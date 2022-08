L'Oroscopo della giornata di Ferragosto vede i nativi Gemelli liberi da ogni dubbio sul fronte amoroso, mentre Capricorno mostrerà maggior saggezza grazie a Mercurio. La Luna regalerà momenti di pace ai nativi Ariete, mentre Pesci sarà felice e convinto dei propri rapporti personali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di lunedì 15 agosto.

Previsioni oroscopo lunedì 15 agosto 2022 segno per segno

Ariete: a partire da questa giornata di Ferragosto comincerete a fare sul serio dal punto di vista sentimentale. La Luna si metterà in congiunzione, e con Venere in trigono arriveranno momenti di pace e una forte stabilità con le persone che amate.

Voto - 9️⃣

Toro: giornata nel complesso discreta secondo l'oroscopo. I rapporti con il partner non saranno così romantici con Venere in quadratura, ciò nonostante questo lunedì sarete in grado di non causare discussioni. Voto - 6️⃣

Gemelli: con la Luna e Venere in ottimo aspetto, sarete liberi da ogni dubbio in ambito amoroso secondo l'oroscopo della giornata di Ferragosto. Single oppure no, preparatevi ad avere rapporti davvero unici, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedono la Luna in quadratura. Potrebbe esserci qualche piccolo malinteso con l'anima gemella, ciò nonostante potrete risolvere facilmente il tutto e continuare a vivere un rapporto discreto.

Voto - 7️⃣

Leone: la settimana non poteva iniziare meglio per voi nativi del segno e questo Ferragosto sarà semplicemente ottimo, merito della Luna e Venere in ottimo aspetto. Sfruttate al meglio le occasioni che arriveranno, godendovi ogni singolo momento. Voto - 9️⃣

Vergine: sfera sentimentale tutto sommato tranquilla e piacevole in questa giornata di lunedì per voi nativi del segno.

Non avrete un cielo estremamente favorevole, ciò nonostante non mancheranno le opportunità per vivere bei momenti insieme alla persona che amate. Voto - 7️⃣

Bilancia: Venere sarà dalla vostra parte in questa giornata di lunedì, ma la Luna in opposizione non sarà vostra alleata. Per quanto riguarda i sentimenti fare i romanticoni non basta.

Dovrete mostrare anche buon senso e comprensione. Voto - 7️⃣

Scorpione: il buon umore sarà difficile da trovare quando il pianeta Venere sarà contro di voi. Dovrete provare di non essere scontrosi sempre e comunque, e cercare di capire spesso le buone intenzioni delle persone che stanno intorno a voi. Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata di lunedì stupenda per quanto riguarda i sentimenti. Luna e Venere non vi faranno mancare nulla per vivere al meglio la vostra relazione di coppia. Se siete single, la spensieratezza potrebbe portarvi a vivere momenti indimenticabili, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Capricorno: cielo nel complesso discreto. La Luna sarà in quadratura, ma con Mercurio in trigono mostrerete maggior saggezza nei rapporti personali.

Attenzione dunque al vostro atteggiamento, ma soprattutto a ciò che potreste dire. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale tra alti e bassi secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 15 agosto. Venere opposta potrebbe togliervi romanticismo, ma con la Luna in sestile avrete un discreto buon senso, da vivere un rapporto tutto sommato affiatato. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata valida quella di Ferragosto per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà piuttosto affiatato, e riuscirete a godervi questa giornata di riposo in spensieratezza e tranquillità, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