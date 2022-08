L'oroscopo di venerdì 26 agosto ha in serbo incredibili sorprese. La vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali sarà soggetta all'influsso incontrastabile dei pianeti. Le previsioni astrologiche del giorno descrivono un quadro decisamente peculiare. Ci sarà chi non potrà fare a meno del proprio lavoro e chi vorrà solo concentrarsi sulla persona amata.

In particolare, Cancro, Leone e Acquario si faranno trascinare da un incrollabile ottimismo, mentre Pesci, Scorpione e Vergine si dedicheranno all'attività lavorativa. Ariete, Capricorno e Toro non potranno dire di no ad alcune richieste e, infine, Gemelli, Sagittario e Bilancia saranno inclini alle delusioni.

In fondo all'oroscopo del 26 agosto, è presente la classifica conclusiva del giorno, stilata in base ai voti ricevuti da ogni segno zodiacale.

Previsioni astrologiche del giorno 26 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non avrete alcuna voglia di farvi influenzare dagli altri. Cercherete di mantenere la vostra posizione, ma ci saranno situazioni da cui non potrete sfuggire. Questo vi causerà un notevole stress. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a vagliare tutte le soluzioni per trovarne una alternativa. Voto 6.5.

Toro: le emozioni saranno la vera base della giornata. Avrete l'impressione di essere degli aquiloni trasportati dal vento. Farete fatica a dire di no agli amici e ancora di più a prendere le distanze da loro.

Sarà importante, però, mettere al primo posto i vostri interessi, soprattutto quelli legati alla sfera romantica. Voto 5.5.

Gemelli: non vi sentirete sostenuti dalle persone care. Avrete la sensazione che gli altri si oppongano alle vostre opinioni. Cercherete di ignorare la cosa, però, a livello emotivo, ne soffrirete. Per fortuna, troverete una valvola di sfogo negli hobby e nelle passioni che vi stanno più a cuore.

Voto 5.

Cancro: la giornata inizierà in modo molto positivo. Affronterete con dimestichezza le sfide del giorno, facendo leva sulla vostra positività. Le brutte situazioni non riusciranno a fare presa sul vostro carattere. Sarete sempre pronti a mostrare il meglio di voi stessi, anche quando sarete stanchi o annoiati. Voto 9.5.

Oroscopo di venerdì 26 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: farete di tutto per sfruttare questo nuovo inizio. Metterete da parte le insicurezze, per far emergere tutta la vostra spontaneità. Gli altri vi troveranno spigliati e divertenti. Anche per i colleghi, diventerete un indispensabile punto di riferimento. I vostri interventi, infatti, saranno in grado di cambiare le carte in tavola. Voto 9.

Vergine: per ora, abbandonerete i vostri sogni d'amore. Preferirete dare maggior valore al lavoro e alla vostra posizione sociale. Faticherete per farvi ascoltare, però, alla fine, le vostre parole non passeranno inosservate. Sarete in grado di lasciare un'impronta non indifferente. Gli amici tiferanno per voi.

Voto 7.

Bilancia: vi sentirete confusi ed esclusi dal partner. La gelosia provata non vi aiuterà ad attirare la sua attenzione. Anzi, vi sembrerà di non poter fare nulla per cambiare le cose. Le previsioni astrologiche vi consigliano di dare modo al tempo di fare il suo corso. Le cose, nei prossimi giorni, cambieranno. Voto 4.

Scorpione: la vostra intraprendenza vi premierà sul posto di lavoro. Non riuscirete a mettere da parte l'ambiziose perché sarete certi di poter migliorare la situazione economica. Avrete degli obiettivi ben definiti. Le previsioni astrologiche, però, vi consigliano di provare a coinvolgere anche il partner. Voto 7.5.

Previsioni zodiacali e pagelle del 26 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non sarà il momento giusto per fare progetti a livello sentimentale. La situazione con il partner, infatti, vi metterà a dura prova. Dovrete trovare un valido punto di incontro per lasciarvi tutto alle spalle. Il sostegno della famiglia sarà essenziale, mentre gli amici tenderanno ad allontanarsi. Voto 4.5.

Capricorno: la giornata non inizierà nel migliore dei modi. Proverete una sensazione difficile da definire. Sentirete il bisogno di aggiungere qualcosa alla vostra quotidianità e di cambiare le vostre frequentazioni. Purtroppo, gli amici storici non faranno altro che chiedere favori difficili da soddisfare. Voto 6.

Acquario: metterete la gentilezza al primo posto. Non sopporterete l'idea di escludere gli altri dalla vostra vita. Amici e parenti saranno al centro delle vostre attenzioni. In ambito sentimentale, sarete certi di volere accanto una persona affine al vostro carattere, che sappia scherzare e amare con tutta se stessa. Voto 8.5.

Pesci: il lavoro vi offrirà molti spunti di riflessione. Sarete responsabili e flessibili. Non vi tirerete indietro davanti alle sfide perché il vostro obiettivo sarà quello di acquisire nuove competenze. Questo vi aiuterà a migliorare le capacità comunicative e a risolvere i problemi con più semplicità. Voto 8.

Classifica conclusiva del 26 agosto dei 12 segni zodiacali