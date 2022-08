È pronto l'oroscopo settimanale 8-14 agosto. Seconda settimana del mese corrente, che cosa accadrà nei prossimi giorni a livello amoroso e lavorativo? Quali segni zodiacali avranno una settimana piena di impegni e di imprevisti? Quali, invece, avranno l’opportunità di mollare tutto e andare in vacanza? Per conoscere le risposte delle stelle, leggete le seguenti previsioni zodiacali per la settimana che va da lunedì 8 a domenica 14 agosto.

Oroscopo e previsioni settimanali fino al 14 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – Sul fronte dell'amore, la settimana inizia in maniera poco rilassante per voi.

Con il partner manca la complicità e il dialogo è piuttosto carente. L’incomprensione potrebbe alimentare tensione e rabbia. Aumenta la voglia di evadere e magari di vivere una storia diversa. Sotto il profilo lavorativo, ci sono alcune incertezze che dovete affrontare con pazienza e lungimiranza. State alla larga da polemiche e conflitti.

Toro – In campo amoroso, la settimana parte bene. Passioni ed emozioni sono in primo piano. Il dialogo con il partner è abbastanza scorrevole, con qualche tensione che potrebbe affiorare a metà settimana e sparire nel weekend. Sul fronte del lavoro, c’è da rimboccarsi le maniche in questa settimana super impegnativa. Chi è in cerca di impiego presto riceverà buone notizie.

Gemelli – L'Oroscopo dell’amore dice che questa settimana appare di normale routine: stesse storie, stesse polemiche. Se avete accanto un partner che non vuole assecondare i vostri desideri di fare una vacanza di Ferragosto, è molto probabile che trascorriate la settimana tra battibecchi e musi lunghi. Per fortuna, tutto si risolverà al meglio.

In campo lavorativo, avete una grande voglia di raggiungere maggiore benessere economico. Siete molto concentrati per migliorare la vostra condizione lavorativa, ma il periodo migliore potrebbe essere quello attorno a Ferragosto.

Cancro – In amore, se con il partner ci sono dubbi, vuol dire che è arrivato il momento di chiarire oppure di voltare pagina.

Se la storia amorosa è solida, le stelle consigliano di sfornare nuovi progetti di coppia. L’oroscopo del lavoro dice di prepararvi al successo e a migliorare il vostro bilancio economico. In questa settimana avete voglia di dare il meglio di voi stessi e di mettere finalmente in cantiere quei progetti che vi frullavano in mente da tanto tempo.

Previsioni zodiacali da lunedì 8 a domenica 14 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – In campo amoroso, questa settimana vi regala divertimenti e piaceri. Se dovete partire oppure organizzare qualcosa di speciale, il momento migliore sarà dal 13 al 16 agosto. Per i single, l’amore potrebbe arrivare nel weekend. L'oroscopo del lavoro dice che queste due settimane saranno toste e molto impegnative.

Se dovete fare dei mutui o degli investimenti, cercate di muovervi con prudenza.

Vergine – In amore, vi attende una settimana splendida, soprattutto per le coppie che negli ultimi tempi avevano perso complicità e intimità per via delle complicazioni sopraggiunti sul lavoro. Approfittate del weekend per fare una vacanza da sogno. Sotto il profilo lavorativo, avete le idee chiare e soprattutto siete accompagnati da una buona dose di fortuna. Se ci sono problemi lavorativi ed economici, cercate di risolverli prima di Ferragosto.

Bilancia – Sotto il profilo amoroso, questa settimana vi vede fiacchi, annoiati e stanchi dei soliti problemi. Le stelle di questa settimana consigliano alle coppie in crisi di evitare i giochi di potere e di instaurare un dialogo, usando disciplina e toni civili.

Se i single ci sapranno fare, arriveranno a fine agosto con il sorriso sulle labbra. In ambito lavorativo, siate prudenti soprattutto nelle questioni finanziarie, che in questo periodo non sono molto favorite. Se dovete fare delle scelte importanti, fatelo con calma, sapete benissimo che la fretta è una pessima consigliera.

Scorpione – In amore, cielo vantaggioso per le coppie che vanno in vacanza in questa settimana. Se vengono a galla delle incomprensioni, cercate di fare chiarezza subito. Per i cuori solitari del segno si prospetta una settimana di flirt e brevi avventure amorose. Sul fronte del lavoro, se state ancora cercando un impiego, nei prossimi giorni potreste trovare qualche valida occasione.

Accettatela, anche se solo part-time o una sostituzione momentanea.

La settimana 8-14 agosto secondo l'oroscopo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – L'oroscopo dell'amore afferma che questa settimana regala momenti piacevoli, grazie all’affetto sincero del vostro partner. Insieme avrete voglia di divertirvi, farvi una vacanza da sogno e tuffarsi in un mare pieno di passione. I single devono evitare persone ambigue e doppiogiochiste. In campo lavorativo, in questa settimana non avete voglia di lavorare, ma di andare in vacanza, di stare lontani da problemi e persone negative e maligne. Le stelle vi danno la forza di sopportare tutto e di affrontare il lavoro con più pazienza. D’altronde, questa è la settimana dove circolano più soldi, se lavorate nelle zone turistiche.

Capricorno – Sotto il profilo amoroso, siete stanchi di questa relazione monotona e tossica. Se avete deciso di interromperla, parlatevene con il partner e mettete in chiaro molte cose. Le coppie profondamente in crisi continuano a discutere sui soldi e su scelte non condivise. Anche per i single non è uno dei periodi migliori. Siete un Capricorno tosto che si apre con molta difficoltà all’amore. Magari qualcuno riuscirà a fare breccia nel vostro cuore. Ritardi e incomprensioni anche sul posto di lavoro. Le stelle consigliano di non perdere la pazienza, di non rispondere male a un vostro collega o superiore, perché potrebbe aggravare la vostra situazione lavorativa. Massima prudenza con gli investimenti.

Acquario – In amore, dovete fare molta attenzione ai disguidi in viaggio, alle incomprensioni che possono nascere in questi giorni tra voi e il vostro partner. Nei primi giorni della settimana dovete evitate le polemiche, poi le stelle vi renderanno più affascinanti, dolci e disponibili a un confronto, dialogo chiarificatore. L'oroscopo del lavoro afferma che questo è un periodo molto impegnativo per coloro che lavorano nelle zone turistiche. Per le vacanze, sarà meglio organizzarle a settembre. Abbiate pazienza.

Pesci – Nel settore amoroso, le stelle sono a vostro favore. Le coppie profondamente innamorate devono pianificare una breve vacanza nel weekend, per triplicare la passione e l’intimità.

Un pizzico di gelosia renderebbe tutto più piccante il dialogo di coppia. Cambiamenti positivi per i single. In ambito lavorativo, qualunque sia il lavoro che fate avete fortuna in abbondanza. Se avete qualche difficoltà sul lavoro, prima o poi avrete un vero colpo di genio.