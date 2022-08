Per tutti i segni zodiacali si conclude l'ultimo weekend del mese di agosto. Di seguito i cambiamenti che arriveranno dal punto di vista astrologico sia nelle storie sentimentali che nel lavoro per la giornata di domenica 28 agosto 2022.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore è una giornata interessante, avrete la possibilità di vivere relazioni in modo tranquillo. Nel lavoro le soluzioni arrivano, potrebbero anche darvi un nuovo incarico.

Toro: per i sentimenti, con la Luna e il Sole favorevoli, potrete affrontare alcune questioni. Nel lavoro i nuovi progetti al momento sono fermi, ci sono da chiudere alcuni accordi precedenti.

Gemelli: a livello sentimentale è una giornata da prendere con le pinze, non agitate troppo le acque in un rapporto. Nel lavoro è una fase di maggiore confusione, che non vi permette di gestire al meglio tutto.

Cancro: in amore questa giornata invita a parlare apertamente, gli incontri saranno interessanti se una persona vi piace. A livello lavorativo ci sono nuove cose da fare entro poco tempo.

Leone: a livello amoroso è un momento interessante. Marte non è più in opposizione e questo porta buone prospettive. Nel lavoro ci sarà qualche novità entro breve, occorrerà prima però fare alcuni conti.

Vergine: in amore questa giornata porta maggiore agitazione, ci sono dei piccoli disagi da superare.

Nel lavoro non mancano le intuizioni, che adesso potranno essere interessanti.

Previsioni e oroscopo del 28 agosto 2022: la giornata della seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti è una giornata di recupero, in particolare per i single del segno che vorranno agire. Nel lavoro bisogna fare attenzione a una persona che potrà essere contro di voi.

Scorpione: in amore una storia potrà tornare a essere interessante, ma attenzione a evitare conflitti inutili. A livello lavorativo le risposte che arrivano in questi giorni saranno da tenere in considerazione.

Sagittario: a livello sentimentale è meglio lasciarsi scivolare le cose addosso in questa giornata, è un momento che vi vede stanchi e agitati.

Nel lavoro questo periodo comporta nuove valutazioni e nuovi progetti.

Capricorno: per i sentimenti è un momento interessante per fare qualcosa di positivo. Potrete ritrovare una buona alchimia. Nel lavoro il cielo si fa interessante con l'arrivo del nuovo mese mese.

Acquario: a livello amoroso la fine del mese porta uno stato di maggiore forza. Avrete la possibilità da ora di fare di più. Nel lavoro arrivano nuove gratifiche e possibili nuove collaborazioni.

Pesci: in amore giornata non esaltante, meglio mantenere una certa calma. Nel lavoro accordi da dover ritrovare, gestite al meglio le esigenze degli altri.