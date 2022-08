Nuovo appuntamento con l'oroscopo del 9 agosto 2022. Le stelle annunciano che vari cambiamenti estivi influenzeranno il divertimento, la sfera familiare e la vita amorosa dei vari segni zodiacali.

Le previsioni astrologiche di martedì 9 agosto e le pagelle zodiacali sono pronte a dare le proprie indicazioni.

La giornata di martedì 9 agosto secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata potete aspettarvi calore e armonia nella vostra casa. L'Oroscopo consiglia di trascorrere più tempo di qualità con i propri cari. Avere visitatori vi renderà felici e li accoglierete a braccia aperte, rafforzeranno il vostro legame come gruppo, quindi, continuate a partecipare agli eventi sociali.

Vi sentirete particolarmente fortunati se indosserete il bianco. Programmate tutte le attività necessarie tra le 11:30 e le 13. Voto: 8

Toro – In questa giornata potrebbe venire a galla un problema di salute. Date priorità a esso in quanto è impossibile recuperare la salute una volta persa. Inoltre, vi sentirete più energici se tenderete a perfezionare le vostre abilità e proverete a utilizzarle in lavori pertinenti. Sicuramente aumenterà la fiducia in voi stessi. Il colore malva sarà il vostro colore fortunato. Lavorate su progetti critici tra le ore 15 e le 16:45 per ottenere migliori risultati. Voto: 7

Gemelli – In questa giornata siete pazienti e sereni. Essere gentili con le altre persone è sempre utile.

La generosità, l’amorevolezza e la comprensione sono sempre stati il vostro forte. Le persone che vi circondano apprezzano la vostra generosità. Indossate qualcosa di dorato per avere forze cosmiche positive. Il vostro momento fortunato è tra le ore 9:45 e le 10:30.

Voto: 8

Previsioni dell'oroscopo di martedì 9 agosto: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – È una giornata fantastica per incontrare nuove persone provenienti da culture diverse e ampliare i propri orizzonti. Non chiudetevi in casa. In effetti, il vostro modo di pensare cambierà con il tempo. L'oroscopo vi incoraggia a resistere all’impulso di prendere una pausa dai vostri studi poiché presto raccoglierete grandi soddisfazioni.

Invece, sforzatevi di rendere tutti felici e prendetevi la responsabilità di raggiungere gli obiettivi prefissati. Per essere fortunati, indossate qualcosa di blu. Il vostro momento benedetto è tra le ore 17 e le 19. Voto: 8

Leone – Attenzione ai piccoli ostacoli e alle barriere che incontrerete nelle prossime 24 ore. Ciò che dovete fare è di utilizzare la vostra grinta e tolleranza per superare gli ostacoli senza scoppi di rabbia. Questo è un ottimo momento per trovare il giusto equilibrio nella vostra vita. A breve, tutti i vostri sforzi verranno premiati. Il colore fortunato di questa giornata è l’indaco. Le vostre ore più fortunate sono tra le ore 10 e le 11:30. Voto: 7

Vergine – Molto probabilmente sperimenterete cambiamenti positivi nella vostra vita, in particolare nella vostra carriera.

Secondo l’oroscopo, si apriranno nuovi orizzonti e farete enormi passi avanti nella vostra vita professionale. Tuttavia, ci sono buone probabilità che vi imbattiate in qualcuno che ha un impatto positivo su di voi. Questa persona specifica potrebbe influenzare positivamente la vostra vita, sia nella sfera personale che professionale. Quindi, sognate in grande e cercate di raggiungere i vostri obiettivi. La vostra fortuna è nel colore blu e tra le ore 9 e le 10 sarete molto fortunati. Voto: 8

Astrologia applicata al giorno 9 agosto: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Proverete soddisfazione e appagamento in questo periodo perché la Luna vi aiuterà a lavorare in maniera efficiente. Molti di voi sono estroversi e carismatici nelle situazioni sociali e un evento inaspettato li migliorerà ancora di più.

L'oroscopo suggerisce di utilizzare questo tempo per incontrare più persone e concentrarvi nella vostra vita. Il vostro colore di buon auspicio per questa giornata è il rosso e l’ora più fortunata è dalle ore 16 alle 17. Voto: 7,5

Scorpione – In questa giornata sperimenterete un’immensa passione ed entusiasmo. Avrete anche una straordinaria concentrazione e preparazione per finire tutto il vostro lavoro. Completerete tutti i vostri compiti e gli altri lo noteranno e lo apprezzeranno. Sarete in grado di applicare le vostre strategie fenomenali e lasciare un’impressione duratura sui vostri superiori. Siate sicuri e decisi a difendere ciò che è vostro. Qualsiasi incarico che prendete in questa giornata sarà svolto senza sforzo.

Il colore più fortunato per voi è una sfumatura di blu. Il vostro momento fortunato è tra le 11 e le 13. Voto: 9

Sagittario – Attenzione ai conflitti in casa e non lasciatevi assorbire da inutili liti domestiche. Dovete bilanciare i vostri sentimenti per assicurarvi che le discussioni non abbiano luogo. L'oroscopo prevede che, nonostante i vostri tentativi, un piccolo litigio che si verificherà probabilmente tra le 15:30 e le 16:30 influenzerà il vostro stato mentale. Usare l’autocontrollo è l’unico modo per evitare che la situazione peggiori. Il colore fortunato è il pesca. Non c’è nessun momento fortunato per voi questa giornata.

Voto: 5

Oroscopo e previsioni astrologiche di martedì 9 agosto: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questa giornata potreste sentirvi tristi. Il motivo potrebbe essere dovuto alle sfide che avete dovuto affrontare negli ultimi mesi. Concentratevi solo sulle cose che devono essere migliorate. Fate qualche tentativo e assicuratevi che in casa vostra o sul vostro posto di lavoro regni l’armonia. Evitate di prendere decisioni importanti o di svolgere compiti tra le 15 e le 16. Indossare il colore verde attirerà prosperità e buona fortuna nella vostra vita. Voto: 6

Acquario – Non scoraggiatevi. In questa giornata, alcuni potrebbero subire uno stress e una frustrazione più significativi. Di conseguenza, potete sentirvi insoddisfatti e tesi.

Tenete presente che i problemi fanno parte della vita. È importante non perdere la concentrazione, altrimenti rischiate di perdere tutto ciò che è nelle vostre mani. L’oroscopo vi esorta a concentrarvi sul completamento dei vari compiti. Sarebbe meglio se tutto potesse essere programmato tra le ore 16:40 e le 18. Il vostro colore portafortuna è il nero. Voto: 6

Pesci – Grazie alla vostra creatività sarete in grado di sviluppare i vostri compiti di lavoro. Pertanto le stelle raccomandano di non sprecare le vostre capacità in piccoli lavori. Provate a lavorare per qualcosa di nuovo e innovativo. Non dovete trascurare la vostra salute a causa delle responsabilità del vostro lavoro. Anzi, solo avete una buona salute, potete ottenere buoni risultati. Pianificate e svolgete le faccende essenziali tra le ore 14:15 e le 15:15 per ottenere il massimo dei benefici. Il viola è il vostro colore fortunato. Voto: 7,5