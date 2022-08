Orma è arrivato il "giro di boa" del mese di agosto e dei cambiamenti astrologici sono in arrivo per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo di seguito le indicazioni e le novità in amore e nel lavoro per la giornata del 18 agosto per i vari simboli astrali, dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore è una giornata interessante che porta nuova energia per chi ha voglia di cambiare. Nel lavoro le sfide che arrivano adesso saranno interessanti, ma attenzione alle discussioni.

Toro: nei sentimenti se ci sono delle questioni da portare avanti è meglio agire ora, visto che anche la Luna nel segno aumenta la vostra passionalità.

Nel lavoro qualcosa potrebbe non andare, ma è meglio non tenersi dentro le cose.

Gemelli: a livello amoroso la Luna nel segno permette di programmare nuovi incontri. Se qualcosa non va potreste ripensarci. Nel lavoro ci sono polemiche da non sottovalutare e da cercare di superare.

Cancro: in amore la Luna favorevole permette di superare alcune questioni. A livello lavorativo la forza non manca visto che siete il recupero, ma comunque non vi sentite abbastanza pronti.

Leone: in amore c'è la Luna in opposizione, alcuni problemi dovranno essere superati. Nel lavoro le stelle permettono una ripresa e di poter organizzare nuovi incontri.

Vergine: a livello sentimentale alcune questioni non sono da sottovalutare, non manca comunque la voglia di fare e di parlare con la persona amata.

Nel lavoro sono buone le soddisfazioni che arriveranno, siate solo prudenti nelle scelte che farete.

Previsioni e oroscopo del 18 agosto 2022: la seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso se una persona vi interessa fatevi avanti, dovete solo evitare di essere troppo polemici. Nel lavoro se ci sono delle richieste da fare agite adesso e non fermatevi al primo "no".

Scorpione: in amore la Luna è in opposizione, meglio cercare di rimanere tranquilli adesso. Nel lavoro non tutto sarà chiaro in questa fase.

Sagittario: in amore, se una storia è stata chiusa da poco, ora potrete iniziare a cercare qualcosa di nuovo. Non dovete porvi limiti. Nel lavoro qualche conflitto potrebbe essere finalmente risolto.

Capricorno: a livello amoroso con la Luna favorevole potrete fare molto di più, la giornata permette di recuperare. Nel lavoro è il momento ideale per liberarsi di quello che non va.

Acquario: per i sentimenti la giornata non è esaltante, alcune coppie potrebbero vivere delle crisi. Nel lavoro meglio non prendere tutto di petto ma affrontare quanto arriva.

Pesci: in amore questo è un periodo importante che vi permette di superare le ultime difficoltà del periodo. Nel lavoro, se avete un'attività in proprio, questo momento aiuta.