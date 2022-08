Il mese di agosto è ormai giunto al suo termine e con i suoi tre giorni si appresta a cedere il posto ad un settembre pieno di cambiamenti che, secondo l'Oroscopo, porteranno gioie ad alcuni e dolori ad altri. La nuova settimana, dunque, è da considerarsi come un vero e proprio periodo di transizione durante il quale molti segni zodiacali avranno la possibilità di migliorare le varie situazioni. Tra questi vi sono coloro nati sotto al segno dell'Ariete, pronti a dare un taglio a situazioni spiacevoli per avvicinarsi al raggiungimento della felicità.

Anche il Cancro, dal canto suo, non potrà fare a meno di mobilitarsi per concludere rapidamente i vari accordi presi nei giorni precedenti, cercando di trovare del tempo da dedicare alla propria famiglia. Bilancia e Sagittario, secondo le previsioni, si appresteranno ad affrontare una nuova settimana ricca di emozioni e cambiamenti non indifferenti.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio pe rogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, coloro nati sotto al segno zodiacale in questione avranno la possibilità di apportare qualche cambiamento alla propria vita. Non sembra essere il momento adatto per lasciare in sospeso le varie situazioni e se non si vorrà rischiare di ledere irreparabilmente i rapporti interpersonali sarà necessario darsi una mossa e chiarire tutto quello che vi è da chiarire.

Cambiamenti in vista anche in ambito lavorativo.

Toro - secondo quanto previsto dall'oroscopo, chi è nato sotto al segno zodiacale del Toro potrebbe ritrovarsi ancora all'interno di un periodo non ben definito in cui potrebbero nascere discussioni in ambito lavorativo e non solo. Gli astri consigliano di mantenere la calma e rapportarsi al prossimo con serenità, così da riuscire a metabolizzare eventuali rifiuti ed analizzare attentamente le varie risposte che sopraggiungeranno.

Gemelli - le ultime giornate del mese di agosto non sembrano essere tra le migliori, con la nascita di situazioni poco piacevoli in grado di portare ad un innalzamento repentino dei livelli di stress. Con l'avvicinarsi del weekend, e con l'entrata in essere del mese di settembre, si avvicinerà un periodo di relax non indifferente che farà scivolare via tutte le preoccupazioni precedentemente accumulate.

Cancro - l'oroscopo di questa settimana di transizione prevede il sopraggiungere di momenti di nervosismo che si alterneranno ad attimi di serenità. Non sarà semplice affrontare le varie situazioni che si paleseranno lungo il cammino, ma grazie alla grinta ed alla buona volontà di un segno zodiacale come questo si avrà la possibilità di destreggiarsi abilmente tra i vari ambiti. Buoni propositi per il futuro anche all'interno del nucleo familiare.

Leone - gli astri non sembrano essere completamente dalla parte del Leone. Osservando la sfera sentimentale, il segno zodiacale in questione avrà finalmente la possibilità di porre rimedio ai propri errori, migliorando la vita di coppia e riallacciando i rapporti con la persona amata.

Bisognerà però fare particolare attenzione al proprio atteggiamento: un carattere spesso arrogante potrebbe non portare a nulla di positivo.

Vergine - i nativi della Vergine, secondo le previsioni dell'oroscopo, potrebbero ritrovarsi immersi in un periodo che li vedrà particolarmente esigenti nei confronti delle persone che stanno loro intorno. Una buona organizzazione, indipendentemente dall'ambito in cui è collocata, aiuterà a raggiungere rapidamente i propri obbiettivi, ma renderà il segno della Vergine attento ai dettagli e critico nei confronti del prossimo. Mantenere la calma cercando di ignorare i pensieri altrui potrebbe essere l'unico metodo per non innervosirsi.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - vari cambiamenti, come specificato dall'oroscopo, si paleseranno anche nei confronti della Bilancia per rendere l'intera settimana uno dei momenti di transizione migliori. Varie conoscenze potrebbero tornare dal passato e con alcune di esse si avrà la possibilità di riportare alla luce uno dei legami per i quali si è sempre provato malinconia. La luce tornerà a splendere, specialmente osservando al futuro.

Scorpione - anche per il segno dello Scorpione sembrerebbe essere in arrivo un cambiamento importante. Che si tratti dell'ambito economico o di quello lavorativo, con particolare attenzione anche a quello sentimentale, il mese di settembre si appresta a portare una o più svolte interessanti in grado di migliorare le aspettative future.

Sagittario - l'oroscopo della settimana in questione, quella compresa tra lunedì 29 agosto e domenica 4 settembre 2022, prevede l'arrivo di sentimenti ed emozioni interessanti per il segno del Sagittario. La forza di volontà permetterà ai nativi del segno in questione di cimentarsi in qualsiasi lavoro pur di raggiungere i propri obiettivi. Portare colore al futuro non sarà di certo un'impresa titanica da affrontare. Gli astri concederanno quindi la possibilità di rivedere le proprie conoscenze.

Capricorno - particolarmente severi saranno coloro nati sotto al segno del Capricorno. Il giudizio altrui scivolerà sulle loro spalle come olio sulla maggior parte delle superfici lisce, mentre lo sguardo analizzerà attentamente il comportamento altrui.

Specialmente nella vita di coppia vi saranno esigenze non da poco e che non tutti riusciranno a soddisfare. Mantenere la calma potrebbe non essere così semplice.

Acquario - secondo le previsioni dell'oroscopo, la settimana che sta per sopraggiungere non sarà tra le migliori, ma donerà al segno dell'Acquario la possibilità di trascorrere dei momenti di gioia in compagnia delle persone amate. Mettere da parte i risentimenti ed indirizzare le proprie energie nella giusta via aiuterà a rendere il futuro più luminoso e gioioso del passato e del presente.

Pesci - Venere ha deciso di donare il proprio favore a coloro nati sotto al segno zodiacale in questione. Nonostante le giornate di venerdì e sabato possano risultare leggermente più confusionarie rispetto alle altre, i nativi dei Pesci riusciranno a circondarsi di persone fidate con le quali condividere i propri successi ed i propri sentimenti. Buoni propositi, quindi, anche nella sfera sentimentale.