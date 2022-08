L'oroscopo della settimana che va dall'8 al 14 agosto vede il pianeta Venere spostarsi dal segno del Cancro a quello del Leone ed entrambi riusciranno a vivere una vita sentimentale piuttosto appagante. Capricorno tenderà finalmente a scoprire le proprie emozioni, mentre Vergine sarà stimolata da una vita professionale piacevole e movimentata. Vediamo nel dettaglio la classifica voti e le pagelle per l'Oroscopo della settimana, dall'8 al 14 agosto.

Previsioni oroscopo e classifica voti della settimana dall'8 al 14 agosto 2022 segno per segno

Ariete: settimana di cambiamenti sul fronte amoroso per voi nativi del segno.

Il pianeta Venere da venerdì si sposterà nel segno amico del Leone, e potrete finalmente recuperare intesa e stabilità all'interno della vostra relazione di coppia. Se siete single vi sentirete più leggeri e innamorati della vita, pronti anche a formare nuovi legami. Sul fronte lavorativo non sarà un momento particolarmente produttivo, considerato questo cielo, un po’ di pigrizia e anche il periodo estivo.

Toro: sfera sentimentale che potrebbe complicarsi secondo l'oroscopo della prossima settimana. Fino a giovedì potrete contare sul sostegno di Venere, e tra lunedì e martedì dell'astro argenteo. Ciò nonostante, da venerdì la situazione potrebbe cambiare radicalmente, perché il pianeta dell'amore si metterà contro di voi.

Single oppure no, dovrete fare molta attenzione a come si evolverà la situazione. Molto bene nel lavoro grazie a idee, costanza e un pizzico d'intraprendenza, che vi permetteranno di centrare discreti successi. Voto - 7️⃣

Gemelli: sarà una settimana migliore dal punto di vista amoroso. Venere si sposterà in sestile dal segno del Leone e riuscirete a instaurare un'intesa migliore con il partner.

Sfruttate inoltre queste giornate di Luna favorevole, ma attenzione nel weekend, quando l'astro argenteo sarà contro di voi. Nel lavoro sarà una settimana stracolma d'impegni, ma non dovrete lasciarvi intimidire. Voto - 7️⃣

Cancro: il pianeta Venere lascerà il vostro cielo in questa settimana, ciò nonostante avrete ancora discrete occasioni per far valere la vostra vita sentimentale.

Il weekend in particolare potrebbe rivelarsi un ottimo periodo per vivere splendide emozioni, anche se siete single. Settore professionale nel complesso discreto, anche se avrete a che fare ancora con Giove in quadratura. Abbiate pazienza e presto arriveranno risultati sopra le aspettative. Voto - 8️⃣

Leone: preparatevi ad accogliere il pianeta Venere nel vostro cielo. In ambito amoroso riuscirete a vivere una relazione più appagante, ma anche se siete single avrete modo di avere una vita sociale più movimentata. Sul fronte professionale Giove sarà vostro alleato, ma attenzione a Marte e Saturno che potrebbero mettervi in difficoltà. Voto - 8️⃣

Vergine: con Mercurio e Marte in buon aspetto, godrete di una vita professionale piacevole e movimentata, con tanti progetti da svolgere, intraprendenza e una certa voglia di fare.

Per quanto riguarda i sentimenti, nella seconda metà della settimana dovrete dire addio a Venere in sestile. Attenzione in particolare nel weekend, perché la Luna si troverà in opposizione. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che tenderà a migliorare nel corso della prossima settimana. A partire da venerdì potrete contare nuovamente sul sostegno di Venere e cercare di vivere questa seconda parte dell'estate in modo decisamente più tranquillo e sereno, single oppure no. Per quanto riguarda il piano professionale il lavoro non vi mancherà, e dovrete trovare la giusta concentrazione e voglia di fare per ottenere discreti risultati. Voto - 7️⃣

Scorpione: settimana in calo per quanto riguarda i sentimenti.

Secondo l'oroscopo il pianeta Venere da venerdì sarà in quadratura e potrebbe complicare i rapporti con la vostra anima gemella. Se siete single prendetevi più cura di quei rapporti già instaurati e stabili. Nel lavoro avrete delle buone idee da sviluppare, ma non dovrete essere frettolosi. Voto - 6️⃣

Sagittario: periodo stabile in amore per voi nativi del segno, che presto vi riserverà grandi sorprese, perché da venerdì il pianeta Venere sarà dalla vostra parte. Single oppure no, sarete dei veri romanticoni, con la voglia di vivere un rapporto sano, magico, ma soprattutto appagante. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, ma avrete bisogno di qualche idea migliore se vorrete ottenere di più.

Voto - 8️⃣

Capricorno: finalmente tenderete a scoprire le vostre emozioni in amore secondo l'oroscopo della prossima settimana. Venere da venerdì sarà dalla vostra parte, mentre la Luna navigherà in buone posizioni. Single oppure no, avrete più fiducia in voi stessi e potrete vivere un rapporto più sincero e affiatato. In ambito professionale sarà una settimana stabile, con risultati nel complesso soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Acquario: vita di coppia che potrebbe complicarsi nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Da venerdì i rapporti con il partner potrebbero diventare difficili a causa di Venere che entra in opposizione. Affinché la vostra relazione continui a funzionare, sarà necessaria una certa comprensione nei confronti del partner.

Pochi cambiamenti sul fronte professionale, ma nel complesso non andrete così male. Voto - 7️⃣

Pesci: Venere non sarà più così favorevole, ciò nonostante sul fronte amoroso avrete ancora parecchio da dire. Il prossimo weekend, in particolare, avrete la Luna in congiunzione e potrete sfruttare il periodo per vivere una relazione di coppia davvero appagante. Per quanto riguarda il lavoro non sarete proprio sul pezzo, un po’ per colpa di Mercurio opposto, un po’ per il periodo estivo che vi farà venire voglia di prendervi una pausa. Voto - 7️⃣