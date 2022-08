L'oroscopo della giornata di lunedì 29 agosto [VIDEO] prevede una bella Luna entrare nel segno della Bilancia, che potrà dare il meglio di sé in ambito amoroso, mentre con Giove favorevole l'Ariete non avrà particolari difficoltà al lavoro. Stelle favorevoli permetteranno ai nati Gemelli di esprimere al meglio le proprie capacità professionali, mentre Capricorno non sempre riuscirà a ottenere ciò che vuole. Vediamo nel dettaglio le pagelle e l'Oroscopo della giornata di lunedì 29 agosto.

Previsioni oroscopo lunedì 29 agosto 2022 pagelle e classifica voti

Ariete: periodo in calo per quanto riguarda la sfera sentimentale. Single oppure no, con la Luna in opposizione sentirsi a proprio agio, soprattutto con la persona che amate, non sarà così semplice. Settore professionale che invece vi darà discrete soddisfazioni grazie a Giove. Attenzione invece a Mercurio opposto, che potrebbe procurarvi qualche imprevisto. Voto - 7️⃣

Toro: la settimana inizia con un cielo nuovamente grigio per i nati del segno. Venere in quadratura vi darà ancora qualche grattacapo con la persona che amate, forse perché avrete bisogno di risolvere alcune cose. Se siete single cercate di vivere le relazioni sociali con maggior ottimismo.

Per quanto riguarda il lavoro avrete le idee abbastanza chiare su come gestire i progetti, ma per i buoni risultati ci vorrà impegno. Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni astrali davvero convincenti sul fronte amoroso secondo l'oroscopo di lunedì 29 agosto. Il pianeta dell'amore e l'astro argenteo sosterranno le relazioni amorose, e non mancheranno momenti davvero romantici.

Per quanto riguarda il lavoro le stelle vi guideranno verso la direzione giusta e presto vi faranno raggiungere traguardi importanti. Voto - 8️⃣

Cancro: in amore sarà una giornata meno intrigante del solito, considerato che la Luna si sposterà in quadratura. Single oppure no, dovrete portare pazienza e cercare di non scavalcare mai la persona che amate.

Sul fronte professionale non tutte le idee che avrete saranno valide, considerato che Mercurio si trova in quadratura. Un consiglio da parte di un collega potrebbe tornarvi particolarmente utile. Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale eccezionale in questa giornata di lunedì. La settimana inizierà molto bene per voi e per la vostra anima gemella, grazie a Venere e alla Luna in buon aspetto. Se siete single sarete più ottimisti, e crederete di più in voi stessi e nelle persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio, Marte e Giove vi metteranno nelle condizioni adatte per gestire efficacemente i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Vergine: vita di coppia nel complesso stabile in questa giornata di lunedì.

Con la persona che amate ci sarà intesa e voglia di fare, e non vi annoierete di sicuro. Sul fronte professionale cercherete di uscire dalla modalità vacanza e a tornare a essere concentrati, ma con Marte in quadratura non sempre avrete energie a sufficienza per centrare il successo che meritate. Voto - 7️⃣

Bilancia: cielo decisamente favorevole sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Vi sentirete bene e in sintonia con la persona che amate, e godrete di momenti davvero intensi e romantici. Sul fronte professionale ci penseranno astri come Mercurio e Marte a mettervi sulla strada giusta per ottenere buoni risultati, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Scorpione: periodo non molto interessante sul fronte amoroso per i nati del segno.

Venere in quadratura potrebbe rovinare i rapporti con il partner. Non arrendetevi e cercate di essere comprensivi nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo prendetevi un momento per riordinare le idee, e capire dove potete migliorare e fare di più. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale ottimale in questo inizio di settimana. Luna e Venere saranno in buon aspetto e potrebbero arrivare proposte davvero allettanti, anche per voi cuori solitari. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio e Giove porteranno buone idee, e ottime capacità gestionali, da permettervi di raggiungere con abilità i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Capricorno: non vi farete scrupoli a dire ciò che pensate degli altri, anche della persona che amate.

Ciò nonostante, single oppure no, con la Luna in quadratura potreste anche fare dei commenti negativi, che potrebbero non far piacere. In ambito lavorativo vi sentirete un po’ spaesati e avrete bisogno di ritrovare la bussola. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali tra alti e bassi per quanto riguarda i sentimenti. La Luna sarà dalla vostra parte, in trigono dal segno della Bilancia. Ciò nonostante Venere in opposizione vi darà ancora qualche grattacapo. Attenzione a come sceglierete di approcciarvi alla persona che amate. Sul fronte professionale nessuno potrà fermarvi con queste stelle e sarete in grado di mettere a segno numerosi successi. Voto - 7️⃣

Pesci: periodo nel complesso valido sul fronte amoroso.

Dopo un weekend deludente, sarete pronti a rimettervi in carreggiata e dare un senso alla vostra vita sentimentale, mostrando maggior interesse nei confronti della vostra fiamma. Sul fronte professionale meglio non addentrarsi in nuovi progetti senza prima essere adeguatamente informati. Voto - 7️⃣