L'Oroscopo di sabato 13 agosto vedrà i nativi Pesci godere della presenza della Luna, mentre Leone punterà molto di più sui sentimenti. Più tranquilla la giornata al lavoro per i nativi Gemelli, mentre Acquario dovrà saper reagire a eventuali difficoltà in amore, cercando di trovare una soluzione adeguata. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di sabato 13 agosto.

Previsioni oroscopo sabato 13 agosto 2022, segno per segno

Ariete: periodo che finalmente vedrà maggior stabilità dal punto di vista sentimentale grazie a Venere.

Single oppure no, questa seconda metà dell'estate vi riserverà belle sorprese, e voi dovrete essere pronti a coglierle al volo. Per quanto riguarda il lavoro, la puntualità al momento non è il vostro forte, ciò nonostante sarete comunque in grado di svolgere progetti di buona qualità. Voto - 8️⃣

Toro: Mercurio vi darà il via libera per certi progetti lavorativi, secondo l'oroscopo. Marte, invece, vi terrà sull'attenti, e con un po' di fortuna, i vostri progetti prenderanno il volo. In ambito amoroso sentimenti, sottintesi e parole fuorvianti non saranno di grande aiuto considerato che Venere si troverà in quadratura. Per mantenere un rapporto stabile, o per poter dare inizio a un nuovo legame, dovrete essere chiari fin da subito.

Voto - 7️⃣

Gemelli: il fine settimana inizierà con la Luna in quadratura dal segno dei Pesci, che in ambito amoroso non sarà di grande aiuto. Sul fronte sentimentale ci saranno dunque alti e bassi, ma sappiate che il vostro rapporto è sano, e con amore riuscirete a portarlo avanti. In ambito lavorativo, sarà una giornata più tranquilla, considerata la mole minore di lavoro, ciò nonostante, mostrerete comunque una certa perspicacia.

Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale stabile e soddisfacente per voi nativi del segno. La Luna sarà dalla vostra parte in questo weekend e, anche se Venere non è più dei vostri, non mancheranno momenti davvero romantici. Se siete single fare nuove esperienze sarà per voi stimolante. Sul fronte lavorativo, la spinta di Marte e Mercurio vi permetterà di guardare con ottimismo ai vostri progetti, con la speranza di riuscire a fare sempre di meglio.

Voto - 8️⃣

Leone: con la Luna non più opposta, e Venere nel segno, punterete molto di più sui sentimenti nel prossimo periodo. Single oppure no, troverete sempre un motivo per essere felici e per provare a vivere momenti più appaganti e romantici, soprattutto voi nati nella prima decade. Molto bene anche in ambito lavorativo grazie a Giove, ma attenzione a non strafare. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale che vedrà qualche nuvola sopra di voi in questa giornata di sabato. L'astro argenteo si troverà in opposizione, e sul fronte amoroso non sempre le vostre smancerie saranno apprezzate. Sul fronte professionale il sostegno di Mercurio e Marte si rivelerà prezioso, e vi metterete all'opera per raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 7️⃣

Bilancia: giornata di sabato discreta per quanto riguarda i sentimenti. Venere in sestile vi aiuterà a riprendere in mano la vostra vita sentimentale, e tra voi e il partner ci sarà maggior fiducia, soprattutto se siete nati nella terza decade. Sul fronte professionale, forse provare a cambiare direzione e vedere alcuni progetti sotto un altro punto di vista potrebbe essere d'aiuto. Voto - 7️⃣

Scorpione: quadro astrale che vedrà la Luna in trigono dal segno dei Pesci, secondo l'oroscopo della giornata di sabato 13 agosto. In amore, l'astro argenteo sarà di grande aiuto, ma con Venere in quadratura, quei momenti di romanticismo potrebbero non essere così appaganti come prima. Nel lavoro, vi sentirete sicuri delle vostre capacità grazie a Mercurio, ma non siate frettolosi con i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata altalenante dal punto di vista sentimentale considerato che la Luna si troverà in quadratura dal segno dei Pesci. Dovrete prestare maggiore attenzione e cura al benessere della vostra relazione di coppia, e con Venere in trigono sicuramente troverete la giusta direzione. Nel lavoro sarete abbastanza attivi, ma se le idee non vengono, sarà difficile mettere sul piatto qualcosa di proficuo. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale nel complesso discreta in questa giornata, e lentamente riuscirete a costruire un rapporto stabile e sincero. Single oppure no, ascoltare e comprendere problemi e sentimenti delle persone che amate vi aiuterà a instaurare un legame migliore.

Nel lavoro, Mercurio e Marte vi daranno soddisfazioni e lentamente farete importanti progressi. Voto - 8️⃣

Acquario: Sole e Venere vi metteranno in difficoltà, secondo l'oroscopo, rallentandovi anche dal punto di vista fisico. In amore, non sarete dell'umore adatto per vivere un rapporto stabile, forse perché ci saranno alcune problematiche da risolvere. In ambito lavorativo avrete idee valide, ma dovrete essere in grado di svilupparle al meglio se volete raggiungere i risultati tanto desiderati. Voto - 6️⃣

Pesci: la Luna in congiunzione non vi farà mancare nulla in amore, anche se Venere non sarà più in trigono. Single oppure no, ci saranno ancora tante occasioni romantiche, e questo fine settimana potrebbe rivelarsi ideale. Nel lavoro, meglio non prendere iniziative di un certo tipo. Cercate di non sbilanciarvi troppo, e svolgere le vostre mansioni seguendo le linee guida che vi sono state fornite. Voto - 7️⃣