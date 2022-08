L'oroscopo di domani è pronto a mettere in evidenza come sarà la giornata di giovedì. In primo piano dunque le previsioni zodiacali del 4 agosto 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Dunque, focus mirato in esclusiva per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro. Leone e Vergine: curiosi di sapere chi la spunterà tra i sei appena citati? In primissimo piano l'Astrologia, che a questo giro svela un transito molto positivo per il segno direttamente interessato: Mercurio in Vergine. Periodo poco promettente intanto per coloro del Cancro, in questo frangente "traditi" da Venere, pianeta presente nel settore ma sotto scacco da Plutone (opposizione diretta).

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di domani 4 agosto, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 4 agosto, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 4 agosto in amore annuncia che, finalmente, potete tirare sospiri di sollievo. Riuscirete a rimettere le cose al loro posto e questo vi farà sentire sicuri, protetti da qualsiasi pericolo. La situazione sarà quindi sotto controllo, come piace a voi. In tanti infonderete tanta dolcezza riversandola in massima parte verso la persona che avete accanto. Se siete in vena di scoprire nuove cose, sperimenterete il desiderio di intimità con il vostro o la vostra compagna di vita.

Vi piacerà essere ricambiati, prediligendo tanta tenerezza e un briciolo di passione. Single, si profila per voi un ottimo giorno. La posizione degli astri maggiori lo confermerà. Le nubi sembrano essere passate e non torneranno per un bel po' di tempo: potete tirare un respiro di sollievo concentrandovi su quello che più desiderate e che magari avete un pochino trascurato.

Nel lavoro, un intreccio di transiti tutto sommato positivi dipingerà l'orizzonte. Un apporto di lucidità vi aiuterà a centrare sempre il bersaglio.

Toro: ★★★★★. In campo sentimentale, sensibilità e delicatezza, queste saranno le due componenti che vi permetteranno di avvicinarvi alla vostra dolce metà. La pianificazione di un prossimo viaggio o della imminente vacanza vi porrà nella condizione di aggiustare e pianificare insieme al partner tempi, luoghi, orari, nel migliore dei modi possibili.

La razionalità con cui condurrete le vostre azioni vi farà guadagnare poi tutto l’apprezzamento di chi avete accanto. Single, per questo giovedì gli astri consigliano di ritagliarvi del tempo per voi stessi in modo da risollevare un po' l'umore, gratificare il fisico e curare il corpo. La giornata sarà lunga e niente ostacolerà la vostra purificazione interiore ed esteriore. Ritroverete l'armonia perduta: sarà proprio questa la giornata speciale attesa da tempo? Riuscirete infatti a stabilire un dialogo chiarificatore con le persone con le quali ultimamente eravate in conflitto e a placare eventuali tensioni. Nel lavoro, sarete molto euforici per una notizia che vi farà ben sperare per il vostro futuro.

Questo vi renderà molto disponibili verso i colleghi.

Gemelli: ★★★★★. In amore sarete i protagonisti della giornata. Con la persona amata ci saranno tutti gli ingredienti per trascorrere un meraviglioso giovedì: dialogo, passione, condivisione ma anche la giusta libertà. Questo cielo parla di grandi novità e rinnovamento; sarà positivo per la sfera familiare, rendendo il rapporto con tutti più affettuoso e tenero del solito. Single, giovedì all'insegna della rinascita emotiva e spirituale. Grazie a ciò, vi lascerete finalmente alle spalle preoccupazioni e tensioni che vi hanno creato problemi fino a poco tempo fa. Vi sentirete padroni della vostra vita, ne assumerete nuovamente il controllo.

Vi accorgerete inoltre di essere stati a lungo troppo pessimisti, mettendo spesso i bastoni tra le ruote a voi e alle persone che volevano starvi vicino. Avrete una voglia pazzesca di stare in mezzo alle persone e brindare alla vita, che scoprirete essere una cosa meravigliosa. Nel lavoro, la vostra mente sarà piuttosto lucida e sarete più attenti ed acuti. Vi sentirete perfettamente consci dei vostri obiettivi e dei mezzi necessari per raggiungerli.

Oroscopo di giovedì 4 agosto, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Giornata "no". Per i sentimenti, Venere sotto opposizione da Plutone vi farà sentire in contrasto con voi stessi: non c'è sensazione peggiore! Vorreste andare in una direzione, ma una parte di voi rema contro e vi impedisce di andare avanti.

Questo dissidio interno durerà ancora per un po', favorendo una giornata molto movimentata. In questo periodo il partner vi sembrerà sfuggente ed evasivo: non pensate subito al peggio, perché presto tutto tornerà come prima. Single, una sottile e strisciante malinconia vi pervaderà durante tutta questa giornata, così, per recuperare un po' di fiducia in voi stessi ci vorrà un po' più tempo del solito. In qualche caso sarebbe utile che qualcuno vi supportasse e vi desse nuova energia per andare avanti. Nel lavoro è probabile una piccola delusione. Non dovete prendervela se fosse, anche perché le opportunità che sono in arrivo saranno presto in grado di soddisfare le vostre esigenze.

Leone: ★★★.

In amore, il vostro giovedì si aprirà con un po' di nervosismo di troppo. Vorreste che tutto andasse liscio, purtroppo intoppi di varia natura saranno all'ordine del giorno e vi riempiranno di beghe da risolvere. In alcune situazioni infatti potreste spendere proprio molta energia. Dovreste cercare di capire il più possibile se le motivazioni dei vostri disagi sono oggettive o si tratta solo di un brutto momento. Così, se foste in un periodo incerto, accendete pure una candela rossa profumata alla rosa, questo vi permetterà di attirare a voi una maggiore positività, oppure anche (eventualmente) un partner tendenzialmente solitario. Single, un cielo grigio vi farà sentire un po' flemmatici e assonnati durante la giornata di questo giovedì.

In questo momento siete praticamente privi di interessi e questo per voi è abbastanza strano. Ma tranquilli, perché la ruota gira e presto vi rianimerete di nuovo. Nel lavoro, la giornata potrebbe presentare uscite improvvise: si consiglia di gestire il denaro con attenzione.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 4 agosto, preannuncia l'ingresso di Mercurio nel segno. In campo sentimentale, eventuali tentativi di ritrovare la sintonia con il partner andranno a buon fine. In generale trascorrerete una bellissima giornata insieme a chi amate. Vivete al massimo tutte le emozioni che questo splendido periodo vi regalerà: con l'amore a fare da toccasana spazzerete via tutti i dubbi che avete da un po' di tempo a questa parte.

Farete scintille soprattutto se in nuova coppia: la sintonia con la persona amata sarà incredibilmente ai massimi livelli e una focosa passione finirà per farvi perdere la testa ad entrambi... Single, sarete gioiosi, effervescenti e fantasiosi e questo vi proietterà davanti divertenti prospettive. Passerete così un giovedì spensierato in cui tutto scorrerà liscio, senza intoppi. Avrete l'occasione di incontrarvi con persone che stimate. In particolar modo, riceverete molti complimenti da parte di amici fidati, ricordando con gioia i tempi passati insieme a loro. Nel lavoro, sarete coinvolti in situazioni impegnative ma allettanti. Alta la possibilità di conseguire posizioni di potere o prestigio.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 4 agosto.