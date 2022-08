Giro di boa della prima settimana del mese di agosto per tutti i segni. Di seguito le indicazioni e l'Oroscopo dell'Ariete ai Pesci con le novità e i cambiamenti in amore e nel lavoro nella giornata del 4 agosto 2022.

Ariete: in amore avrete una particolare agitazione in questa giornata fatta di discussioni. Nel complesso però non mancheranno momenti interessanti. Nel lavoro arrivano nuove opportunità di rilancio, vi sentite più forti.

Toro: per i sentimenti la Luna è in opposizione, per questo motivo meglio evitare agitazioni. Nel lavoro vi sentirete agitati e propensi a mettere in discussione un rapporto.

Gemelli: a livello sentimentale potrebbe tornare un po' di agitazione in serata, non mancheranno comunque alcune occasioni. Nel lavoro alcune questioni vi costano fatica.

Cancro: in amore con Venere nel segno avrete la possibilità di fare qualcosa in più. Sfruttate a pieno questo momento. A livello lavorativo non vi sembra di migliorare adesso, abbiate pazienza.

Leone: a livello sentimentale periodo interessante per gli incontri, attenzione solo ad alcune questioni da risolvere al più presto. Nel lavoro ci sono discussioni da dover affrontare, ma non mancherà una svolta.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Mercurio entra nel segno e vi da la possibilità di vivere al meglio una storia.

Nel lavoro dopo un blocco ci sarà la possibilità di ripartire.

Bilancia: per i sentimenti periodo che permette di fare delle scelte migliori, attenzione solo a possibili battibecchi. Nel lavoro potrete programmare tutto quello che desiderate in questo momento visto che vi sentite più forti.

Scorpione: a livello sentimentale fine settimana che porta nuove emozioni grazie anche a Venere favorevole. Momento che porterà qualcosa in più. Nel lavoro buone notizie da qui alle prossime settimane.

Sagittario: in amore le coppie solide avranno la possibilità di fare un grande passo in avanti. Nel lavoro, se avete un'attività che ve lo permette, potrete anche fare ora incontri interessanti per il futuro.

Capricorno: a livello amoroso meglio dare spazio a una storia, attenzione solo a un calo nel pomeriggio rispetto alla mattina. Nel lavoro ci sono alcune situazioni da dover superare.

Acquario: per i sentimenti stato di maggiore agitazione, dovrete fare attenzione in questo momento a superare ogni difficoltà. Nel lavoro periodo migliore da qui alla fine della settimana.

Pesci: in amore Luna favorevole che aiuta ad iniziare anche un nuovo percorso. Nel lavoro, se state cercando di concludere alcune trattative periodo che adesso aiuta.