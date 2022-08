Venerdì 5 agosto troviamo sul piano astrale la Luna sostare nel segno dello Scorpione, nel frattempo Marte, Urano e il Nodo Nord transiteranno sui gradi del Toro. Plutone, invece, resterà stabile nel domicilio del Capricorno, così come Giove rimarrà in Ariete e Saturno protrarrà il moto in Acquario. Nettuno, in ultimo, continuerà l'orbita nel segno dei Pesci come il Sole permarrà in Leone.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Vergine, meno entusiasmante per Toro e Cancro.

Sul podio

1° posto Scorpione: lavoro top. Ad avere una marcia in più nel settore professionale durante il giorno che precede il weekend saranno probabilmente i nati Scorpione, specialmente i liberi professionisti del segno che calamiteranno l'attenzione di clienti d'un certo livello.

2° posto Vergine: flirt in vista. Per tutta la giornata del 5 agosto, ma anche per gran parte di sabato, il segno di Terra potrebbe risultare particolarmente attraente agli occhi di una nuova conoscenza, così da aumentare esponenzialmente le possibilità di iniziare un focoso flirt estivo con la stessa.

3° posto Capricorno: fidi alleati. Sia che si tratti di un progetto pratico che di una nuova mansione lavorativa, il segno Cardinale avrà buone chance, nel corso di questo giorno d'inizio mese, di rendersi conto di avere degli alleati fidati sul quale poter contare e ciò aumenterà l'entusiasmo e la produttività nativa.

I mezzani

4° posto Pesci: voglia di novità. Il pianeta dei venti retrogrado sui loro gradi ingaggerà un doppio sestile con Marte e Plutone stimolando, c'è da scommetterci, la voglia del dodicesimo segno zodiacale di catapultarsi in una nuova realtà relazionale, frequentando posti insoliti nel tentativo di attrarre persone inusuali.

5° posto Leone: attendisti. Marte e Saturno a braccetto stanno intimando, oramai da diverse settimane, ai felini di mettere in campo molta più pazienza del solito e di prendere sempre più dimestichezza con progetti a lungo raggio. Per merito della machiavellica Luna quadrata, però, il segno di Fuoco non si lascerà abbattere e assumerà un mood attendista, il quale si rivelerà una saggia mossa per questo venerdì.

6° posto Bilancia: bugie bianche. Giornata estiva dove i nati Bilancia potrebbero essere spinti dalle circostanze a dire qualche piccola menzogna a una persona cara, al solo scopo di non ferire quest'ultima. Qualora tale bugia dovesse venire a galla, fortunatamente, la persona in questione non gli serberebbe rancore.

7° posto Acquario: meticolosi.

Sfuggire alla critica o allo sguardo attento del quarto segno Fisso, durante questo giorno di agosto, sarà probabilmente complicato, in quanto i nativi risulteranno oltremodo zelanti e ciò indispettirà i più. La nota positiva, però, sarà che il loro atteggiamento solerte gli eviterà di prendere una cantonata nel mondo professionale.

8° posto Gemelli: distratti. Qualche paturnia sentimentale, in onda da inizio settimana, avrà buone possibilità di rendere parecchio distratti i nati Gemelli questo venerdì, col segno Mobile che penserà quasi esclusivamente a come accorciare le distanze fisiche ed emotive con la docle metà.

9° posto Ariete: freno a mano tirato. Se il venerdì di casa Ariete fosse un veicolo a quattro ruote sarebbe senz'altro un'automobile col freno a mano tirato posta in una discesa, in quanto i nativi saranno tentati di avanzare a briglie sciolte come al solito ma, allo stesso tempo, si renderanno conto che non sarà affatto una buona idea.

Lasciandosi trasportare da quest'ultima sensazione preferiranno, con ogni probabilità, limitare la comunicazione verbale e stare meno a contatto col resto del mondo.

Ultime posizioni

10° posto Toro: esausti. Se da una parte le attività giornaliere da portare a compimento non mancheranno, dall'altra parte i nati Toro potrebbero non tirarsi indietro nell'adempiere le mansioni in programma, sebbene tale dedizione li farà giungere a sera esausti.

11° posto Cancro: gelidi. Il clima nel ménage amoroso di casa Cancro non sarà presumibilmente dei più focosi questo venerdì, coi nativi che saranno i principali fautori di tale tiepidezza atmosferica in coppia a causa del loro comportamento distaccato e insofferente.

12° posto Sagittario: finanze flop. Il tipico giorno dove gli arcieri faranno, con buona probabilità, il passo più lungo della gamba per ciò che concernerà le uscite economiche, concedendosi dei lussi fuori dalla loro portata, ad esempio acquistando una smart tv appena uscita per il salotto.