Per il fine settimana del 6 e 7 agosto 2022, l’Oroscopo si rivelerà ottimale per i nati sotto il segno dello Scorpione, in prima posizione, mentre calerà drasticamente per i nati sotto il segno del Pesci. I Gemelli e la Bilancia saranno anch’essi tra i favoriti.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni del weekend.

L’oroscopo del weekend: dolcezza per Gemelli

1° Scorpione: l’autostima salirà alle stelle, con la complicità di qualche affare che andrà magnificamente e la prospettiva di vedere crescere i vostri guadagni molto presto.

Avrete uno scambio di consigli molto saggio con una persona a cui tenete particolarmente.

2° Gemelli: la dolcezza all’interno del contesto amoroso sarà prerogativa di questo fine settimana molto intenso, anche dal punto di vista passionale. Ora non ci saranno più incomprensioni che persisteranno di fronte alla vostra intesa. Sul lavoro la collaborazione sarà più che ottimale.

3° Bilancia: sarete i risolutori di qualche problematica legata alla dimensione domestica, mentre con le questioni sentimentali riuscirete ad effettuare qualche strappo che vi farà solamente e semplicemente sentire meglio di prima.

4° Toro: riacquisterete molta più fiducia in voi stessi e riuscirete a distendere i nervi, soprattutto se avete avuto una settimana alquanto faticosa sul piano pratico.

Il tempo libero vi inciterà a fare qualcosa al di fuori del comune e questo potrebbe portarvi ulteriori benefici.

Cancro nostalgico

5° Cancro: avrete nostalgia della vostra infanzia, ma sicuramente questa sarà una situazione positiva secondo l’oroscopo, che non scivolerà nella tristezza. Con le faccende di cuore non ci saranno faville, ma la sicurezza di poter contare l’uno sull’altro sarà di enorme aiuto.

6° Vergine: il tempo per voi stessi aumenterà a dismisura, dunque potrete fare ciò che vorrete nel corso del fine settimana, anche fare un breve viaggio che possa darvi più tranquillità a livello emotivo. Secondo l’oroscopo ogni amicizia sarà positiva.

7° Ariete: sarete carichi di aspettative che non tarderanno nel corso del fine settimana.

L’oroscopo prevede anche qualche cavillo burocratico che però andrà risolto nel giro di poche ore. La domenica potreste pensare di staccare un po’ la spina dalla quotidianità.

8° Capricorno: avrete meno tempo libero, ma gli impegni professionali potrebbero dare qualche vantagio economico non indifferente. Lo stress però potrebbe essere vertiginosamente in rialzo, soprattutto nella giornata di sabato. Domenica potrete concedervi qualche momento di pausa in più.

Sagittario sedentario

9° Leone: avrete qualche lieve delusione che però potrebbe essere motivo per farvi evadere dalla realtà quotidiana e immergervi in una che possa favorire la conoscenza di altri luoghi. Secondo l’oroscopo stare un po’ da soli vi aiuterà molto.

10° Sagittario: evitate di essere troppo esigenti con voi stessi e di eccedere con le cattive abitudini sia per quanto riguarda il cibo che per quel che concerne la sedentarietà. Secondo l’oroscopo dovrete fare in modo che gli affari procedano senza alcun intoppo troppo significativo per le vostre finanze.

11° Pesci: anche se avrete un po’ di creatività da mettere in atto, vi mancherà l’aspettativa di veder crescere le vostre ambizioni. Avrete qualche progetto per la testa, ma ora la pigrizia o comunque qualche malessere importante potrebbe impedirvi di raggiungere i vostri scopi. Almeno per ora.

12° Acquario: avrete dei momenti non esattamente ottimali con le amicizie, il che vi porterà ad una serie di situazioni che vi vedranno protagonisti in modo decisamente più ‘freddo’. Secondo l’oroscopo al momento a causa dello stress la situazione complessiva sul lavoro potrebbe non decollare.