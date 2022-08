L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 5 agosto 2022. In questo contesto andremo a fare le pulci ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Senza troppo tergiversare inizieremo di gran lena a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 5 agosto consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 5 agosto, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Periodo sicuramente tranquillo, immerso totalmente nella scontata routine che tanto piace a molti del segno.

È il momento di dimostrare, con i fatti e non solo a parole, la vostra grande determinazione e il coraggio che sapete mettere in campo in caso di difficoltà. Discussioni in famiglia potrebbero esserci per coloro con programmi già in corso d'opera. Superate le spigolosità del vostro carattere e valorizzatene i lati positivi. Nel lavoro, sappiate che chiedere scusa non è mai un segno di debolezza, tutt’altro. Diciamo che è una dimostrazione di saggezza e di umiltà, grande doti davvero preziose, al giorno d'oggi quasi dimenticate. In amore, potendo, utilizzate intuito e senso critico: servirà per mettere a fuoco cosa c’è da perfezionare nel progetto che dovete portare a termine. Siate equilibrati in questi giorni, non cedete all’emotività.

Attenzione anche ai piccoli incidenti come le contratture muscolari o malanni di stagione.

Scorpione: ★★★★★. Nell'aria spira un vento di novità: chissà cosa porterà? Non resta che aspettare per poi tirare le somme e "se son rose fioriranno!". Continua la permanenza della Luna nel segno e vi resterà fino a sabato 6 agosto. La musa dei poeti sarà in contatto positivo con Venere in Cancro (trigono), perciò continuerete a vivere un periodo affettivo sicuramente straordinario.

Le stelle vi lasceranno trascorrere la settimana in serenità e benessere fino a domenica. Godetevi il periodo al meglio! Nel lavoro il momento "si" farà scivolare speditamente la comunicativa. La fortuna poi vi darà la possibilità di bilanciare le parole alla simpatia e il gioco sarà fatto. In coppia, sensualità ed entusiasmo grazie ad un’intesa stupenda: godrete di momenti magici condividendo col partner pensieri e stati d’animo.

Le stelle amplificheranno altresì fascino e bellezza, ne consegue che anche l’umore e il benessere avranno un prodigioso scatto in avanti.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 5 agosto preannuncia una giornata davvero splendida in ogni settore. In alcune situazioni vi sembrerà persino di volare! A dare una grossa spinta sarà di certo la presenza della Luna in Scorpione, il prossimo sabato pronta ad entrare nel vostro segno. La musa dei poeti vi aiuterà ad allentare quel ridondante senso del dovere che avvertite spesso e che vi tiene sempre all’erta, in qualche caso procurando anche frenanti sensi di colpa. Fate un elenco delle cose che desiderate e provate ogni giorno a realizzarne una. Vedrete che non è impossibile.

Nel lavoro, se siete tra quelli costretti a lavorare anche ad agosto, sappiate che le stelle spingono in vostro favore e vi introdurranno in nuove esperienze. Serenità in ripresa decisa nelle coppie unite da tempo. Se siete giovani e/o single, si prevedono incontri galeotti durante viaggi o spostamenti. La testa vi spingerà verso nuove esperienze, il che stimolerà la vitalità e il benessere generale.

Oroscopo e stelle del 5 agosto, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Venerdì tutto o quasi all'insegna della normalità. Le solite cose da fare, le stesse persone con le quali interfacciarsi, stessi gesti e stessa vita: evviva la buona routine! La Luna in orbita poco distante dal vostro settore, ovvero nel segno dello Scorpione, forse potrebbe creare in questa giornata qualche piccola complicazione, magari ritardo o un impedimento non dovuto a voi direttamente.

Avvertirete in qualche momento una profonda esigenza di un confronto con voi stessi, una analisi interiore tanto per far emergere la parte migliore di voi. Al lavoro invece potreste trovarvi in difficoltà, anche perché il vostro modo istintivo e aggressivo di affrontare le cose potrebbe creare disappunto in un collega o un superiore. In amore il partner risulterà in qualche occasione un po' troppo riflessivo: avete bisogno di novità e glielo direte a chiare lettere, ok? Se siete single, via libera ai flirt e nuovi incontri. Non permettete invece ai familiari di mettere il naso nel vostro tempo libero. Solo voi potete stabilire quando e come utilizzarlo.

Acquario: ★★★. Giornata impregnata sul sottotono generalizzato.

Per i nati della prima sestina il periodo "no" inciderà nella seconda metà del pomeriggio. Invece per quelli di seconda e terza decade sarà l'inizio e la fine della giornata a portare difficoltà, tutto bene il centro periodo. Il Sole in Leone sarà posizionato contro Saturno, pianeta presente nel vostro settore e, nel contempo, anche Mercurio, Marte e Urano vi saranno ostili. Le dissonanze planetarie derivanti da tale stato faranno di tutto per darvi del filo da torcere. Tranquilli, passerà e presto potrete tornare a sorridere. Nel frattempo potreste andare incontro ad imbarazzanti gaffe. Cercate di rimediare con la solita brillantezza e con tempismo. Nel lavoro vi sarà difficile mantenere la concentrazione e la precisione.

Cercate di essere tenaci per ristabilire una condizione accettabile. In amore, sarà necessaria una riflessione sul rapporto in generale. Osservate lucidamente la situazione ed apportate i cambiamenti necessari. Sappiate altresì cogliere per tempo eventuali avvisaglie che il corpo vi comunica.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 5 agosto, predice un periodo certamente all'altezza delle attese per voi del segno. Sarà un venerdì davvero spettacolare per i rapporti d'amore, ma non solo. In molte situazioni poi, di certo sarete aperti alle novità e magari anche piuttosto incuriositi dalle situazioni nuove e imprevedibili. Non siate però troppo impulsivi, per non dire "faciloni": potreste crearvi problemi con le vostre stesse mani.

Dovreste invece studiare ogni situazione e ciò che la circonda cercando di prevedere come andrebbe a modificarsi applicando certi cambiamenti. Nel lavoro intanto, con un venerdì contrario alle attese dovrete essere cauti ed impegnarvi al massimo per evitare di cadere in fallo. Consiglio: ricordate di fare attenzione, se siete single, al vostro atteggiamento spesso troppo focoso e irruente: non favorirà la crescita dei rapporti, anzi qualcuno/a addirittura potrebbe darsi alla macchia! Cercate di nutrite di più lo spirito adottando una tecnica meditativa: lo yoga favorisce il benessere sia fisico che interiore.