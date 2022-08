Venerdì 12 agosto troveremo sul piano astrale Saturno insieme alla Luna (la quale si farà Piena alle ore 3:33) transitare nel segno dell'Acquario, nel frattempo il Sole e Venere risiederanno sui gradi del Leone. Giove, invece, continuerà la sosta in Ariete, così come Plutone proseguirà l'orbita in Capricorno e Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci. Urano, Marte e il Nodo Nord, in ultimo, rimarranno nel domicilio del Toro come Mercurio permarrà nel segno della Vergine.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Sagittario, meno roseo per Scorpione e Toro.

Sul podio

1° posto Ariete: spensierati. Mentre la maggior parte dei segni zodiacali parrà in balia di repentini cambi umorali, il trigono tra la Bianca Signora e il Grande Benefico retrogrado sui loro gradi garantirà probabilmente ai nati Ariete di trascorrere un venerdì all'insegna della spensieratezza.

2° posto Acquario: patti taciti. La terza e ultima Superluna dell'anno nascerà proprio sull'orbita dei nati Acquario e ciò, nella giornata che precede il weekend, potrebbe indurre il segno d'Aria a stipulare un tacito accordo professionale con un collega col quale, sino a questo momento, i rapporti erano stati tesi.

3° posto Sagittario: single alla riscossa. L'opposizione tra i Luminari e il trigono Giove-Venere mischieranno le carte sentimentali dei single di casa Sagittario in questo giorno estivo, creando le circostanze idonee per far sì che i nativi divengano irresistibili agli occhi dei loro corteggiatori.

I mezzani

4° posto Leone: scelte fondamentali. Il tempo delle indecisioni, specialmente a causa del Plenilunio in Acquario, presumibilmente terminerà in queste ventiquattro ore per i felini, con quest'ultimi che saranno chiamati dal parterre astrale a operare delle scelte che si riveleranno fondamentali per il prossimo futuro.

5° posto Gemelli: focus relazionale. L'astro dei venti e il Messaggero degli Dei in scomoda posizione spingeranno, con buona probabilità, il primo segno Mobile a migliorare i propri rapporti relazionali, soprattutto per ciò che concernerà alcune figure di spicco della società.

6° posto Capricorno: idee salutari. Il terzo segno di Terra, durante il 12 agosto, potrebbe essere stimolato dal doppio sestile che Nettuno in Pesci ingaggerà con Marte e Plutone ad aggiungere nella propria vita una nuova abitudine salutare, ad esempio optando per sostituire lo zucchero con del fruttosio.

7° posto Vergine: distrazioni proficue. La concentrazione e, di conseguenza, anche la meticolosità di casa Vergine segnerà presumibilmente il passo in questo giorno d'estate ma fortunatamente, tale tendenza alla disattenzione evitare ai nativi qualche controproducente defaillance dialettica.

8° posto Cancro: fantasia sopita. A venir meno nelle menti dei nati Cancro potrebbe essere la spinta immaginativa, nel corso di questo venerdì, col segno Cardinale che trascorrerà il periodo in questione divenendo insospettabilmente pragmatico e razionale.

9° posto Pesci: occasioni mancate. Intorno al 22 luglio scorso, diversi nati Pesci hanno fatto prevalere la loro timidezza e/o mancanza di coraggio nel dichiarare i sentimenti che provavano alla persona che gli faceva battere il cuore.

Nel corso del Plenilunio, tale occasione mancata balzerà irrimediabilmente in primo piano e il dodicesimo segno zodiacale sarà chiamato a non crucciarsi e voltare pagina in tal senso.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: bizzosi. Tesi come una corda di violino, i nati Scorpione avranno buone chance di affrontare questo giorno d'agosto con la speranza che nessuno li guardi di sguincio o li provochi in alcun modo, in quanto avvertiranno la propensione a dare di matto qualora dovessero essere pungolati.

11° posto Toro: pile scariche. I giri del motore di casa Toro, in particolar modo per i primi due decani, dovranno gioco forza diminuire questo venerdì, in quanto il bottino energetico nativo sarà probabilmente ai minimi storici e il rischio di dover fare i conti col lo stress sarà alto.

12° posto Bilancia: ingoiare un rospo. Venerdì durante il quale i nati Bilancia potrebbero essere spinti dalle circostanze ad accettare un compromesso nel ménage amoroso, ad esempio dando il loro benestare per un viaggio del partner assieme ai suoi amici.