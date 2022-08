Per la giornata di mercoledì 17 agosto 2022, l’Oroscopo annuncia esiti positivi in particolare per il segno del Gemelli, meno bene andranno le cose per il segno del Bilancia, soprattutto sul piano amoroso. L’Acquario sarà in rialzo, mentre il Capricorno vivrà un momento di pausa.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di mercoledì.

L’oroscopo di mercoledì: Vergine disponibile

1° Gemelli: la fortuna nel corso di questa giornata influirà sul lavoro e sugli affari, quindi non sarà un problema per voi riprendere in mano le redini del vostro lavoro con la consapevolezza di avere dei successi quasi assicurati.

2° Toro: sempre più forti e determinati sul lavoro, non vi lascerete battere da niente e da nessuno. Potrete avere tutta l’energia che vi serve per affrontare le sfide che vi si parano davanti e cercarne anche altre.

3° Vergine: essere accondiscendenti in questa giornata potrebbe farvi apparire sempre più disponibili e dunque anche la fiducia nei vostri confronti aumenterà in modo esponenziale. Così facendo riuscirete anche a godervi di più questo periodo di vacanze.

4° Scorpione: dimostrerete di avere una creatività al di fuori dell’ordinario, quindi non sarà un caso se i vostri lavori e progetti saranno apprezzati nell’immediato. Secondo l’oroscopo avrete anche una maggiore cura di voi stessi, siatene orgogliosi.

Pesci ottimo in amore

5° Pesci: questo periodo lo state vivendo "sulle nuvole", grazie all’intesa di coppia che si farà sempre più intensa e persistente. Con gli affetti potreste avere un'armonia eccellente che era stata recisa per cause di forza maggiore, forse per un argomento che vi sta particolarmente a cuore.

6° Acquario: lo svago vi darà un effetto benefico sulla mente, stressata a causa delle problematiche familiari e di lavoro.

Concedervi una serata fuori porta, ciò vi aiuterà a ritemprare la mente, mentre l’attività fisica avrà un effetto benefico sul vostro corpo.

7° Capricorno: avrete una piccola pausa che però potrebbe lasciarvi un po’ indietro con gli affari, mentre in amore sperimenterete un'esperienza che potrebbe fungere da grande insegnamento per voi stessi, ma anche per la persona che amate.

8° Ariete: sarà tempo di riflessione in amore, per valutare cosa sarà meglio per voi stessi e per le persone che vi circondano. Con il lavoro potreste procrastinare ancora un po’ le vicissitudini che vi legano troppo alla squadra professionale.

Leone stanco

9° Cancro: il nervosismo in questo momento potrebbe prendere il sopravvento sulle emozioni e farvi sentire molto schivi e taciturni. Le ultime vicende legate al contesto amicale vi hanno resi leggermente sottotono, facendovi sentire molto soli.

10° Leone: sarete alle prese con una stanchezza che non se ne vuole proprio andare, intanto in famiglia vi ritroverete a risolvere alcune questioni legate all’ambito sentimentale es economico.

11° Sagittario: sorgerà qualche problema sul lavoro a livello pratico, quindi procedere con cautela in questo momento potrebbe essere utile.

Secondo l’oroscopo dovrete assolutamente concedervi una pausa.

12° Bilancia: sarete molto negligenti, intanto qualcuno probabilmente non sta considerando i vostri sforzi. Voltare pagina in questo momento è l’unica soluzione, nonostante forse non siate disposti a farlo.