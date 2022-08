L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 6 agosto 2022. Ad essere testati in merito alle effemeridi di sabato i segni appartenenti alla seconda tranche zodiacale. Occhi puntati pertanto in direzione di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

In questa fase iniziale del weekend l'Astrologia quotidiana ci rivela un transito sicuramente molto allettante per quei pochi segni direttamente interessati: ansiosi di scoprire qual è? Ebbene, a dare un tocco di magia alla giornata di sabato sarà in massima parte l'ingresso della Luna in Sagittario, presente nel segno di Fuoco a partire dalle ore 18:38 del pomeriggio.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 6 agosto consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 6 agosto, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Si propone, almeno sulla carta, un weekend abbastanza impegnativo. Il periodo valutato sottotono non promette nulla di esageratamente positivo, anche se, osservando una linea attenta e rigorosamente paziente, alla fine ammorbidirete di molto eventuali conseguenze negative. Il periodo abbastanza sfavorevole potrebbe determinare una fase di stallo complesse e forse anche molto delicata. Cercate di attutire il colpo concedendovi delle piccole gratificazioni, anche a prezzo di qualche sacrificio.

Oculatezza e tempismo saranno le parole chiave da tenere in mente, se puntate a una crescita professionale nel lavoro. Ricordate comunque che per poter aumentare le entrate dovete occuparvi di metodologie tecnicamente avanzate. In amore la Luna, amica del Sagittario, ravviverà lievemente questo periodo impegnativo con il sacro fuoco della passione.

Favoriti, anche se molto al di sotto delle attese, chi fosse in procinto di definire un incontro oppure un rapporto.

Scorpione: ★★★★★. In programma da parte delle stelle la cosiddetta "giornata perfetta". Anche volendo vi sarà quasi impossibile sbagliare. Cercate di sfruttare il periodo per mettere in sicurezza eventuali problematiche che avete a cuore.

Finalmente non sarete più passivi spettatori della vostra vita. Avete già preso in mano egregiamente il timone con scelte mirate, questo sabato inizierete a notare le prime belle trasformazioni. State diventando maestri nel prendere decisioni e dirigere poi gli eventi nella direzione voluta. Nel lavoro le capacità persuasive non vi mancano e le sfrutterete a puntino per concretizzare gli obiettivi che vi siete preposti in questi giorni. In amore il vostro cielo e previsto più che sereno e vi consentirà di realizzare un rapporto stabile, basato su intenti costruttivi e su una buona affinità spirituale. Giornata indicata anche per il disbrigo di incombenze, per acquisti d’abbigliamento o di bellezza che avete finora sempre rimandato.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo del 6 agosto preannuncia il transito della Luna nel vostro segno. Preparatevi a gustare un weekend davvero positivo e in alcune situazioni anche spiccatamente fortunato. In alcuni casi già da oggi vi si potrebbe presentare l’occasione giusta per fare scelte che in seguito influenzeranno in modo determinante il vostro prossimo futuro. Approfittatene ma non lasciatevi distrarre da cose di poco conto. Ricordate, è molto importante battere il ferro finché è caldo, come dice anche un saggio detto popolare. In ambito lavorativo quasi tutte le stelle saranno dalla vostra parte, giusto per aiutarvi a fare "il salto": coraggio, abilità e, cosa che non guasta, un pizzico di fortuna daranno voce ai vostri più arditi desideri.

In amore poi, di certo riuscirete a vivacizzare ogni rapporto con novità in grado di riaccendere il desiderio, mettendo basi più solide all'attuale relazione.

Oroscopo e stelle del 6 agosto, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Probabili novità in arrivo proprio in questo primo giorno di weekend. Cosa possa essere non ci è dato saperlo, sappiamo solo che potrebbe trattarsi di notizie o situazioni molto intriganti relative a qualcosa o a qualcuno che vi sta molto a cuore. La Luna in Sagittario si prospetta sicuramente molto favorevole per il vostri segno, trasmettendovi tanta allegria, leggerezza, voglia di incontrarsi e di divertirsi davvero alla grande. Questo sabato perciò datevi da fare in ogni luogo.

Se amate stare in cucina a preparare manicaretti succulenti, con impegno e amore darete soddisfazioni enormi ad eventuali ospiti, ai vostri familiari e anche a qualche persona amica. Nel lavoro invece non distogliete l’attenzione dalle cose che vi circondano. Potreste trovare lì la chiave di volta per mettere in sicurezza annose problematiche. Non perdete tempo in chiacchiere e state alla larga dalle piccole prepotenze. Badate al sodo o vi sarà difficile continuare a trovare punti in comune con gli altri. Occupatevi di voi stessi e rilassatevi con le attività che amate e che durante la settimana lavorativa siete costretti a lasciar perdere.

Acquario: ★★. Periodo poco stabile a causa ancora del trio Sole-Marte-Urano, tutti e tre in pessimo aspetto nei confronti del vostro Saturno nel segno.

Mettetevi d'impegno sforzandovi di stare tranquilli, calmi e un po' più concentrati del solito, senz'altro arriverete a sera con anche qualche lieve soddisfazione. Se in famiglia vivete un clima agitato, non buttate legna sul fuoco dell’ansia e della ripicca, evitando ogni tipo di atteggiamento frivolo o sfuggente. Frenate soprattutto la voglia di minimizzare i problemi altrui evitando di emettere sentenze sul comportamento di qualsiasi persona. Nel lavoro invece vi verrà fatta una proposta interessante: soppesatela prima di accettare evitando di pensare solo al ritorno economico. Avete già troppi impegni, quindi perché complicarsi la vita? In amore provate pure ad approfondire una conoscenza anche se non appare interessante.

Fughe dalla quotidianità consigliate a coppie e a single. Frequentare ambienti con persone che coltivano gli stessi interessi: vi entusiasmerà dando anche una marcia in più.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 6 agosto, mette in risalto un periodo decisamente poco reattivo. Insomma, la solita giornata routinaria nella quale è difficile aspettarsi qualcosa di veramente positivo, comunque pur sempre un sabato buono quindi non da denigrare assolutamente. Il momento può essere abbastanza incoraggiante e promettente per quei giovani che fossero alla ricerca di un lavoro finalmente stabile e sicuro. State all’erta se rientraste tra questi: potreste vedere arrivare proposte molto interessanti, anche sotto il profilo economico.

In generale comunque, parlando sempre di lavoro, saprete mediare ogni situazione o disaccordo. Il vostro intervento potrebbe essere addirittura risolutore in caso di dissidio o controversia. In amore, se siete single la voglia di emergere, magari di mettersi in luce e farsi notare da qualcuno che avesse colpito la vostra fantasia, verrà certamente premiata. La benevolenza dei disegni planetari si farà sentire, regalando una forma brillante e rinnovato entusiasmo.