Il mese di agosto sta ormai entrando sempre più nel vivo e continua a portare nuovi cambiamenti e diverse novità a tutti i segni zodiacali dal punto di vista astrologico. Di seguito approfondiamo le indicazioni per la giornata del 9 agosto 2022 e le novità che arriveranno sia in amore che nel lavoro.

La giornata zodiacale del 9 agosto

Ariete: in amore in questa giornata è meglio parlare solo se strettamente necessario. Ci saranno dei momenti molto stancanti. Nel lavoro le buone idee da sfruttare non mancheranno, momento positivo.

Toro: per i sentimenti arriva una giornata importante, utile per capire da che parte andare.

Vi sentite comunque meglio. Nel lavoro qualcuno sta pensando a dei nuovi contatti.

Gemelli: a livello sentimentale con Venere che torna attiva avrete la possibilità di credere di più nella vostra storia. Non mancheranno nuove emozioni. Nel lavoro seconda parte del mese che porterà momenti di maggiore fortuna.

Cancro: in amore la Luna è in opposizione, periodo comunque di revisione che vi permetterà di capire che strada percorrere. A livello lavorativo un nuovo accordo è rimandato ma non perdete la pazienza.

Leone: per i sentimenti queste sono delle giornate interessanti, vi sentirete più forti in queste ore. Nel lavoro per chi ha un'attività in proprio è un periodo interessante.

Vergine: a livello amoroso - con la Luna favorevole - le coppie che stanno insieme da tempo avranno la possibilità di vivere nuove storie.

A livello lavorativo occorre fare attenzione dal punto di vista economico.

Bilancia: in amore - se ci sono delle perplessità - è meglio gestire bene le parole, visto che con poco potrà nascere una complicazione.

Scorpione: per i sentimenti ci sono delle decisioni importanti da prendere da qui ai prossimi giorni, in particolare se una storia non va come vorreste.

Nel lavoro alcune situazioni professionali sono in crescita, gestite solo al meglio le questioni economiche.

Sagittario: a livello sentimentale la situazione si fa interessante per coloro che vogliono aprirsi a nuove storie. Nel lavoro ci saranno delle complicazioni da superare e qualche ritardo.

Capricorno: a livello amoroso è una giornata positiva, visto che la Luna si trova nel segno.

Avrete la possibilità di vivere qualcosa di positivo. Nel lavoro arrivano nuovi risultati, situazione che è finalmente favorevole per voi.

Acquario: per i sentimenti - con la Luna nel segno - avrete la possibilità di vivere qualcosa di nuovo, ci sarà maggiore equilibrio in una storia. Nel lavoro gli incontri che farete ora saranno favorevoli.

Pesci: in amore ora si potrà ripartire, la giornata permetterà di mettere da parte l'agitazione nella vita di coppia. Nel lavoro potrete anche discutere con qualcuno, ma comunque otterrete dei risultati.