di petto certe situazioni e non perdetevi in chiacchiere. In questo momento è importante essere risoluti.

6° Capricorno: giornata interessante per quanto riguarda le emozioni. La Luna è in aspetto positivo, pertanto, vi rende più audaci e capaci di cimentarvi in nuove relazioni.

5° Acquario: in amore ci sono delle novità in arrivo. La giornata potrebbe cominciare un po' a rilento, mentre verso il pomeriggio ci sarà un miglioramento, ma dovete essere pazienti.

Oroscopo segni fortunati del 24 agosto

4° in classifica Cancro: in amore state attraversando un momento decisamente positivo. Dal punto di vista dei rapporti amichevoli, invece, potrebbe nascere qualche piccola incomprensione.

Siate tolleranti.

3° Scorpione: ottimo momento per quanto riguarda la sfera sentimentale. Ci sono dei cambiamenti in arrivo, quindi, è il caso di farsi trovare preparati. Non siate troppo frettolosi.

2° Vergine: buon momento per iniziare un nuovo progetto professionale. Date tempo al tempo e non abbiate la pretesa di avere tutto e subito. In amore ci vuole pazienza.

1° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del 24 agosto vi invitano ad essere molto propositivi. Sia in ambito sentimentale sia professionale ci sono delle novità in arrivo, siate attivi.