Per la giornata di venerdì 26 agosto 2022, l’Oroscopo si presenterà molto remunerativo per i nati sotto il segno dell’Ariete. Particolarmente fortunati saranno i nati sotto i segni del Cancro e Pesci, mentre si troverà in rialzo il Sagittario.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di venerdì: situazioni più semplici per Vergine

1° Ariete: ci saranno dei progetti che saranno decisamente ottimali nel proseguimento della vostra carriera, facendola anche avanzare verso una situazione più remunerativa dal punto di vista pecuniario.

Secondo l’oroscopo la vostra autostima sarà sempre più stabile.

2° Vergine: potrete affrontare delle sfide che in altri contesti sarebbero decisamente difficili da superare, mentre in amore la vostra ottima predisposizione all’altro potrebbe essere molto produttivo per il proseguimento sereno della vostra relazione.

3° Pesci: avrete un atteggiamento molto più sereno davanti al lavoro, non quello negativo che avete sperimentato qualche giorno fa. Avrete anche dei successi che riusciranno a coprire eventuali spese che al momento vi hanno dato parecchio filo da torcere.

4° Cancro: la sincerità in amore adesso crescerà a dismisura, e avrete molte più occasioni di trascorrere del tempo insieme alle persone che amate.

In famiglia ci saranno degli accordi che faranno bene ad entrambe le parti.

Guadagni per Bilancia

5° Bilancia: ci saranno dei guadagni che per il momento vi faranno dimenticare molti dei vostri problemi, a partire da quelli che vi hanno procurato alcune spese che avete dovuto procrastinare. Secondo l’oroscopo l’amore invece potrebbe subire una battuta d’arresto molto significativa.

6° Capricorno: avrete qualche momento da dedicare alle amicizie ma anche per curare di più l’attività fisica. Fare qualcosa per smuovere gli animi servirà per poter pensare ad una gita fuori porta prima che sopraggiungano periodi più freddi.

7° Toro: dovrete assolutamente fare una pausa dai progetti che avete in corso, perché la stanchezza comincerà a farsi sentire e qualche piccolo acciacco potrebbe manifestarsi.

L’affinità di coppia potrebbe portarvi a qualche bella notizia.

8° Sagittario: avrete una tregua dalle vicende finanziarie che vi stanno mettendo decisamente sotto scacco. Un po’ di divertimento e svago potrebbero farvi risollevare sensibilmente l’umore, mentre in famiglia si avvierà un periodo di relativa tranquillità.

Avventure per Leone

9° Leone: avrete modo di ripristinare qualche ritmo che si è andato perso nel corso del tempo, come fare attività fisica più intensamente o riprendere un hobby che vi è dispiaciuto lasciare per cause di forza maggiore. Con il partner avrete una bella sintonia che vi farà vivere qualche avventura.

10° Gemelli: avrete dei dubbi in amore che sicuramente non faranno bene né alla coppia né al vostro stato d’animo.

Con le questioni finanziarie dovrete prestare molta attenzione alle spese e a tutto ciò che gravita attorno all’ambiente familiare.

11° Acquario: dovrete prendervi sempre più cura di voi stessi perché lo stress in questo periodo potrebbe toccare davvero dei vertici significativi. Con le persone che vi circondano potreste risultare alquanto scontrosi.

12° Scorpione: avrete in mente di fare qualche pausa in più a causa della stanchezza, però procrastinare potrebbe darvi qualche pensiero in più. Secondo quanto riportato dall’oroscopo, avrete dei contrattempi con il partner che potrebbero suscitare qualche incomprensione.