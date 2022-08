Secondo l'oroscopo del 6 agosto 2022 sarà una giornata sottotono per il segno dei Pesci e letargica per i nativi dell’Acquario. Parlando dei colori portafortuna, i corpi celesti consigliano il marrone ai nativi dello Scorpione e il nero per i nati in Gemelli. Scoprite qual è il vostro colore e momento fortunato, leggendo le seguenti previsioni astrologiche applicate alla giornata di sabato 6 agosto. Inoltre è disponibile anche la valutazione delle stelle per ogni segno zodiacale, con voto da zero (giornata pessima) a dieci (giornata eccellente).

La giornata di sabato 6 agosto secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata molti di voi potrebbero provare sentimenti di irritazione. Tuttavia, questa non dovrebbe essere una scusa, mentre svolgete le vostre normali attività quotidiane. La vostra capacità di far fronte a circostanze difficili migliorerà in maniera significativa, mantenendo un atteggiamento positivo e ottimista. Adesso è un ottimo momento per pensare a come adattarvi a eventuali difficoltà che potrebbero sorgere in futuro. L’orario tra le 11:00 e le 12:00 sarà eccezionalmente fortunato. Qualsiasi sfumatura di blu che indossate vi darà fortuna ed energia positiva. Voto: 7

Toro – È una giornata eccellente per pianificare una vacanza in un altro paese.

Mentre la Luna si avvia verso il cielo della Bilancia, dentro di voi emergerà un grande desiderio di viaggiare e sperimentare cose nuove. Anche se viaggerete per lavoro, vi divertirete comunque. Dovreste essere preparati per piccoli ostacoli lungo la strada e trascorrerete senza dubbio una fantastica giornata. Secondo l'Oroscopo, la parte più fortunata della giornata sarà tra le 17:00 e le 18:00.

Indossate qualsiasi cosa che sia del colore blu. Voto: 10

Gemelli – In questa giornata d’inizio weekend potreste provare sensazioni di benessere e soddisfazione. Questa potrebbe essere la classica giornata in cui finite tutto ciò che vi siete prefissati di completare. Dopo aver portato a termine i vostri compiti di lavoro, potreste finalmente provare un senso di sollievo.

Secondo i corpi celesti, dovreste stare alla larga da persone e situazioni negative. Finite tutto ciò che è importante prima delle due di pomeriggio, se volete ottenere i risultati che desiderate. Il nero è considerato la tonalità fortunata di questa giornata. Voto: 9

Previsioni dell'oroscopo di sabato 6 agosto: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – La vostra posizione sociale migliorerà grazie alla Luna in Bilancia. Adesso potete ottenere diversi premi nella vostra vita professionale e personale. Se state cercando qualcuno da molto tempo, c’è la possibilità che voi possiate trovarlo. Le cose buone vi verranno incontro, se riuscite a mantenete un atteggiamento positivo per tutta la giornata. È fondamentale preservare e coltivare le vostre relazioni perché le persone che conoscete influenzeranno la vostra vita in modo che potreste non prevedere.

Non dimenticate di ringraziarle per il loro supporto e la fiducia in voi. Avrete una giornata fortunata se indosserete il colore verde. Il momento migliore per fare qualcosa d’importante è tra le 15:00 e le 16:30. Voto: 8

Leone – Le cose potrebbero andare storte per colpe della Luna in Bilancia. Di conseguenza, potete anche soffrire di bassa autostima. È importante mantenere la calma e non permettere alle vostre emozioni di avere la meglio su di voi. Dovete essere consapevoli dei rischi associati al permettere a un caro amico o familiare di approfittare di voi. Ricordate sempre che siete competenti e sicuri di voi; dovreste avere fiducia nel vostro intuito e agire come il miglior giudice della vostra vita.

Secondo l'oroscopo, il colore rosso vino vi porterà fortuna e il vostro momento fortunato è tra le 17:00 e le 18:30. Voto: 7

Vergine – A prima vista, sembrerebbe che questa sia una bella giornata per rilassarsi e trascorrere del tempo di qualità da soli. Dovreste pensare alle cose che avete fatto in passato e creare piani per il futuro in modo da poter avere un domani migliore. Le stelle vi consigliano di sfruttare il vostro tempo per voi finché potete, perché non avrete un’altra opportunità come questa per molto tempo. Se c’è qualcosa che dovete fare, fatelo tra le 10:15 e le 12:00. Evitate di indossare qualcosa di rosso.

