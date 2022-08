L'Oroscopo della prossima settimana, da domenica 7 a sabato 13 agosto 2022, si presenta a dir poco avvincente. L'estate entra nel vivo e tante situazioni potranno manifestarsi. Il 12 agosto sarà la giornata di maggiore spicco con la Luna Piena in Acquario che accrescerà la voglia di divertirsi e di spegnere i pensieri. In tale data ci sarà il transito di Venere in Leone e questo aspetto contribuirà a rendere l'amore e i sentimenti più intriganti. C'è chi potrà godersi le vacanze e chi, invece, dovrà lavorare, ma per ciascun segno zodiacale l'oroscopo della seconda settimana di agosto presenta delle previsioni interessanti e tutte da scoprire.

Previsioni oroscopo settimana dal 7 al 13 agosto 2022, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Voglia di amare e di essere amati in questa settimana di agosto che si presenta vivida e lucente. Chi è single da poco tempo potrà riaprire il proprio cuore perché il transito di Venere in Leone promette maggiore spigliatezza e fascino. In queste giornate la professione sarà messa da parte, specie se lavorate in proprio e non state ottenendo riscontri validi. Godetevi l'estate e uscite di più. Vi sentirete bene a livello fisico e mentale, ma cercate di non dimenticare la protezione solare e la mascherina.

Toro - L'amore di coppia, per chi sta insieme da parecchio tempo, potrebbe fare i capricci in questa settimana.

Forse nutrite dei dubbi sul partner oppure vi siete invaghiti di un'altra persona. Prendetevi del tempo per scavare a fondo nel vostro cuore, perché potreste pentirvene in futuro di aver preso una decisione sbagliata. Lavoro e denaro in crisi: state navigando in cattive acque finanziarie e siete preoccupati, forse perché vi chiedete se riuscirete a sbarcare il lunario nel prossimo autunno.

Non permettete al pessimismo e allo stress di privarvi delle energie. Riposate di più.

Gemelli - Sarà bene dare il giusto valore ai sentimenti. Le coppie che hanno vissuto un giugno e un luglio di piena crisi, potranno riconciliarsi. Organizzate un viaggio, una cena romantica oppure fate qualcosa che non avete mai fatto con la vostra metà.

I single avranno maggiori chance se si vestiranno bene e usciranno di più. Provate a cambiare locale, abbracciate le novità. Chi lavora a stagione, in questo agosto, sarà indaffarato a correre dietro ai clienti e alle esigenze dei propri superiori. Occhio alle bollette in arrivo a fine mese, l'oroscopo invita a stringere la cinghia e a fare delle rinunce. Notti di insonnia e batticuore.

Cancro - L'oroscopo settimanale del Cancro permette alle coppie in crisi di ritrovarsi e fare chiarezza. Chi è solo da poco tempo, non sembra aver voglia di impegnarsi in una storia seria e vorrebbe leccarsi le ferite. Evitate atteggiamenti sconsiderati. Il vostro vicino o un collega potrebbe volutamente provocarvi, ma non arrabbiatevi e ignoratelo.

L'indifferenza è la migliore arma. L'autunno promette una bella scossa generale e tante situazioni varieranno. Fatica a dormire la notte. Attenzione al traffico e alla vostra salute, non dovrete dare nulla per scontato.

L'Oroscopo della settimana prossima al 13 agosto, dal Leone allo Scorpione

Leone - Nella sfera sentimentale le coppie sposate o conviventi viaggeranno sul medesimo binario. Eventuali crisi saranno archiviate e la passione tornerà protagonista. Trionferanno anche i cuori solitari che avranno dalla loro fascino e sensualità. Non nascondete i vostri problemi e presunti difetti, bensì abbracciateli. Un bel sonnellino pomeridiano vi saprà rigenerare. Chi lavora godrà di una discreta energia, ma la voglia di impegnarsi sarà poca.

Vergine - In questa settimana occorrerà concentrarsi di più sulle cose che contano. Si parla del lavoro che sembra darvi troppi grattacapi ma anche della sfera amorosa che è immersa nel piattume. Il nuovo transito di Venere ancora non vi aiuterà, per cui cercate di stringere i denti e fidatevi del futuro. Qualcuno potrebbe convolare a nozze, partorire, partire, traslocare. Problemi digestivi e articolari, a quanto pare state trascurando il vostro benessere.

