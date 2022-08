Secondo le previsioni dell'oroscopo del 5 agosto, i nati sotto il segno dei Pesci non devono essere troppo frettolosi. I Gemelli, invece, vivranno una bella rinascita.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: siete abbastanza proiettati verso il futuro, ma questo potrebbe spingervi a trascurare un po' il presente. Dal punto di vista sentimentale potrebbero esserci ripercussioni.

11° Pesci: l'Oroscopo del 5 agosto denota una giornata un po' più nervosa del solito. Ci sono delle tensioni in amore, pertanto, cercate di non prendere delle decisioni affrettate.

10° Toro: non sempre si può andare d'accordo con tutti. Nella vita ci sono occasioni che vanno colte al volo, andando anche contro quello che pensano gli altri. Ricordate che chi non risica non rosica.

9° Sagittario: giornata di alti e bassi per quanto riguarda la vita di coppia. Se siete in disaccordo con il partner, cercate di non perdere la calma in maniera repentina, ma lasciate agli altri di mantenere le loro idee.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: sul lavoro siete precisi e parsimoniosi. In certi casi, però, bisogna anche mostrare un po' di flessibilità e spirito di adattamento.

7° Capricorno: le previsioni dell'oroscopo del 5 agosto vi invitano ad essere tenaci.

In amore se son rose fioriranno, mentre per quanto riguarda il lavoro, bisogna ingoiare qualche rospo prima delle soddisfazioni.

6° Ariete: i nati sotto questo segno hanno bisogno di stare un po' di più all'aria aperta, circondati dalla natura e da un po' di serenità. Se potete, concedetevi una piccola fuga dalla realtà.

5° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo del giorno 5 agosto vi invitano a badare un po' di più ai vostri interessi.

Ci sono momenti nella vita in cui bisogna mettere al primo posto se stessi. Questo è uno di quelli.

Oroscopo segni fortunati 5 agosto

4° in classifica Acquario: in amore è importante essere pazienti e comprensivi. In certi casi è necessario anche scendere a qualche compromesso. Cercate di essere più flessibili.

3° Vergine: nella vita arrivano momenti in cui bisogna prendere delle decisioni e non lasciare che le cose vi capitino.

Cercate di essere risoluti, perché questo è un grande momento per voi.

2° Bilancia: interessanti risvolti sul lavoro. Chi era in attesa di un cambiamento importante, potrebbe rimanere piacevolmente colpito, non vi fate prendere dall'ansia da prestazione.

1° Gemelli: momento di grande rinascita per i nati sotto questo segno. Se fino a questo momento avete mantenuto un profilo basso, adesso è il momento di rialzare la cresta e dimostrare quanto valete.