Voto: 6

Astrologia applicata al giorno 6 agosto: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – L'oroscopo afferma che soffermarsi sul passato per un periodo di tempo eccessivo potrebbe far sorgere gravi problemi di salute e di conseguenza dovete sborsare un bel po’ di soldi per le spese farmaceutiche. Non dovete aver paura di parlare di eventuali problemi fisici non appena si presentano. Vi sentirete molto meglio se vi concentrate sul presente e sulle cose positive. In questa giornata, non dovete perdere la calma e state alla larga da argomenti che potrebbero screditare voi e la vostra famiglia. Il colore portafortuna di questa giornata è il verde e l’orario tra 16:30 e le 17:15 è considerato come presagio di buona fortuna per voi.

Voto: 8

Scorpione – In questa giornata sarete irritabili. Le persone che conoscete e di cui vi fidate potrebbero deludervi, facendo promesse al vento. Per prima cosa, imparate a rilassarvi, mantenete la calma e smettete di aspettarvi troppo dagli altri. Queste sono tutte cose che dovete essere in grado di fare. I corpi celesti ritengono che il periodo dalle 11:15 alle 12:30 sia di buon auspicio. Avrete fortunata se in questa giornata indosserete il colore marrone. Voto: 7

Sagittario – La gioia busserà nella vostra vita mentre celebrate un’occasione importante con le persone a cui tenete di più in questo mondo. È un’ottima giornata per pianificare una fuga veloce con la famiglia. Qualsiasi cosa per trascorrere del tempo di qualità con i vostri cari produrrà risultati fantastici.

I momenti meravigliosi saranno apprezzati perché rafforzeranno il vostro rapporto familiare. Secondo le stelle, non dovrebbero esserci molti ostacoli sulla vostra strada. L’argento è il vostro colore fortunato per questa giornata. Tra le 12:30 e le 15:00 è il momento più produttivo per lavorare su qualcosa d’importante. Voto: 8

Oroscopo e previsioni del giorno 6 agosto: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – È importante evitare qualsiasi fonte di stress. Questa è una bella giornata per trascorrere del tempo di qualità con le persone a cui tenete, quindi, sfruttate al massimo l’opportunità e godetevela pienamente. L'oroscopo crede che questo sia un giorno eccellente per uscire dalla città per qualche giorno e vedere qualcosa di nuovo.

Il modo migliore per trascorrere la giornata è fare una breve gita con alcuni dei vostri amici più cari. Divertitevi e provate a tenere a basa il più possibile le vostre ansie di lavoro. Le stelle ritengono che l’orario tra le 14:00 e le 15:00 sia favorevole per voi. Se scegliete di vestirvi di giallo, questa giornata andrà bene per voi. Voto: 8,5

Acquario – Non sorprendetevi se questa giornata vi sentite eccezionalmente pigro e letargico. È normale, considerando tutto il duro lavoro che avete fatto nelle ultime settimane. Assicuratevi di non lasciare che questi sentimenti negativi prendano il controllo su di voi. Se avete delle scadenze essenziali, tenete sotto controllo il vostro umore e non lasciate che influisca sul vostro lavoro.

Concentratevi maggiormente sui vostri obiettivi e andate avanti. Provate a pianificare qualcosa di importante tra le 14:00 e le 15:00 per ottenere i migliori risultati. Inoltre, le stelle suggeriscono di indossare abiti color marrone scuro. Voto: 7,5

Pesci – Potrebbe non essere una giornata eccellente per voi, poiché è molto probabile che vi sentirete giù di morale e a disagio. Tuttavia, è necessario mantenere un atteggiamento e un approccio positivi per prevenire eventi sfortunati. I corpi celesti vi suggeriscono di provare a passare del tempo di qualità con voi stessi, facendo le attività che vi piacciono di più con le persone a voi vicine. Questo può aiutarvi a superare il vostro cattivo umore e ad avere uno stato mentale calmo. Il vostro momento fortunato è tra le 12:30 e le 14:00. Il vostro colore portafortuna è il giallo. Voto: 6,5