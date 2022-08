L'oroscopo di domani è pronto a decantare l'andamento probabile rilevato dall'Astrologia nei confronti della giornata di venerdì. In primo piano dunque le previsioni zodiacali del 13 agosto 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Pronti a scoprire di più? Certo che si, perciò, senza dilungarci ulteriormente passiamo subito a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno. A essere analizzati in questo contesto i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: a voi il responso dell'Oroscopo di domani 13 agosto, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 13 agosto, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 13 agosto presume possa essere un ottimo inizio week-end. In amore, la Luna consiglia a chi può di viaggiare e di godersi una meritata vacanza, possibilmente in compagnia del partner. In tanti sarete particolarmente socievoli e loquaci con tutti, regalandovi tutto ciò che occorre per rendere magica e indimenticabile questo sabato. Potrete finalmente dedicarvi a tutto ciò che amate e che vi appassiona, perché vi sentirete in grado di affrontare la vita di coppia con molta più energia ed entusiasmo. Single, nuove emozioni vi faranno sentire vivi: godetevi questi momenti irripetibili. La mente sarà libera e il cuore leggero e vi sentirete come sospesi da terra, felici come non mai.

Vi siete meritati questo senso di benessere e sarebbe giusto condividerlo con le persone che vi stanno vicino da sempre o che vi sono state presenti nel momento del bisogno. Anche se vi sentiste stanchi fisicamente, la felicità prenderà il sopravvento e vi farà passare tutto. Godetevi appieno questa splendida giornata di agosto.

Nel lavoro tutto bene: siate felici in tutto e per tutto.

Toro: ★★★★. Un sabato abbastanza confortevole, valutato con le quattro stelle della normalità. In campo sentimentale gli astri vi aiuteranno a comprendere meglio non solo le vostre emozioni, ma anche quelle della persona amata. Approfittate di questo buon momento per andare incontro alle esigenze del partner.

Se ultimamente ci sono stati screzi tra di voi, la giornata sarà utile per recuperare, perciò datevi da fare per sfruttare fino in fondo questi momenti. Probabili a fine giornata ardori e belle intese. Single, questo sarà un sabato importante secondo il firmamento. Se le ansie sembrano buttarvi giù, reagite. Troverete la grinta dentro di voi: sarete infatti a un passo da quello che avete sempre desiderato e non potete permettervi di non essere pronti. Nei vostri pensieri ci sono sentimenti profondi; mettete in pratica quello che vi dice il cuore e godevi la vita. Nel lavoro, una interessante occasione si presenterà in giornata. Mantenete la calma e cercate di non farvi prendere dalla troppa euforia.

Gemelli: ★★★★. Ancora una giornata all'insegna della scontata routine. In amore, se vi abituate a essere teneri, la vita affettiva decollerà in modo inatteso. Non è poi così difficile trovare una perfetta contentezza emotiva: basterà infatti solo un minimo di impegno. Sia che siate in coppia che se condividiate un legame poco convenzionale, in questo sabato d’agosto sarete pienamente soddisfatti della vostra vita sentimentale. Non esitate a dimostrare il vostro affetto alla persona a cui tenete: riempitela di complimenti e coccole, perché voi quando volete sapete essere delle persone estremamente calorose. Single, se non avete ancora trovato la persona da portare all'altare, non disperare: in questo periodo le stelle si mostrano particolarmente benevole verso gli amici e le amiche del vostro segno.

La giornata procurerà moltissime occasioni per fare incontri adatti alla vostra natura frizzante. L'energia non vi mancherà di certo e vi accorgerete che forse è arrivato il momento di riflettere su se stessi e magari di concedersi anche una rilassante vacanza. Nel lavoro, la giornata lavorativa scorrerà positivamente. Probabili interessanti opportunità.

Oroscopo di sabato 13 agosto, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Giornata indicata con la spunta del "ko". Per i sentimenti, stelle antipatiche metteranno in crisi la vostra vita sentimentale. In generale si ricorda che, se una relazione non funziona la responsabilità non è mai soltanto da una parte. Ogni tanto doveste provare a mettervi nei panni del partner, perché spesso siete molto permalosi e non riuscite a passare sopra alcune piccole incomprensioni, reagendo in maniera troppo impulsiva.

Forse le cose non andranno proprio nella direzione sperata, ma avrete comunque modo di apprezzare la compagnia di chi vi vuole bene. Single, nella giornata di sabato sarete più riflessivi e osservatori: vi ritroverete incantati a fissare persone e situazioni come se le vedeste per la prima volta. Non preoccupatevi, non succederà niente di strano, avrete semplicemente bisogno di dormire un po' di più ed evitare di coricarvi tardi tutte le sere. Nel lavoro, un pizzico di tensione e nervosismo potrebbe farvi salire il mal di testa. Dunque, non sprecate energie su questioni inutili.

Leone: ★★★. Un avvio di week-end valutato con le tre stelline dei periodi sottotono. In amore sarebbe bene essere sinceri, questo è indubbio, ma alle volte su alcune questioni delicate bisognerebbe tenere a freno la lingua e limitarsi a dire il giusto, senza esagerare.

Cercate di rimediare al torto eventualmente fatto al partner, dando maggiori attenzioni e valorizzando il rapporto come meglio potete. Single, avete bisogno di cambiare aria: iniziate quindi a frequentare posti diversi, questo potrà esservi di aiuto e fonte di stimolo, sia a livello fisico che sentimentale. Prendetevi il tempo necessario per approfondire le nuove conoscenze, perché sarà bene non correre il rischio di giungere a conclusioni affrettate. Cupido tornerà a bussare al vostro cuore, dovrete solamente decidere se aprire la porta all'amore o continuare sulla solita strada, ovviamente da soli. Il lavoro sta per giungere a una svolta importante: dovete impegnarvi seriamente nel vostro ambito, quindi concentratevi al massimo.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 13 agosto, in campo sentimentale, il cielo radioso vi farà vivere in armonia con l’ambiente familiare, soprattutto con il partner. Urano in trigono a Mercurio illuminerà il cammino; così, se aveste già un rapporto felice, un’aria di romanticismo vi attraverserà, portandovi a desiderare una dimensione esclusivistica nel rapporto. Se invece avete cominciato da poco una convivenza, potrete esprimere in modo potente il vostro temperamento espansivo e tutto il vostro amore al vostro compagno o compagna di vita. Single, vi sembrerà di essere al posto giusto nel momento giusto, proprio come le orbite dei pianeti affini, e sarà proprio così! Vi aspetta una giornata estremamente piacevole e rilassata, non farete che sorridere e aspettare che il quadro si completi con l'arrivo della persona giusta.

Nel lavoro, gli astri vi aiuteranno nell'attività professionale. Sarete brillanti, attenti e pieni di iniziative: sfruttate l'occasione!

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 13 agosto.