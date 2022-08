Ultimo weekend del mese di agosto ad un passo e nuove previsioni astrologiche sono in arrivo per i nati sotto un particolare segno. Andiamo a leggere l'Oroscopo del 26 agosto 2022 e le novità in amore e nel settore professionale.

Ariete: in amore stelle che sono dalla vostra parte , lasciatevi andare alle sensazioni di questa giornata. Nel lavoro alcune complicazioni potrebbe essere superate.

Toro: per i sentimenti Venere nel segno vi aiuterà anche nel corso del fine settimana. Giornata interessante e maggiormente stabile. Nel lavoro c'è qualche indecisione su un accordo, le spese al momento sono troppe.

Gemelli: a livello amoroso qualche emozione in più arriverà arriverà, attenzione solo a qualche momento di calo. Nel lavoro il periodo è interessante ma qualcosa potrebbe comunque non andare.

Cancro: in amore fine settimana in arrivo che vi vedrà maggiormente agitati, è da tempo che state cercando di ritrovare stabilità. A livello lavorativo qualcosa non è andato come avreste voluto ma si potrà ripartire.

Leone: a livello amoroso torna la voglia di amare e di stare insieme alla persona amata. Nel lavoro alcune occasioni sono da sfruttare, in particolare chiamate in arrivo.

Vergine: a livello sentimentale fine settimana che vedrà la Luna nel segno, maggiore le emozioni che sono in arrivo. Nel lavoro qualcosa in questo periodo arriva, ma attenzione a qualche agitazione serale.

Previsioni e oroscopo del 26 agosto 2022: la giornata dei segni zodiacali

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore fine settimana che vedrà Mercurio aiutare i cuori solitari. Le scelte che farete saranno importanti. Nel lavoro grandi le soddisfazioni, progetti da portare avanti.

Scorpione: per i risentimenti giornata che potrebbe portare ancora dei problemi, in particolare sarà il pomeriggio e darvi maggiori cali.

A livello lavorativo nervosismo e stanchezza.

Sagittario: per i sentimenti giornata interessante e Venere sempre dalla vostra parte aiuta. Nel lavoro novità interessanti e buone, giornate valide per voi.

Capricorno: a livello amoroso le relazioni che porterete avanti saranno interessanti, ma qualcosa potrebbe non andare, per questo motivo fate attenzione.

Nel lavoro alcune dispute andrebbero risolte, c'è un accordo da trovare.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore alcune storie al momento poco importanti potrebbero anche essere chiuse. In questo periodo vorreste mettere a posto diverse cose. Nel lavoro c'è la necessità di trovare un accordo o un compromesso per andare avanti.

Pesci: in amore fine settimana che porta maggiore stabilità, ma attenzione soltanto a qualche fase di stanchezza. Nel lavoro cercate di fare qualcosa di nuovo.