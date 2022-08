L'oroscopo di domani è pronto a tracciare una strada virtuale alla giornata di questo venerdì. In primo piano nel contesto le previsioni zodiacali del 5 agosto 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Dando per scontato che già sappiate quali sono i segni appartenenti alla prima sestina zodiacale, passiamo immediatamente ad analizzare il periodo testando i settori della vita relativi all'amore e al lavoro. Ansiosi di conoscere il destino riservato dall'Astrologia al vostro simbolo di nascita? Certi della risposta affermativa, partiamo di gran carriera col togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno: focus e dettagli in direzione dell'Oroscopo di domani 5 agosto, segno per segno dall'Ariete sino alla Vergine.

Previsioni zodiacali del 5 agosto, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 5 agosto in amore predice che si presenteranno lievi tensioni, forse dovute ad un calo della fiducia reciproca: niente di irrecuperabile. Qualcosa non funziona in famiglia oppure le preoccupazioni in questo periodo vi logorano, distogliendo così la vostra attenzione da quelli che sono impegni e doveri principali. Se lo riteneste necessario, prendetevi pure una giornata libera per tentare di risolvere i problemi che ultimamente si sono accumulati. Vi renderete conto di quelle che sono le vostre priorità e vi adopererete tantissimo per risolvere le questioni aperte. Single, potreste sentire il bisogno di trascorrere un po' di tempo da soli, magari a riflettere su alcune faccende della vostra vita sentimentale che non vi soddisfano per niente.

Venere inoltre, vi pone di fronte a delle scelte difficili ma allo stesso tempo inevitabili. Nel lavoro, fareste meglio a rimandare certi impegni, onde evitare ulteriori problemi. Sarete decisamente fuori di voi a causa di troppi pensieri: cercate di essere più ottimisti.

Toro: ★★★★. Giornata tutta all'insegna della normalissima routine.

In campo sentimentale, i nervi saranno abbastanza distesi e di conseguenza anche voi sarete molto più positivi del solito. Passerete la giornata e poi anche la serata a stretto contatto con il partner, forse cucinando insieme o progettando un prossimo viaggio da tanto desiderato. Il cielo sufficientemente positivo vi farà vivere una giornata a sprazzi emozionante e a tratti coinvolgente.

In questi giorni, piano piano state finalmente ricreando quell'atmosfera complice e intima col partner, nella quale entrambi vi trovate completamente a vostro agio. Single, riscoprirete la gioia di interminabili chiacchierate spensierate in compagnia delle persone che meglio vi conoscono e alle quali volete un gran bene. Così, se non oggi o domani ma senz'altro dopodomani, nessuno riuscirà a fermare la vostra voglia di vivere felicemente in fantasia col periodo. Stilerete un lungo elenco di sogni da realizzare: grandiosi, inarrivabili e pazzeschi. Nel lavoro, quella di fronte a voi sarà una giornata tranquilla: trascorrere in armonia il periodo.

Gemelli: 'top del giorno'. Un gioiosissimo venerdì è pronto ad arrivare, permettendo a molti di spiccare il volo in situazioni sentimentali davvero favolose.

In amore, la routine quotidiana si tingerà di nuovi colori e questo vi porterà molto entusiasmo. La maggior parte delle stelle vi proteggeranno e vi faranno vivere una giornata davvero "al top", dove sarete i protagonisti assoluti insieme alla persona amata. Questo venerdì ci sono già tutti gli ingredienti per trascorrere una meravigliosa giornata tra dialoghi, passioni e belle condivisioni. Ritroverete anche quella giusta libertà di fare ciò che vi piace, ultimamente un po' persa. Single, osate! Solo così non dovrete frenarvi in nessun campo! Nella giornata di venerdì potreste fare degli incontri importanti e non ci sarà tempo per rimandare a domani quello che avete nel cuore o nella testa.

