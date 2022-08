L'oroscopo di domani è pronto a regalare consigli e dritte in merito al possibile andamento interessante la giornata di venerdì. In primo piano le previsioni zodiacali del 12 agosto 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Massima attenzione quindi in esclusiva per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di domani 12 agosto, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 12 agosto, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 12 agosto in amore indica che forse è arrivato il momento di porre nei cassetti tutti i dubbi e le insicurezze di cui vi siete nutriti per molto tempo.

Le stelle del periodo vi culleranno e vi proteggeranno, risollevando la vostra autostima e facendovi sentire al sicuro, tra le braccia di un tenerissimo partner. Sarà finalmente una giornata all'insegna dell'esuberanza e della forte passionalità: sfruttate al meglio le vostre capacità e vivrete sereni questa di piena estate, insieme a chi amate. Single, un incontro promettente vi regalerà un sorriso a trentadue denti: si dice che la ruota giri per tutti, ed ecco che sta arrivando anche il vostro turno! Non ponetevi troppe domande, non esigete troppo da voi, non abbiate aspettative troppo grandi ma sorridete alla vita e a quello che vi sta per offrire. Nel lavoro, l'orbita di Venere influirà positivamente sul vostro operato, che presto viaggerà su binari vincenti e veloci.

Toro: ★★★★★. Splendida giornata! In campo sentimentale il ciclo dei transiti sarà decisamente buono in questo 12 d’agosto. Molti rapporti, sentimentali soprattutto, saranno rallegrati da una felice corrispondenza di intenti e questo vi garantirà una giornata d’estate serena e felice. Questo venerdì inizierà in maniera tranquilla e proseguirà sotto il segno della più totale complicità con il partner.

Chi amate vi farà sentire protetti, felici ed appagati della vostra vita di coppia, sempre all'insegna di una buona intesa: riuscirete a mantenerla molto a lungo. Single, da tempo sognate di fare un viaggio per svagare la mente. Ecco che albeggiano in voi concrete opportunità affinché questo si possa realizzare. Sul fronte delle relazioni, questa sarà una giornata molto positiva e interessante.

Starà a voi giocare bene le vostre carte e muovere i passi giusti. Nel lavoro, dalla vostra mente nasceranno un sacco di nuove idee per progetti che verranno valutati e presi in considerazione.

Gemelli: ★★★★. Un venerdì decisamente buono, anche se nella solita normalità. In amore, basterà uno sguardo ammiccante e il lieve tocco di languide carezze per accendere in voi il desiderio più intenso. La vostra brama d'amore è evidente, e questo vi farà apparire ammalianti agli occhi del partner. Sarete "pronti da scartare" come foste un pacco regalo, inatteso e costoso. Sarà così una giornata all'insegna della passione più accesa: vivrete dei momenti di serenità che permetteranno di affrontare anche i problemi più spinosi.

Single, le stelle indicano che finalmente un grande progetto a cui tenete tanto si sbloccherà. Tenete a freno l'emozione e rimboccatevi subito le mani, giusto per dimostrare cosa sapete fare. Mostrerete anche a voi stessi la capacità di reazione a fronte di amori e amicizie che potranno tornare del passato a bussare alla vostra porta. Nel lavoro, l'attività andrà a gonfie vele, sarete concentrati e attivi e i risultati saranno ottimi.

Oroscopo di venerdì 12 agosto, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Giornata sottotono. Per i sentimenti è da un po' che non sembrate essere troppo in sintonia con il partner: venite spesso contrariati e quello che sostenete non sempre viene accolto nei modi auspicati.

Anche se fosse, tale situazione non dovrà costituire motivo di discussione. In questi giorni cercate quindi di essere diplomatici, di sostenere le vostre idee con toni pacati e modi garbati, regalando al compagno/a di vita il vostro sorriso più bello. Single, forse state un po' esagerando! Dovreste bilanciare di più le emozioni, migliorando l'autocontrollo: molte cose si risolveranno. E' inevitabile il dover incontrare degli ostacoli lungo il proprio percorso: l'importante sarà mantenere il sorriso sulla labbra, non demordere e fare sempre appello a tutta la forza disponibile. In generale, anche se quella odierna sarà per voi una giornata difficile, non lasciatevi andare ma cercate l'energia dentro di voi e reagite.

Perché per ogni problema esiste una giusta soluzione. Nel lavoro, anche se non sarete soddisfatti delle opportunità in arrivo, apprezzerete comunque il fatto di aver ricevuto le proposte.

Leone: ★★★★. La normalità farà la differenza questo venerdì. In amore però si annuncia una giornata abbastanza vivace, pervasa da una spensierata gioia di vivere. Le stelle illumineranno la vostra vita di coppia e il firmamento astrale risulterà abbastanza luminoso con diversi pianeti disposti in angolo favorevole. È venuto il momento di riflettere a progetti a lungo termine con il partner: un matrimonio, una convivenza o semplicemente dei bambini, lasciate libero sfogo alla fantasia per poi far si che i vostri desideri si avverino.

Single, nel corso della giornata avrete tante soddisfazioni: intesa nei rapporti affettivi e familiari e facilitazioni con gli amici di sempre. Buoni apprezzamenti anche per alcune geniali idee per divertirsi. Il vostro modo di essere negli ultimi giorni, meno severo e autoritario, si rifletterà bene sui vostri rapporti, tenetelo in conto perché vi potrà sempre servire in futuro. Nel lavoro, finalmente i vostri meriti verranno riconosciuti e la fatica dei giorni passati sarà ripagata.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 12 agosto, in campo sentimentale vede Mercurio e Urano in ottimo aspetto, ben disposti a riscaldare non solamente la vita di coppia, Scoppiettanti elementi di passionalità favoriranno la nascita di un'enorme carica vitale.

Questo potrà avere un effetto positivo sulla vostra vita coniugale, visto che ultimamente ha un po' risentito di una certa stanchezza. Single, alcune cose che credevate chiuse e definite si riveleranno ancora aperte: potrà essere una relazione amorosa, un'amicizia, ma anche un'opportunità per poter esaudire definitivamente alcuni vostri precisi desideri. Cercate di mantenervi tranquilli e di non prendere decisioni affrettate, dettate dall'euforia del momento. Rivalutate la vostra condizione attuale e le decisioni assunte in precedenza. Presto tutto avrà un colore più brillante. Nel lavoro, arriverà una soluzione positiva a risolvere una questione che vi preme: approfittatene!.

