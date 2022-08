Nuovo appuntamento con l'oroscopo del 5 agosto 2022. Secondo i corpi celesti, sarà una giornata altamente produttiva per alcuni segni, come il Sagittario e i Pesci. I Gemelli devono indossare il colore rosso se vogliono attirare energie positive, il momento fortunato per i nati in Capricorno sarà nel tardo pomeriggio. Se siete curiosi di sapere qual è il vostro colore portafortuna e il vostro momento fortunato, date una sbirciatina alle seguenti previsioni astrologiche di venerdì 5 agosto. Sono disponibili anche le pagelle zodiacali per tutti i segni, con voto da 0 (giorno ingestibile) e 10 (giorno facilmente gestibile).

La giornata di venerdì 5 agosto secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Inizierete a capire la bontà della vostra famiglia e dei vostri amici. Il transito della Luna in Scorpione metterà in risalto il vostro lato sensibile e premuroso. Sarete grati per le vostre relazioni e per il vostro sano benessere. L’Oroscopo suggerisce di essere grati a coloro che hanno fatto così tanto per voi. Cercate di passare un po’ di tempo con le persone care e cercate di dare qualcosa in cambio. La felicità si triplicherà. Pianificate le vostre attività tra le 16:00 e le 17:00. Indossate qualcosa di giallo per essere fortunati questa giornata. Voto: 8

Toro – Trascorrerete l’intera giornata a migliorare la vostra situazione finanziaria, se lavorate nel mondo degli affari.

Le stelle vi consigliano di gestire al meglio le vostre spese. Non preoccupatevi, non perderete nulla facendo molta attenzione. Migliorerà il vostro reddito e i vostri guadagni. Troverete metodi per aumentare le vostre prospettive finanziarie alle fine della giornata. Il colore fortunato di questa giornata è il giallo. Il tempo tra le 10:30 e le 12:00 è considerato fortunato.

Voto: 7,5

Gemelli – Per via della Luna in Scorpione, avete deciso che questa è la giornata della scoperta di voi stessi. Secondo le stelle, dovete spendere più tempo per voi stessi, per approfondire alcuni lati della vostra personalità e apportare alcuni buoni cambiamenti. Il rosso è il vostro colore portafortuna ed è consigliato evitare gli eventi o le attività in programma la sera.

Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo di venerdì 5 agosto: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – In questa giornata vi sentite sereni e rilassati. Forse a volte vi sentite giù per i problemi che si presentano nella vostra vita, ma rafforzano il vostro spirito combattivo. L'oroscopo raccomanda di dare il meglio di voi stessi, sia nella vita professionale che personale. Il momento fortunato per godersi qualcosa di speciale è tra le 16:00 e le 17:00. Per questa giornata, il vostro colore fortunato è crema. Voto: 7,5

Leone – In questa giornata potreste sentirvi irrequieti e incapaci di concentrarvi sulle vostre responsabilità. Nel corso della giornata potreste ricevere delle notizie inaspettate. Le stelle vi suggeriscono di trascorrere del tempo di qualità con i vostri amici.

Dopodiché, spostate la vostra attenzione sul vostro lavoro. Programmate tutte le attività alle 16:00 che è il vostro momento fortunato, e indossate qualcosa di celeste per essere fortunati. Voto: 6,5

Vergine – Giornata negativa, vi toccherà affrontare parecchi problemi e questo vi renderà depressi e infelici. Sarete coinvolti in controversie e discussioni. L'oroscopo suggerisce di mantenere uno stato mentale calmo, provate la meditazione. Sforzatevi di risolvere tutte le questioni amichevolmente. L’orario tra le 16:00 e le 17:00 è considerato sfortunato. Non fate nulla d’importante in questo periodo. Indossate il rosso perché è il vostro colore fortunato di questa giornata.

Voto: 6

Astrologia del giorno 5 agosto: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Grazie alla Luna, otterrete molta chiarezza e una comprensione più profonda delle cose. Gli avvenimenti sociali intorno a voi vi renderanno felici e grati per la vostra vita. L'oroscopo raccomanda di guardare le cose con più positività e di concentrarvi solo sulle cose che contano. Concedetevi tempo sufficiente per perseguire tutti i vostri interessi e sarete in grado di goderveli. La vostra forza interiore vi aiuterà a raggiungere ciò a cui mirate. Indossate il viola per attirare le forze cosmiche positive e fortunate. Inoltre, dalle 15:00 al 18:00 sarebbe un ottimo momento per pensare al futuro. Voto: 8

Scorpione – In questa giornata potreste sentirvi eccezionalmente motivati e ambiziosi.

Potreste avere uno spirito competitivo, ma assicuratevi di non diventare aggressivi con le persone che vi circondano. Dovreste essere capaci di gestire le vostre emozioni in maniera appropriata e affermare la vostra autorità nel modo più corretto senza ferire o umiliare gli altri. Cercate di non perdere le staffe e di tenete sotto controllo i vostri sentimenti. Le stelle suggeriscono di indossare abiti verdi per attirare positività nella vostra vita. Il vostro momento fortunato è tra le 16:00 e le 18:00. Voto: 9

Sagittario – Questa sarà un giorno produttivo per voi, poiché vi sentirete pieni di energia e determinati a lavorare. Raggiungerete i vostri obiettivi in modo efficiente anche quando avete molti fardelli da portare.

Per fortuna, avrete il supporto delle persone care, che vi aiuteranno a rimanere rilassati durante le situazioni di alta tensione. Tuttavia, a fine giornata vi sentirete soddisfatti del lavoro che avete portato a termine. Il vostro momento fortunato sarà tra le 15:00 e le 16:00, quindi, pianificate tutti i vostri incontri. Secondo le stelle, dovreste indossare il verde per ottenere energie positive. Voto: 8

Oroscopo e previsioni astrologiche per venerdì 5 agosto: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Lo spirito avventuriero che sosta dentro voi vorrà uscire allo scoperto. Potreste avere voglia di fare lunghi viaggi inaspettati e non pianificati, il che sarà molto divertente. Ricordate che vi meritate questa piccola vacanza per tutti il duro lavoro che avete svolto negli ultimi mesi.

Raccoglierete grandi ricordi in questo viaggio e, se possibile, porterete con voi una carissima persona. Secondo l'oroscopo, il giallo sarà un colore fortunato per voi e il vostro momento fortunato sarà dalle 17:00 alle 18:00. Voto: 9

Acquario – In questa giornata vi sentirete pieni di energia e rinvigoriti. Ciò influenzerà il vostro umore e il vostro atteggiamento, facendovi sentire allegri ed eccitati. Secondo le stelle, questo può essere un buon momento per migliorare i rapporti, sia amorosi che familiari. Rafforzare i vostri legami con le persone care può creare un’atmosfera felice nella vostra vita e potreste ricevere più amore e rispetto da loro. Cercate di indossare abiti di colore dorato per incanalare le energie positive dai corpi celesti.

Il vostro momento fortunato sarà tra le 17:00 e le 18:30. Voto: 9

Pesci – Questa giornata vi regalerà un bel carico di energia e di entusiasmo, La fortuna sarà dalla vostra parte. Sarete più che disposti a dedicare ore extra e a lasciare una vostra impressione memorabile su molte persone attorno a voi. La vostra energia ed eccitazione vi renderanno molto produttivi e gli altri resteranno affascinati dal vostro talento. Tuttavia, è importante ricordare che non farete un lavoro eccezionale dopo le 17:00 poiché la vostra fortuna potrebbe cambiare rotta. Secondo le stelle, dovreste indossare il viola per attirare energie positive. Voto: 8,5