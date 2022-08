La giornata del 24 agosto 2022 sta per prendere il via per tutti i segni zodiacali. Di seguito approfondiamo le previsioni e l'oroscopo del giorno con le novità astrologiche e i cambiamenti che arriveranno sia in amore che nel lavoro.

La prima sestina

Ariete: in amore se state vivendo dei rapporti critici è meglio fare attenzione, è un periodo di calo e ci sono alcune situazioni difficili che comportano ostacoli. Nel lavoro sono possibili delle discussioni con qualcuno che non concorda con le vostre idee.

Toro: per i sentimenti è una giornata confusa, difficilmente le cose andranno bene.

Nel lavoro le stelle consigliano prudenza almeno fino al 29 del mese.

Gemelli: a livello sentimentale vi sentite meno agitati in questa fase e una nuova storia potrebbe nascere. Nel lavoro le nuove idee fioccano, state ritrovando vitalità.

Cancro: in amore occorre fare attenzione alle storie parallele, al momento sarà opportuno dare un seguito solo alle situazioni davvero importanti. A livello lavorativo può essere ripreso un accordo interrotto, questa giornata aiuta.

Leone: per i sentimenti, se avete chiuso una storia da poco, ora sarà possibile cambiare visto che Marte non è più in opposizione. Nel lavoro arriveranno offerte importanti in questo periodo.

Vergine: per i sentimenti è meglio parlare chiaro in questa fase, comunque questo è un periodo che dà maggiore risalto alla vita di coppia.

Nel lavoro ci sono delle richieste da fare entro la fine del mese.

Previsioni e oroscopo del 24 agosto 2022: la giornata della seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti la mattinata è sottotono, si recupererà solo nel pomeriggio. Non mancheranno comunque buone notizie. Nel lavoro molte cose sono cambiate rispetto al recente passato, ma non tutto per colpa vostra.

Scorpione: a livello amoroso non mancheranno diverse sorprese in questa fase, nuove novità. Nel lavoro le soluzioni non mancano per risolvere un problema che va avanti da giorni.

Sagittario: in amore vi è una Luna favorevole assieme a Venere, questa è una fase di grande recupero. A livello lavorativo c'è una maggiore carica di energia da sfruttare.

Capricorno: a livello sentimentale la Luna non è più in opposizione e permette un recupero, dovete solo evitare dei problemi per questioni banali. Nel lavoro le prospettive a lunga scadenza al momento sono interessanti per voi.

Acquario: a livello amoroso la giornata chiede ancora pazienza soprattutto in serata, quando alcune cose non andranno. Nel lavoro al momento vi sentite più esigenti nei confronti degli altri e questo potrebbe creare dissidi.

Pesci: in amore la mattinata è migliore del pomeriggio, vi sentite comunque meglio in questa fase. Nel lavoro alcune questioni vanno portate avanti con maggiore serenità.