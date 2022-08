Secondo l'oroscopo del 2 agosto 2022, grazie al collegamento Marte-Urano potrete aspettarvi alcune sfide piuttosto grandi nel settore del lavoro o della carriera per i prossimi 12 mesi. Queste grandi sfide potrebbero portare grandi ricompense per coloro che sono abbastanza coraggiosi da mettersi in gioco. Scoprite come sarà la vostra giornata, leggendo le seguenti previsioni astrologiche di martedì 2 agosto e le pagelle con voto da zero (giornata difficilissima da gestire) a dieci (giornata fantastica).

La giornata di martedì 2 agosto secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Con questo quadro cosmico un po’ incerto è meglio non correre rischi inutili, soprattutto con la vostra situazione finanziaria traballante. Tenete i soldi in tasca. Voto: 6

Toro – Può sembrare che voi siate gli unici a sapere cosa sta succedendo alle persone che vi stanno attorno, ma non aspettatevi che gli altri ascoltino i vostri consigli. La buona notizia è che più errori fanno le altre persone, più guadagnate. Non sentitevi minimamente dispiaciuti per loro. Voto: 7

Gemelli – Le cose belle accadranno se vi aspettate che succedano. La vostra mente è uno strumento potete e con Marte e Urano che uniscono le forze nel settore che governa il vostro subconscio, non dubiterete per un momento di avere il controllo totale della vostra vita.

Voto: 8

Previsioni dell'oroscopo di martedì 2 agosto: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Dovete ammettere di avere delle lacune in alcune materie, quindi, ascoltate attentamente qualcuno che ha più esperienza di voi. Come recita un noto detto: ‘Impara l’arte e mettila da parte’. È probabile che questa persona vi salverà dal fare uno stupido errore.

Voto: 7

Leone – Sapete esattamente cosa volete dalla vostra vita e sapete esattamente come farle per raggiungere gli obiettivi, e nessuna forza sulla Terra vi fermerà. Cercate, però, di non farvi troppi nemici nelle prossime 24 ore. Voto: 7,5

Vergine – Ci sono tante opportunità a vostra disposizione e quello che dovete fare nelle prossime 24 ore è identificare l’obiettivo che vi ispira di più e perseguirlo con ogni grammo di energia che possedete.

Voto: 9

Astrologia applicata alla giornata di martedì 2 agosto: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – L'Oroscopo dice che in questo periodo dovete essere un po’ più egoisti quando avete a che fare con problemi finanziari e aziendali. Potreste avere la sensazione che solo gli altri riescano a ottenere tante piccole vittorie, ma ciò non sarà sempre vero nei prossimi giorni. Voto: 7

Scorpione – Se disapprovate ciò che ha combinato un vostro amico, è compito vostro avvertirlo che le sue azioni a lungo termine possono danneggiare solo se stesso. È vostro dovere dare dei giusti consigli, anche se solo il tuo amico può decidere se ascoltarvi oppure fare di testa propria. Voto: 6,5

Sagittario – L'oroscopo avverte che non potete permettervi di essere vago questa settimana, soprattutto sul fronte del lavoro.

I vostri rivali cercheranno modi per andare avanti, probabilmente a vostre spese, quindi, fate attenzione e assicuratevi di essere voi ad avere il controllo della situazione. Voto: 7

Oroscopo e previsioni zodiacali del 2 agosto: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Se vi sentite fuori di testa nella vostra attuale posizione lavorativa, potreste essere tentati di fare le valigie e trasferirvi da qualche altra parte e questa potrebbe essere un’ottima idea. Ciò che fate d’impulso avrà conseguenze benefiche in futuro. Voto: 8

Acquario – Alcune persone che incontrate durante le vostre passeggiate emetteranno forti vibrazioni negative e potrebbero facilmente trascinarvi giù al loro livello, quindi, fate uno sforzo per guardare la vita con più positività.

È ancora un mondo meraviglioso. Voto: 7

Pesci – Non vi mancheranno i consigli, infatti amici e familiari faranno di tutto per dirvi cosa dovreste fare. Ignorate ognuno di loro. Siete già sulla strada giusta, quindi, andate avanti e raggiungere i vostri obiettivi. Voto: 7,5