Bilancia - Il caldo e l'estate ammortizzano le energie, ed ecco che a farne le spese è soprattutto il lavoro. Forse vi siete trasferiti oppure avete affrontato un certo cambiamento. Ad ogni modo cercate di non addossarvi delle colpe inutili.

Attendete che passi questo periodo e godetevi agosto nel miglior modo possibile. Si prevedono uscite serali e tanto svago, specie se siete single o impegnati da pochi anni. Non sottovalutate il potere della lettura e delle persone positive.

Scorpione - Settimana favorevole all'amore e alla passione. Ritroverete la voglia di stare insieme e di condividere. Queste giornate portano a rallentare nella sfera professionale e ad allacciare più contatti che vi saranno di grande utilità prossimamente. Prendetevi del tempo se siete indecisi su qualcuno o sull'abitazione. Forse volete acquistare un immobile oppure andare a convivere, ma temete di incamminarvi in un percorso senza prospettive. Scaricate lo stress con lunghe passeggiate al mare oppure in mezzo alla natura, ma attenzione ai colpi di calore.

Previsioni astrologiche settimana 7-13 agosto 2022, dal Sagittario al Pesci

Sagittario - La prima parte della settimana sarà focalizzata su una partenza o un nuovo inizio. A livello sentimentale avrete l'occasione di modificare la solita routine e di ottenere maggiore attenzione. Chi è single avrà molta fortuna negli incontri. Occhio alla gelosia e agli sguardi indiscreti per i Sagittario che sono sentimentalmente impegnati. Nel lavoro potrete allentare la pressione, delegare qualche responsabili, chiudere o mettere da parte un accordo/contratto. Cercate di non cedere all'impulso di comprare oggetti superflui e prendetevi del tempo prima di effettuare un acquisto: l'inverno che verrà metterà a dura prova l'economia generale.

Attenzione a non esporvi agli sbalzi di temperatura e non abbuffatevi alle sagre.

Capricorno - Godetevi appieno questa settimana che vi porterà a respirare a pieni polmoni, ritrovando la serenità perduta. Via lo stress e largo ai sentimenti, anche se in questo periodo preferite non impegnarvi in relazioni serie. Siete un segno schietto e poco socievole, ma in queste giornate potreste diventare improvvisamente estroversi. Una persona a voi vicina potrebbe non stare bene. Chi dovrà lavorare non vedrà l'ora che arrivi l'autunno per potersi concedere un po' di meritato riposo. Tenete duro e cercate di trascorrere delle giornate emozionanti tra uscite, incontri e qualcosa di nuovo fare con la persona del cuore.

Scaramucce in famiglia.

Acquario - Settimana preparativa in vista delle vacanze e di Ferragosto, ma non per tutti sarà così. C'è chi non potrà prendersi una pausa dagli impegni e dal lavoro, c'è chi sta poco bene e sta lottando con un male. Le giornate saranno contrastanti poiché da una parte ci sarà la voglia di fregarsene di ogni problema e dall'altra parte la paura di commettere degli sbagli irrimediabili. Apritevi a confidenze, parlare aiuta ad alleggerire il peso dei propri tormenti interiori. Nel lavoro dovreste chiudere al più presto un affare e non dovrete cedere alla pigrizia e alla procrastinazione. L'amore di coppia non presenterà noie, mentre chi è solo potrà approfondire una nuova conoscenza.

Pesci - Favoriti i sentimenti e le emozioni in questa parte di agosto che promette movimento e pochissima noia. Attorno al 12 agosto sarete alle prese con una festa o un evento memorabile. Da un po' di mesi la vostra vita è cambiata. Nel lavoro si intravedranno i primi guadagni e riuscirete a smaltire il rancore e il torto subito da un cliente o un collega. Avrete più spazio d'azione ed anche più denaro, ma cercate di non sperperare eccessivamente perché a fine mese dovrete sostenere una spesa cara. Badate di più a voi stessi che ai pettegolezzi. In famiglia tornerà il sereno e sarete più fiduciosi per il futuro che vi attende. Le coppie potrebbero fare un grande passo, sono previste delle buone notizie.