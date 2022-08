L'Oroscopo di domani è pronto a dare un senso compiuto alla giornata di lunedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 29 agosto 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Curiosi di sapere cosa porteranno di buono le stelle ad inizio settimana? Certo che si, pertanto passiamo immediatamente a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno, come sempre a fare da cornice ai dettagli generati dall'oroscopo di domani, lunedì 29 agosto, segno per segno.

Previsioni zodiacali di domani, 29 agosto: l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★.

L'oroscopo del 29 agosto vi vede con una forma abbastanza buona. In buon trigono Plutone-Urano favorirà in voi la rinascita di un buon ottimismo che, se combinato con la volontà di farlo, intraprenderete azioni volte a migliorare considerevolmente la vostra vita a due. In famiglia sarete l’anima delle proposte e delle iniziative che vi si svolgeranno. Saprete rinnovare il rapporto di coppia, complici una appassionata sessualità e un dialogo aperto e sereno. Single, avete tutto il diritto di farvi sentire e di dire cosa non va bene nei vari contesti in cui vi trovate a vivere. Urano positivo vi aiuterà a focalizzare finalmente i vostri obiettivi e a tirare fuori il vostro carattere schietto, così da poter raggiungere ciò che desiderate.

Così facendo, la giornata soddisferà parte delle vostre aspettative: ovunque andrete otterrete consensi e questo vi renderà particolarmente di buonumore. Nel lavoro, finalmente riceverete delle gratificazioni per ciò che di positivo avete fatto.

Toro: ★★. In campo sentimentale, se siete consapevoli di aver sbagliato non disperate.

L'unica cosa che conta è che voi siate in pace con voi stessi. Di problemi veri alla fine non ce ne sono, o meglio non ce n’erano fino a ieri. Con uno stato d’animo non troppo favorevole anche l’amore non promette niente di buono. L’unica possibilità per non litigare col partner è tacere. Single, per vivere con tranquillità e serenità questa giornata dovrete rinunciare al dettaglio: prendete gli eventi con serenità e valutate le risposte di chi vi sta intorno per quelle che sono, senza replicare se non siete del tutto convinti.

Spetterà a voi prendere repentinamente una scelta: mantenere la solita strada o cambiare rotta e confessarsi, confidando nella comprensione di chi sta cercando risposte in voi. Nel lavoro, i soliti intoppi quotidiani vi lasceranno indifferenti: non avrete certo voglia di arrabbiarvi.

Gemelli: ★★★★. Si profila una giornata abbastanza normale. In amore, una buona Luna in Bilancia verrà a portare un pizzico di gioia di vivere, magari facendo risalire un po' l'entusiasmo. Una forma fisica eccellente vi accompagnerà e, se ancora vi trovate in vacanza sulle rive del mare o in montagna, avrete modo di trascorrere del tempo sereni e in pace con voi stessi. Le stelle del cielo in parte vi appoggeranno e il momento potrebbe essere adatto per chiarire definitivamente eventuali malintesi.

Single, ottimisti e intraprendenti, metterete a segno un sufficiente numero di successi: in casa e fuori, tutti apprezzeranno questa vostra insolita radiosità e ne gioiranno insieme a voi. Conquisterete l'affetto di nuove persone e avrete conferme che i sacrifici che avete fatto ultimamente non sono stati vani. In serata prendetevi del tempo per voi e divertitevi con gli amici: non pensate a nulla! Nel lavoro infine, la vostra intraprendenza vi farà scorgere delle piccole occasioni di guadagno.

Oroscopo e stelle del 29 agosto: previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Inizio settimana a gonfie vele. Per i sentimenti, le vostre migliori qualità: la pazienza, la fedeltà, il rispetto assoluto per il sentimento d’amore, verranno in questa giornata decisamente apprezzate dalla persona che avete accanto.

Tenerezza, comprensione, disponibilità al dialogo invece saranno le qualità con cui sarete ripagati dalla dolce metà. Single, un giorno decisamente importante nel quale riuscirete a porre le basi per una rivoluzione sentimentale. Improvvisamente vi aprirete a nuovi rapporti con un ottimismo che pochi vi avrebbero attribuito. In pratica riuscirete ad infondere un senso di positività a chiunque vi stia accanto. Questa sarà una dote che potrebbe tornarvi molto utile per conquistare chi vi interessa. Tutto bene sul lavoro: il cielo vi spianerà la strada per realizzarvi e per inserirvi con successo in nuove attività e a fare carriera.

Leone: ★★★★. Lunedì impelagato nella solita scontata routine. In campo sentimentale, sarete dolci e comprensivi verso la vostra partner o il vostro partner.

Una persona continuerà a farvi sorridere rendendovi ottimisti, coraggiosi, capaci di venire incontro alle esigenze di chi amate o che avete accanto. Le coppie otterranno discrete gratificazioni: alcuni rapporti stanno procedendo nel verso giusto e dovrebbero presto iniziare a mettere qualche mattoncino in più per il futuro. Single, avete bisogno di credere di più in voi stessi, alla vostra capacità di affrontare i cambiamenti. Venere in aspetto positivo, terrà vivo il vostro umore e vi conferirà un pizzico di sano ottimismo: proprio quello di cui avete bisogno. Provate a dare più fiducia al prossimo, così come già fatto in passato. Questa sarà infatti una buona cosa, poiché significherebbe che provate ancora del buono nei confronti degli altri.

Nel lavoro, con la giusta organizzazione riuscirete a far quadrare tutti gli impegni in poco tempo.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 29 agosto, in campo sentimentale annuncia astri molto benefici per il segno. In programma dunque una giornata molto positiva: il vostro carattere sensibile, emotivo e profondo avrà modo di esprimersi alla grande. Intelligenza, arguzia e senso dell’umorismo saranno i vostri fiori all’occhiello, permettendovi di allontanare con facilità le tristezze vostre e quelle del partner. In famiglia collaborerete mettendo insieme le energie con l’intento di costruire un ambizioso progetto in comune. Single, le stelle vi possono salvare, aiutandovi davvero a rivoluzionare ciò che avete dentro di voi.

E non è certo detto che i prossimi mesi possiate viverli ancora da single. Le stelle vi offriranno tutto ciò che desiderate: feste, party e incontri seducenti, dando la possibilità di sfogare tutta la vostra energia. Nel lavoro, nuove idee e progetti vi verranno in mente: troverete al più presto persone che vorranno collaborare nel realizzarli.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 29 agosto.