Bentrovati nella sezione dell'oroscopo giornaliero per l’ambito amoroso e sentimentale. Quest’ultima settimana di agosto giunge a termine, curiosi di sapere come si concluderà dal punto di vista amoroso? Quali novità arrivano dal cielo stellato? Se siete curiosi di sapere che cosa accadrà nella vostra vita sentimentale, leggete le seguenti previsioni astrologiche dedicate alla giornata di domenica 28 agosto.

L'amore secondo l'oroscopo del giorno 28 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete – Questa domenica vi vedrà nostalgici e malinconici. Dovrete fare di tutto per migliorare le vostre relazioni.

Coltivare per bene i rapporti è un investimento che fa molto bene al vostro cuore. I legami ben curati durano per tutta la vita, ricordatevelo sempre.

Toro – Troverete conforto tra le braccia della persona che amate. La vostra maturità vi aiuterà ad affrontare i problemi emotivi con facilità. Se curate i rapporti con esuberanza, riuscirete a raccogliere ottimi risultati.

Gemelli – Nessun problema d’amore. In sintesi, sarà una giornata che non dà molta importanza al romanticismo, ma promette tranquillità. Tutto andrà bene e la giornata si concluderà con una nota positiva. Potrete godervi la notte in maniera serena.

Previsioni dell'amore per domenica 28 agosto: Cancro, Leone e Vergine

Cancro – Il vostro prestigio sociale aumenterà.

Le persone loderanno i tratti della vostra personalità e cercheranno di emularvi. Sarete anche voi un modello da seguire. Questa sarà una giornata altamente redditizia per voi, utilizzate le vostre energie per scopi significativi. Riflessione profonda, autoanalisi.

Leone – Nel caso in cui desiderate esprimere i vostri sentimenti a qualcuno, questa è la giornata adatta poiché le stelle brilleranno per voi.

Portate la vostra anima gemella in un ambiente tranquillo, mettetevi in ginocchio ed esprimete il vostro amore.

Vergine – Disaccordi o controversie saranno all’ordine del giorno, prevede l’Oroscopo. Evitate le discussioni a casa. Dovrete fare attenzione ai vostri sentimenti. Essere solidali con la persona amata alla fine rafforzerà la vostra relazione.

Astrologia e oroscopo per l'ambito amoroso: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia – La vostra famiglia sarà sempre il vostro punto di riferimento. Inoltre, questa giornata sarà di buon auspicio e riuscirete a portare questa fortuna ovunque voi andiate. Il vostro sorriso vi permetterà di continuare a conquistare il cuore degli altri e a convincerli a stare dalla vostra parte.

Scorpione – Dovrete impegnarvi di più, per tenere stretto il vostro amore. Trascorrere più tempo con il vostro partner vi ripagherà a lungo termine. Potreste non ottenere immediatamente ciò che desiderate in una relazione. Comprensione e pazienza, entrambi sono ugualmente importanti in una relazione amorosa.

Sagittario – I vostri programmi di viaggio non influenzeranno la vostra vita amorosa, il che sarà soddisfacente poiché vi sforzerete di recuperare il tempo perso.

Rimarrete spesso in contatto con la vostra dolce metà e amerete condividere alcune battute divertenti che aumenteranno il vostro rapporto d’amore.

Domenica 28 agosto secondo l'oroscopo dell'amore: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno – Una giornata difficile al lavoro potrebbe anche influenzare la vostra vita amorosa e personale. La gestione del tempo sarà un problema. Sarà necessario uno sforzo in più da parte vostra per garantire che la relazione rimanga invariata. Trascorrere del tempo romantico anche al telefono vi permetterà di godervi una vita senza tensioni.

Acquario – Non potete imporre delle cose alla persona amata. Evitate le discussioni con il vostro partner perché potrebbero avere ripercussioni di proporzioni enormi.

Dovete accettare i vostri difetti e assicurarvi di non rifare gli stessi sbagli in futuro, suggerisce l’oroscopo.

Pesci – Siete preoccupati per la vostra vita amorosa. Non ci sarà tregua e dovrete soddisfare le aspettative e le richieste della persona che amate. Potreste non essere in grado di affrontare i cambiamenti comportamentali del vostro partner. L'oroscopo vuole che voi capiate attentamente i suoi bisogni, i suoi punti di vista.