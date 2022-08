In questo venerdì 12 agosto la positiva congiunzione astrale tra il pianeta Venere e il Sole si rivelerà molto favorevole per i nati sotto i segni d'acqua, in particolare Cancro e Pesci. Giornata estremamente positiva anche per il segno zodiacale del Leone, in special modo per quanto riguarda gli affari.

Le previsioni astrali dei segni di Fuoco

Leone (23 luglio – 22 agosto): gli affari vi vanno alla grande e non vi resta che godervi i successi lavorativi e professionali con una bella vacanza assieme alla vostra famiglia.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): la settimana no produce ancora i suoi nefasti effetti.

State alla larga da alcune persone se non volete incorrere in litigi e peggiorare ulteriormente la situazione.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre): siete alla ricerca di novità ed emozioni. In questo periodo avete il bisogno di evadere e di vivere qualche momento solamente per voi. In ambito professionale ci sono delle novità.

Le previsioni zodiacali per i segni d'Aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): ultimamente avete trascurato troppo gli affetti familiari e questo inevitabilmente si ripercuoterà nell'equilibrio dei rapporti con il partner e i figli.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): la sensazione di inadeguatezza al ruolo sociale e professionale che ricoprite non accenna ad allontanarsi dalla vostra mente.

Dovrete fare un grande sforzo mentale per trovare la forze e le energie giuste per non mollare tutto e scappare via, lontano.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): giornata nella media, ma per qualcuno una cattiva notizia sul finire della giornata potrebbe fare di questo venerdì di agosto uno dei più tristi dell'intera estate.

La giornata per i segni d'Acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): la vostra vita sentimentale in compagnia del partner prosegue alla grande e vi regalerà sempre più momenti felici di gioia e spensieratezza.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): mai fidarsi troppo dei colleghi di lavoro, specie di quelli sempre pronti a mettervi in cattiva luce agli occhi del capo.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): un incontro inaspettato vi migliorerà la giornata come non avreste pensato. Alla fine la felicità sta spesso nelle piccole cose e nell'affetto delle persone a cui volete bene.

L'oroscopo per i segni di Terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): ancora non siete riusciti a mettervi alle spalle la vostra ultima relazione sentimentale e questo vi impedisce di iniziare un nuovo rapporto e fare nuove fortunate conoscenze.

Vergine (23 agosto – 22 settembre): qualche malessere stagionale tenterà di mettervi KO e rovinarvi il lungo weekend che porterà a Ferragosto. Ma voi siete più forti di tutto e resisterete.

Toro (21 aprile – 20 maggio): sul lavoro lo stress eccessivo potrebbe rischiare di creare qualche battibecco con i colleghi d'ufficio: mantenere la calma e non siate impulsivi come vostro solito.