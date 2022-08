Per la giornata di Ferragosto, lunedì 15 agosto 2022, l’oroscopo segnala una svolta per i nati sotto il segno del Capricorno, mentre i Bilancia subiranno un ribasso dovuto all’amore. Eccezionalmente in rialzo il segno del Pesci e dell’Acquario.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di Ferragosto: Gemelli in vetta grazie all’amore

1° Capricorno: risalire in vetta vorrà significare solo una cosa, ovvero avere tutte le carte in regola sul lavoro per staccare definitivamente la spina. Concedervi anche qualche sfizio più impegnativo finanziariamente sarà sempre più semplice.

2° Gemelli: l’amore vi farà sperimentare qualche vicenda del tutto nuova e molto piacevole. Avere fiducia nel futuro potrebbe risultarvi molto più semplice sul piano finanziario, quindi non esitate a pianificare qualche progetto interessante.

3° Vergine: spaziare per i sentimenti in questo periodo di festività sarà decisamente più agevole, perché non dovrete pensare troppo al lavoro. Con la famiglia vivrete finalmente una stagione piena di sintonia, dal momento che riuscirete a mettere ogni dissapore da parte.

4° Toro: avrete un buonumore che vi porterà non solo a una concentrazione maggiore, ma anche la prospettiva di essere più distesi. Con le vicende amorose potreste avere delle bellissime sensazioni che vi rimarranno nel cuore.

Cancro nostalgico

5° Pesci: respirerete una bella atmosfera festiva, familiare e anche amorosa. Secondo l’oroscopo potreste anche occuparvi di questioni importanti senza che turbino in modo troppo significativo l’aria di vivacità che sarà intorno a voi.

6° Acquario: dovrete cercare di trascorrere questo Ferragosto con la dovuta calma, provando a trascorrere questa giornata con più serenità a dispetto di qualche situazione che al momento potrebbe esservi molto scomoda.

Siate più rilassati, vi farà decisamente bene.

7° Cancro: anche se sarete molto nostalgici, come del resto per gran parte delle festività, potrete comunque contare sulle amicizie che sapranno come ravvivarvi. Secondo l’oroscopo non perderete di vista il lavoro e tutto ciò che vi gravita intorno.

8° Scorpione: le festività vi portano sempre un po’ di malinconia e questo Ferragosto non farà eccezione.

Secondo l’oroscopo potreste avere anche un certo nervosismo, ma farete di tutto per inghiottirlo per il bene della famiglia e delle amicizie che vi circondano.

Sagittario in ribasso

9° Sagittario: acquisire qualche merito sarà un po’ difficile in questo momento di festività di Ferragosto, ma per qualche piccolo contrattempo potreste essere "costretti" a trascorrere del tempo con le persone care, secondo quanto riportato dall’oroscopo.

10° Ariete: dovrete cercare di allentare la tensione che probabilmente negli ultimi giorni si stava facendo sempre più forte. Con la famiglia potreste raggiungere dei momenti di relativa serenità, che probabilmente credevate quasi impossibile da raggiungere in tempi immediati.

11° Leone: fermarvi in questo periodo di Ferragosto potrebbe essere motivo di disturbo per voi che vorreste essere sempre in giro a muovervi, soprattutto per il lavoro. Dovrete prestare cautela con qualche progetto che non sarà una passeggiata fin dall’inizio.

12° Bilancia: avrete dei pensieri che vi riporteranno a momenti del passato nostalgici, mentre ci potrebbe essere un forte distacco sul piano amoroso. Con il partner potreste non avere quella sintonia che avete ricercato.