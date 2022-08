È in arrivo la giornata del 16 agosto. Di seguito approfondiamo le indicazioni astrologiche e l'Oroscopo per tutti i segni con i cambiamenti e le novità che arriveranno sia in amore che nel lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore è un momento che vede Venere favorevole, avete la possibilità di sistemare diverse questioni. Dovete solo evitare di agitarvi troppo. Nel lavoro ci sono dei problemi da superare ma alla fine tutto tornerà favorevole.

Toro: per i sentimenti la Luna nel segno vi permetterà di portare avanti i chiarimenti in una storia.

È un momento che vi vede agitati. Nel lavoro non mancheranno le soddisfazioni in queste ore.

Gemelli: a livello amoroso sono grandi occasioni quelle che arriveranno in giornata visto che le stelle sono dalla vostra parte. Nel lavoro ci sono delle dispute da dover superare per questioni di tipo economiche.

Cancro: in amore è una giornata che vi vede ancora sottotono, ma presto si recupererà. A livello lavorativo siate più incisivi da qui ai prossimi giorni. In amore ci sarà una maggiore passionalità, l'agitazione delle ultime ore è alle spalle. Nel lavoro con diversi pianeti favorevoli ci sarà la possibilità di migliorare anche dal punto di vista fisico.

Vergine: per i sentimenti sono possibili dei confronti in questa giornata, sarà semplice portare avanti comunque degli incontri.

Nel lavoro vi sentite meglio, ma non mancherà occasione per far valere le idee.

Astrologia del giorno per i segni della seconda sestina

Bilancia: a livello sentimentale è meglio non pensare troppo al passato, onde evitare di rovinare le relazioni. Attenzione a qualche momento di agitazione. Nel lavoro le scelte sono da portare avanti.

Scorpione: in amore Venere è in aspetto agitato e porterà delle tensioni, riuscirete comunque a essere più forti del solito. Nel lavoro ci sono dei momenti pesanti da vivere nelle prossime ore.

Sagittario: al livello amoroso Luna favorevole che vi permetterà di portare avanti incontri speciali. Evitate solo delle dispute inutili.

Nel lavoro prudenza nelle nuove collaborazioni.

Capricorno: per i sentimenti la Luna in opposizione potrà comportare atteggiamenti difficili da parte di qualcun. È un momento che vi vede maggiormente stanchi. Nel lavoro occasioni migliori per riuscire a superare difficoltà.

Acquario: a livello amoroso è un periodo interessante, ci sarà la necessità di rivedere qualcosa in una storia. Nel lavoro meglio meglio stare lontani da chi è contro di voi.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale, la giornata del 16 agosto in amore vedrà una situazione importante. Se ci sono dei discorsi da fare a qualcuno è importante farlo adesso. Nel lavoro le nuove proposte non sono da sottovalutare.