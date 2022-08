L'Oroscopo settimanale dall'8 al 14 agosto 2022 è pronto a dare in pasto alle cronache astrali la seconda settimana del mese attuale. Curiosi di sapere come andranno i prossimi sette giorni? In evidenza in questo contesto, oltre alle attesissime analisi astrologiche. anche la classifica a stelline e i voti in pagella di ciascun simbolo astrale. Bene, prima di iniziare a decantare le previsioni astrologiche da lunedì a domenica ci preme dare risalto ai nuovi transiti previsti nella settimana in oggetto, soffermandoci con priorità sui cambi di settore della Luna nei segni.

Luna nei segni: i transiti della settimana

Parlando quindi di transiti astrali, la settimana in questione vedrà nel complesso quattro tappe da attribuire alla Luna, mentre un ulteriore cambio di settore sarà da imputare a un pianeta che andremo a scoprire a breve. A dare inizio ai transiti settimanali sarà l'arrivo della Luna in Capricorno, prevista per lunedì 8 agosto alle ore 20:39. Il famoso tour settimanale proseguirà con l'entrata della musa dei poeti in un segno di Aria: mercoledì 10 agosto alle ore 20:45 assisteremo al passaggio della Luna in Acquario. La terza fermata imputabile all'Astro d'Argento ci sarà venerdì 12 agosto, alle ore 20.45, con il passaggio della Luna in Pesci. La settimana si potrà ritenere conclusa, ovviamente dal punto di vista dei passaggi lunari, con l'arrivo della Luna in Ariete prevista per domenica 14 agosto.

Infine, ultimo transito che, come detto in precedenza, non interessante la Luna, sarà quello relativo all'entrata del pianeta Venere in Leone, precisamente giovedì 11 agosto.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 10. Splendida settimana con la bella presenza della Luna nel settore domenica14 agosto.

Due belle giornate per progettare, viaggiare e rilassarsi nella natura, martedì e venerdì con la Luna nuova nel vostro bel segno di Fuoco pronta a favorirvi in tutto e per tutto. In molte situazioni sarete sostenute dalla musa dei poeti che promette tanto in quanto a razionalità ma ben poco nell'autocontrollo di situazioni a stampo sensuale: morale?

Semplice, dovrete essere assolutamente e principalmente voi stessi a tenere sotto controllo gli ardenti istinti della passione... Non potrete dire altrettanto lunedì, mercoledì e giovedì, giornate buone ma in alcuni casi rallentati dalle solite contingenze quotidiane che tanto vi snervano. Fissatevi con un amore e siate speranzosi: tra un bacio sotto al sole d'agosto e un abbraccio mozzafiato tra le onde fresche del mare galeotto potrebbe risultare il momento: sarà o non sarà così? Lo saprete solo a settembre... Difficile invece avere tutto in una volta se di mezzo c'è il lavoro: in parte andrà alla grande, con prospettive di avanzamento quasi immediate, ma a farvi pagare un pesante pedaggio sarà il fronte del cuore che potrebbe risentire di allontanamenti forzati.

L'oroscopo della settimana di competenza dell'Ariete:

Top del giorno domenica 14 agosto (Luna nel segno);

domenica 14 agosto (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 9, venerdì 12 e sabato 13;

★★★★ lunedì 8, mercoledì 10 e giovedì 11.

♉ Toro: voto 6. In via di esaurimento il periodo critico che presto vi lascerete del tutto alle spalle. Questa settimana già da mercoledì e poi fino alla fine della settimana si cambierà in meglio: potrete utilizzare le energie per rivedere gli amici o per conoscere nuova gente. La Luna in Acquario del periodo accrescerà il desiderio di vivere alla grande, di divertirvi e di far baldoria, di rilassarvi nel mondo del piacere; solo nella parte iniziale della settimana avrete alcuni astri in difficile opposizione, questo potrebbe compromettere i rapporti con la gente e col coniuge in particolare.

La testa non brillerà tanto per lucidità, in alcuni momenti non permetterà di vedere chiaro, quindi potreste prendere decisioni che poi si riveleranno inopportune. In amore Venere se ne starà un po' in disparte, dietro di voi: il pianeta dell’amore se non subito, molto presto aiuterà a vederci con maggior chiarezza in alcuni sentimenti, dando certezze su quelli del vostro partner ma non certo sui vostri... Nel bene e nel male non esagerate nei rapporti sentimentali seppure di consolidati da tempo. L’attività lavorativa è in fase di stallo, mercoledì e giovedì possono essere giorni decisivi sulla scelta di un nuovo lavoro; siate cauti e non buttatevi sul primo che vi capita.

L'oroscopo settimanale di competenza del Toro:

★★★★★ giovedì 11 e venerdì 12;

★★★★ mercoledì 10, sabato 13 e domenica 14;

★★★ lunedì 8 agosto;

★★ martedì 9 agosto.

♊ Gemelli: voto 6.

Come esordio la seconda settimana di agosto a voi del segno presenterà un cielo grigio, specificatamente mercoledì e giovedì. La Luna invece sarà buona lunedì ma ancor più nel finale del weekend: con la sua flessuosa esuberanza l'Astro d'Argento regalerà tanta sensualità da cambiare le sorti (in meglio) in un rapporto che vi sta davvero tanto a cuore. Quasi neutra la parte da imputare a Venere, in regolare e continuo allontanamento dal vostro settore. Tuttavia starà ancora per un po' a proteggervi, senza farsi notare: l’avrete alle spalle per un bel po’ ancora e l’amore vivrà di rendita, seppure in modesta parte. Domenica sprizzerete di novità e di voglia di follie, magari di apportare cambiamenti radicali alla quotidianità: i pensieri potrebbero essere abbastanza confusi e in aperto contrasto con la logica corrente.

