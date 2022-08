L'oroscopo di domani è pronto a mettere in evidenza la giornata di giovedì in merito ai comparti relativi all'amore e al lavoro. In primo piano le previsioni zodiacali del 18 agosto 2022 messe a confronto con i primi sei segni dello zodiaco. La giornata di metà settimana si presume possa portare tanta buona positività a coloro nativi del Toro nonché dei Gemelli. In difficoltà nel frattempo gli amici del Cancro, sottoposti a diverse turbolenze astrali difficile da arginare.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di domani 18 agosto, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 18 agosto, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 18 agosto prevede un giovedì di assoluta normalità. In amore, grazie a Venere potrete contare su una grande sintonia con il partner. Nel periodo vi sarà un'armonia di intenti davvero positiva. Andare insieme nella stessa direzione tenendosi per mano sarà bellissimo e il vostro stato d'animo aprirà la porta a nuovi luccicanti piaceri. Anche se vi sembrerà che il tempo manchi o che sia difficile da trovare, arricchirete ugualmente le prospettiva a lungo termine. L'amore sarà l'unica cosa che vi servirà per essere felici nella vita di relazione. Single, avrete un buon ascendente sugli altri e riuscirete a convincerli della bontà delle vostre idee.

Il fascino per voi è una dote naturale da sfruttare come un asso nella manica. Con Venere pronta a sorridervi sarete in splendida forma, guidati da uno slancio interno molto generoso. L'istinto vi condurrà ad aiutare gli altri, in maniera totalmente disinteressata. Nel lavoro sarete più combattivi e convincenti del solito e i tempi saranno favorevoli per i rapporti d'affari.

Toro: ★★★★★. In campo sentimentale vivrete un'atmosfera quasi idilliaca. Preparatevi a gongolare come non mai. In molti casi sarà possibile ottenere nuove intense passioni favorite da una ritrovata sicurezza emotiva. L'amore della persona compagna di vita vi renderà socievoli, facendovi comunicare con spontaneità i vostri sentimenti.

Così, la giornata si aprirà all'insegna del buonumore e la quotidianità procederà in modo tranquillo e del tutto serena. Single, questo giovedì si arricchirà con piacevoli sorprese, il che vi renderà davvero felici. Condividerete l'entusiasmo in modo da rallegrare la giornata. Agli amici rivolgerete sempre un pensiero carino. Avrete molteplici possibilità passando ottimo giovedì sicuramente in buona compagnia. Dedicatevi agli hobby preferiti e alla fine, rilassati e soddisfatti, vi sentirete più che bene. Concluderete la giornata ascoltando un po' di buona musica. Nel lavoro, la vostra marcia trionfale verso il successo potrà proseguire in maniera calma e concentrata. Le stelle vi sorrideranno e vi aiuteranno a perseguire i vostri obiettivi.

Gemelli: ★★★★★. In amore sarà la dolcezza a prendere il sopravvento nei rapporti a due, in questa giornata. La dolce metà si aspetta che tiriate fuori la vostra parte più tenera e delicata che possedete. Nettuno in posizione benevola vi donerà la capacità di esternare i vostri sentimenti al partner e la capacità di rendervi più romantici e più passionali del solito. Single, la vostra organizzazione e precisione vi porta a fare stime e bilanci di settimana in settimana: questo giovedì realizzerete che le vostre azioni e i vostri propositi sono tutti ben indirizzati, cosa che vi farà molto piacere. Sarete davvero magnetici in questo giro di boa settimanale, grazie agli influssi favorevoli di Marte in avvicinamento al segno.

In alcune fasi del periodo risulterete sensuali e carismatici, e potrebbero essere in molti a cadere ai vostri piedi. Anche se non avete intenzione di fare stragi di cuori, approfittate del vostro fascino per tessere nuove relazioni. Nel lavoro, il vostro successo sarà a portata di mano e i superiori saranno grati degli sforzi che compirete.

Oroscopo di giovedì 18 agosto, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Per i sentimenti potrebbero prender piede malumori e malcontenti sia in famiglia che con la persona del cuore. Non sarà facile conciliare gli impegni professionali con quelli privati. Il rischio è che, in ogni caso, il partner più di tutti rimanga scontento. Non sottovalutate le sue continue lamentele, ma adoperatevi, per appianare un diverbio che si trascinerà per tutto l'arco della giornata.

Cercate di non affrontare le questioni con un atteggiamento sbagliato. Con un cielo così grigio c'è sempre tanta confusione nella vita di coppia e ciò non aiuta certo a far chiarezza nel mondo interiore. Se non sapete cosa volete per la vostra vita amorosa, come potete pretendere che il partner lo comprenda. Single, doveste prendervi un po' più cura di voi ma senza trascurare gli amici; ultimamente state facendo i preziosi, difficilmente uscite di casa o mandate anche solo un messaggio di saluto. Cercate quindi di rimediare e se anche qualche discussione dovesse turbare la giornata, nulla di preoccupante ma tutto si risolverà in fretta. Nel lavoro, le stelle vi chiederanno di essere cauti, prudenti con le spese specie se ultimamente vi fossero stati degli imprevisti.

Leone: ★★★★. In amore sarete di fronte a una delle tante giornate della settimana già vissute. Per i sentimenti, molti appariranno in linea di massima ricambiati. Venere donerà la capacità di essere teneri, sensibili, amabili con la vostra dolce metà. Mentre altri influssi positivi giungeranno indirettamente dal Sole, ritrovandovi così in armonia con la vostra dolce metà. Single, il cielo sufficientemente azzurro vi ricorda quanto siano importanti le piccole cose: nel corso della giornata potreste ritrovarvi più volte a dover spiegare a qualcuno in che modo dovrebbe ottimizzare la sua quotidianità. La vostra disponibilità verrà sicuramente apprezzata. Le stelle in qualche caso consigliano di organizzare una serata all'insegna dell'amicizia e dell'allegria, divertendovi in compagnia di tante persone con cui vi trovate in completa sintonia.

In ambito lavorativo Marte darà la possibilità di valutare nuove collaborazioni stimolanti. State dimostrando di essere molto coraggiosi e flessibili nelle scelte che farete per il futuro.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 18 agosto, annuncia un periodo routinario. In campo sentimentale la giornata vedrà Marte in ottimo rapporto con molti di voi, e questo favorirà splendide alchimie d’intesa con la dolce metà. Venere poi donerà la capacità di stemperare con la forza buona della solida affettività, ogni intoppo. Avrete l’opportunità di vivere emozioni mai provate con la persona che adesso vi è accanto. Il vostro cuore si disporrà positivamente e scoprirete di ricevere più di quello che vi eravate prefissi, più di quanto intimamente avevate sospettato.

Single, se siete in vacanza potete tranquillamente staccare la spina e fare tutto al rallentatore: potete stare soli o in compagnia di una persona fidata, a patto che il motto sia: relax. Qualche ora di silenzio assoluto aiuterà a distendere corpo e mente. Non prendete impegni per questo periodo ma fate ciò che più vi aggrada senza fretta. Nel lavoro, l'atmosfera sarà leggera, il buon umore e l'aiuto dei colleghi saranno all'ordine del giorno tra di voi.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 18 agosto.