Inoltre Venere vi farà sentire affascinanti, seducenti e sicuri di voi: potreste così veramente realizzare ogni cosa che desiderate. Nel lavoro è giunto il momento di stringere nuovi rapporti professionali. La comunicazione sarà agevolata dalle influenze planetarie.

Oroscopo di venerdì 5 agosto, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Periodo da considerare buono, anche se immerso nella solita routine quotidiana. Per i sentimenti, ci sarà forse bisogno di una maggior tenerezza da dover dimostrare senza mezzi termini alla vostra dolce metà. Il vostro temperamento a volte risulta troppo distaccato e questo vi fa sembrare più austeri di quanto poi intimamente non siate o non vogliate apparire. Tranquilli, perché saprete avvicinarvi al partner o alla vostra partner con tutta la delicatezza di cui solo voi del Cancro siete capaci, riuscendo a rendere così il vostro rapporto davvero perfetto.

Single, avrete molta voglia di fare nuove conoscenze, sia questo venerdì che nel fine settimana. In alcuni casi Mercurio vi favorirà enormemente da questo punto di vista delle conquiste o degli incontri a scopo sentimentale. La vita sociale sarà altresì intensa, a tratti scoppiettante, un po' per tutti, anche per i meno socievoli tra di voi. Finalmente potrete tirare alcuni sospiri di sollievo. Altri tra voi invece, rimetteranno le cose al loro posto, giusto per sentire un po' più al sicuro, protetti da qualsiasi pericolo. La situazione alla fine risulterà sotto controllo, come piace a voi. Nel lavoro si affacceranno ottime opportunità di guadagno, il che allieterà l'umore.

Leone: ★★★★. In arrivo un giorno stabile, abbastanza normale nella sua generalità, anche se non mancherà di regalare qualche piccola soddisfazione.

In amore, nell'ultima parte della giornata vi sintonizzerete in modo pieno e gioioso con la vostra dolce metà. Una splendida Venere donerà una ferma razionalità, giusto per superare ogni momentanea incomunicabilità. Preparatevi a riprendere le redini alla vostra relazione di coppia, pronti a condurla verso acque di serenità e condivisione. Single, vedrete chiaramente come stanno le cose e vorreste che gli altri si occupassero insieme a voi di migliorarle e di dialogare. Non sempre però questo è possibile farlo ma già da oggi, grazie al supporto di un amico (o un'amica) affidabile: riuscirete ad unire persone molto diverse tra loro per uno scopo comune, ossia rendere la giornata quanto mai godibile.

Avrete rapidità mentale e senso dell'umorismo: i vostri amici vi troveranno irresistibili. Potrete viaggiare, oppure dedicarvi ad apprendere qualcosa di nuovo. Nel lavoro, avrete ben chiara in mente la vostra meta e vi impegnerete per fare in modo che tutto vada secondo i vostri accuratissimi piani.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 5 agosto, vede il vostro segno tra i favoriti del giorno. In campo sentimentale sarete travolti da un amore intenso capace di pervadere totalmente il vostro cuore e i vostri sensi. Resterete quasi increduli di fronte a tanta passione. In generale la giornata sarà positiva soprattutto perché il pianeta dell’amore (Venere) non vi abbandonerà ma renderà perfetta la vostra vita affettiva regalando emozioni, momenti felici e spensierati.

Single, grazie ad un'invidiabile forza di volontà riuscirete ad eccellere in svariati e impensabili settori. Con grande determinazione e altrettanta fiducia in voi stessi otterrete il risultato di trarre un vero e proprio beneficio dall'intero periodo. Cambiare e impegnarsi è semplice, più difficile è mantenere questo atteggiamento nel tempo: con impegno ci riuscirete. L'arrivo di una buona notizia poi, senz'altro vi sveglierà dando come una scossa positiva: sarete elettrizzati e felici come non mai! Nel lavoro, Marte, che corrisponde all’attività professionale e alla realizzazione lavorativa, vi fornirà le giuste doti di attenzione e programmazione.