Cercate pertanto di non esasperare, nel bene e nel male, sia le questioni di cuore che quelle di vita in generale. Potrete fare affidamento su una persona amica, che tenterà fino all'ultimo di riportarvi a ragionare, invogliandovi a smorzare quell’impeto che spesso offusca testa, cuore e voglia di ragionare. Il lavoro è in attesa di sblocchi ma ci vorrà ancora tempo per dare regolarità e sicurezza.

L'oroscopo della settimana di competenza dei Gemelli:

★★★★★ lunedì 8 e domenica 14;

★★★★ martedì 9, venerdì 12 e sabato 13;

★★★ mercoledì 10 agosto;

★★ giovedì 11 agosto.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana è pronto a pronosticare qualche interessante cambiamento.

Il più significativo potrebbe manifestarsi nelle giornate di lunedì e martedì: sì ai viaggi, alle uscite dopo cena con gli amici e alle passeggiate senza meta per i negozi a fare shopping sfrenato. Benvenuto tutto ciò che atterrà al movimento improvvisato, alle idee "detto, fatto!" e alla comunicazione sincera con chi lo merita davvero. Agosto brillante in parte, con la Luna a fare da tutore al vostro segno nelle giornate di lunedì (nel segno del Capricorno) e mercoledì (nel segno dell'Acquario): le sorprese non solo in ambito affettivo potrebbero davvero esserci per molti di voi: ci saranno davvero? Lo speriamo per voi. Partner presente e come sempre pacifico: la corrente affettiva però, analizzandola con criterio, vi sembrerà a momenti un filo allentata.

Insomma, per certi versi potreste intendere il rapporto come più amicizia che sesso: in pratica e a conti fatti nel lettone ci si va soprattutto per dormire... Tempo sprecato invece per un’amicizia in procinto di diventare amore: se ad inizio settimana avrete perso il treno della felicità, tranquilli, non ripasserà tanto presto purtroppo. Nel lavoro il momento è in fase progettuale. Fidatevi del vostro buon istinto.

L'oroscopo settimanale di competenza del Cancro:

★★★★★ lunedì 8 e mercoledì 10;

★★★★ martedì 9, giovedì 11 e domenica 14;

★★★ venerdì 12 agosto;

★★ sabato 13 agosto.

♌ Leone: voto 7. Proprio questo prossimo giovedì 11 agosto Venere farà il suo trionfale ingresso nel vostro segno e la vostra vita affettivo/passionale esploderà letteralmente con tanto di dolce impulsività difficile da tenere a freno.

Si espanderà a macchia d'olio soprattutto la voglia di giocare con istinti repressi e passioni sfrenate: con qualcuno/a i toni potranno essere decisamente aggressivi, ma alla fine che bello ritrovarsi abbracciati in una morsa infuocata, colma di sapori, umori, sensazioni impagabili difficili da descrivere... Considerate inoltre che sempre giovedì anche la Luna sarà al vostro fianco regalando tanto splendore; insomma una bella combinazione per moltissimi del segno. La testa potrà non reggere a questa somma di esuberanza con i pensieri ancora sotto l’influsso di passate situazioni. L’avvenimento astrologico più esaltante comunque riguarda la vostra vita sentimentale; con l’ingresso di Venere l’amore si risveglierà come un vulcano che in apparenza sembrava spento ma che alla fin fine potrebbe esplodere come, anzi, peggio del risveglio del Krakatoa.

Anche se la vostra indole è abbastanza focosa o leggermente esuberante, in questo periodo si esalterà al massimo. Sarà l’inizio per i single di facilità nelle conquiste e per le coppie un dolcissimo inizio di una nuova guerra dei cent'anni, fatta di baci, carezze e infinita passione. Bene anche il settore lavorativo; non esagerare è comunque la parola d’ordine.

L'oroscopo della settimana di competenza del Leone:

Top del giorno martedì 9 agosto;

martedì 9 agosto; ★★★★★ mercoledì 10 e giovedì 11 (Venere nel segno);

★★★★ lunedì 8 e venerdì 12;

★★★ sabato 13 agosto;

★★ domenica 14 agosto.

♍ Vergine: voto 8. L'oroscopo della settimana 8-14 agosto preannuncia sette giornate indirizzate alla quasi totale positività. Potrete recuperare le energie disperse nel periodo scorso e darvi da fare nell’ambito delle amicizie.

La Luna molto bella e sostanzialmente di parte da metà settimana sino alla fine potrà attivare la voglia del lontano, dei viaggi, delle possibilità per i single di flirtare anche con persone straniere. Il weekend potrà vedervi impegnati alla prosecuzione di pensieri fatti in settimana e messi da parte. Qualche nativo della seconda decade però potrebbe distrarsi facilmente per mancanza di concentrazione o per nervosismo proprio a inizio settimana, forse in merito a obiettivi che ritardano a tagliare il traguardo. L’amore poi potrebbe essere tra le prove che dovrete sostenere nel periodo: una persona di malafede cercherà di mettere il bastone fra le ruote con piccoli e frequenti fastidi, forse con forme di gelosie che di fatto non avranno ragione di essere. Venere farà la sua parte nel mitigare eventuali avversità tentando di risolvere al meglio alcune faccende di cuore. L’attività lavorativa invece sarà da ritenere in pausa. Non avrete le idee chiare e potreste mancare di senso pratico, malgrado abbiate in mente gli obiettivi da raggiungere.

L'oroscopo settimanale di competenza della Vergine:

Top del giorno giovedì 11 agosto;

giovedì 11 agosto; ★★★★★ venerdì 12, sabato 13 e domenica 14;

★★★★ mercoledì 10 agosto;

★★★ martedì 9 agosto;

★★ lunedì 8 agosto.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana con annessa classifica a stelline.