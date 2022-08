L'Oroscopo di lunedì 8 agosto evidenzia gli accadimenti principali della giornata. Le sorprese saranno moltissime, anche se non mancheranno le difficoltà. L'assetto astrale mette in luce gli aspetti determinanti della vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali.

Vergine, Pesci e Scorpione saranno molto intraprendenti, mentre Leone, Gemelli e Bilancia daranno vita a un nuovo inizio. Ariete, Sagittario e Cancro subiranno l'influenza altrui e, infine, Capricorno, Toro e Acquario avvertiranno una certa confusione.

In fondo all'oroscopo dell'8 agosto, sarà possibile trovare la classifica conclusiva del giorno.

Previsioni astrologiche di lunedì 8 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: amerete mostrarvi indipendenti, però, in questa giornata, sarete piuttosto vulnerabili alle critiche. Prenderete in seria considerazione l'opinione altrui. Inoltre, tenderete a concentrarvi sugli aspetti negativi e non su quelli positivi. Attenzione a non diventare i nemici di voi stessi. Voto 6.5.

Toro: andrete incontro a una situazione di stallo. Purtroppo, per voi, sarà difficile trovare una soluzione adatta. Le stelle, inoltre, non vi forniranno alcun supporto. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a guardarvi attorno alla ricerca di una strada alternativa. Voto 4.5.

Gemelli: non vedrete l'ora di immergervi totalmente nella vostra nuova relazione di coppia.

Sarete felici di avere accanto una persona empatica e comprensiva. Le previsioni astrologiche, però, vi consigliano di non correre troppo. Sarà importante rispettare tutte le tappe. Voto 7.5.

Cancro: l'assetto astrale del giorno vi manderà in confusione. Non saprete verso quale direzione rivolgervi. Cercherete conforto negli amici e nelle persone care, ma i loro consigli potrebbero non essere all'altezza delle aspettative.

Il tempo sarà il vostro migliore alleato. Voto 5.5.

Oroscopo e classifica del giorno 8 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete alla ricerca di un nuovo equilibrio. Troverete il modo per smetterla di colpevolizzarvi. Abbraccerete i vostri errori, dando molta più importanza al presente e al futuro. La pianificazione sarà una delle vostre strategie di punta, ma proverete a rendere le cose il meno complicate possibili.

Voto 8.

Vergine: questa settimana inizierà nel migliore dei modi. Finalmente, sarete pronti a intraprendere nuove sfide. Non vi lascerete scoraggiare dagli ultimi fallimenti perché sarete ben consapevoli delle vostre capacità. Cercherete di sfruttare ogni singola risorsa interiore per avere successo. Voto 9.5.

Bilancia: sfuggirete dalla pressante routine quotidiana. Il lavoro e le usuali relazioni interpersonali inizieranno a starvi strette. Vi approccerete a nuovi contesti, dove potrete essere davvero voi stessi. Sarà un modo per mettervi alla prova e per accedere a possibilità inaspettate. Voto 7.

Scorpione: nessuno riuscirà a mettere un freno alla vostra esuberanza. Sarete talmente energici da riuscire a spazzare via tutta la negatività.

Vi trasformerete in una fonte di ispirazione per gli altri. Molti amici cercheranno di seguire il vostro esempio. Ovviamente, ne sarete fieri. Voto 8.5.

Previsioni zodiacali e voti dell'8 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non riuscirete a prendere una decisione senza confrontarvi prima con gli altri. Le parole della famiglia saranno di vitale importanza, ma anche quelle degli amici vi condizioneranno. Le previsioni astrologiche vi consigliano di fare maggiore affidamento su voi stessi. Voto 6.

Capricorno: tenderete a essere poco coerenti con voi stessi e con gli altri. Non sarete pronti a intraprendere un percorso preciso o a impegnarvi in una relazione seria. Preferirete continuare a provare, in modo da trovare la vostra strada.

Le previsioni astrologiche, però, vi consigliano di adottare un determinato criterio. Voto 5.

Acquario: le discussioni in famiglia diventeranno sempre più presenti. Sarete stanchi di dovervi opporre a tutto. Vorreste vivere con maggiore serenità e armonia. Inizierete a pensare all'idea di prendere le distanze da tutto questo. Per ora, però, preferirete non parlarne. Voto 4.

Pesci: non sarete disposti ad abbandonare i vostri sogni. Continuerete a lottare a raggiungere i risultati desiderati. Anche in ambito sentimentale, otterrete molte soddisfazioni. Il partner apparirà molto colpito dal vostro modo di fare e dalla vostra sincerità. Voto 9.

Classifica dell'8 agosto dei 12 segni zodiacali