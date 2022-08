L'oroscopo di domenica 21 agosto ha in serbo molte sorprese. Le previsioni astrologiche, in base al movimento dei pianeti, mettono in luce gli aspetti principali della vita sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi non si farà influenzare dagli agli e chi deciderà di dare una nuova impronta alla propria quotidianità.

Cancro, Scorpione e Gemelli staranno sempre dalla parte del partner, mentre Bilancia, Ariete e Vergine si concentreranno sulla pianificazione. Pesci, Acquario e Toro saranno molto curiosi e, infine, Leone, Capricorno e Sagittario desidereranno abbracciare il cambiamento.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 21 agosto, con le pagelle e la rispettiva classifica.

Previsioni astrologiche e classifica del 21 agosto:

Ariete: la giornata non inizierà nel migliore dei modi, ma saprete come riconquistare la serenità. Avrete una routine ben precisa da seguire. Questo vi trasmetterà autostima e voglia di fare. Gli amici tenderanno a farvi molte domande su questo aspetto. Anche il partner sarà decisamente curioso. Voto 7.5.

Toro: sarete molto determinati. Non vi arrenderete davanti alle difficoltà perché sarete certi di poter realizzare i vostri sogni. La famiglia vi dirà di non essere così testardi, ma voi preferirete seguire la strada già intrapresa. In ambito sentimentale, purtroppo, il partner non sarà disposto ad ascoltarvi.

Voto 5.5.

Gemelli: deciderete di uscire dal vostro guscio. Non ce la farete più a ignorare i vostri sentimenti. Sarete sinceri con la persona amata e farete di tutto per vivere le emozioni con la massima intensità. Anche in ambito sociale sarete molto più sicuri di voi stessi: l'importante sarà procedere cautamente. Voto 8.5.

Cancro: sarete complici del partner, in tutto e per tutto. Vi renderete conto di poter condividere un feeling di coppia sempre più intenso. Sarete molto contenti degli ultimi sviluppi, soprattutto perché vi consentiranno di iniziare a pianificare il futuro insieme. Vi piacerà ricevere gesti romantici. Voto 9.5.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 21 agosto:

Leone: avvertirete il bisogno di prendere le distanze dalla vostra quotidianità. Infatti, sarete stanchi di dover soffrire per l'atteggiamento di determinate persone. Non sarà facile mettere in pratica le vostre idee, però, con la giusta forza d'animo ce la farete. L'importante sarà procedere a piccoli passi. Voto 5.

Vergine: gli imprevisti non faranno proprio per voi. Davanti a una mancata organizzazione, entrerete in crisi. Cercherete di avere tutto sotto controllo, anche la vita degli altri. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a essere un po' più flessibili: non ve ne pentirete. Voto 7.

Bilancia: non lascerete nulla al caso.

Sarete determinati a pianificare le vostre azioni future perché vorrete raggiungere gli obiettivi prefissati. Agirete con sicurezza, senza paura di essere giudicati male dalle persone che vi staranno accanto. Questo atteggiamento avrà dei risvolti positivi. Voto 8.

Scorpione: le cose tenderanno a migliorare. Finalmente, questa giornata inizierà in modo positivo. Sarete pronti ad accogliere le attenzioni del partner e a fortificare il legame che c'è tra voi. La vostra migliore arma sarà il dialogo. Però, anche gli sguardi avranno un enorme potere. Voto 9.

Previsioni zodiacali e pagelle del 21 agosto:

Sagittario: sarà una giornata fiacca, caratterizzata da un umore tetro e negativo. Non riuscirete a vedere il bello in voi stessi e neanche negli altri.

La vita vi metterà davanti a sfide inaspettate. Le previsioni astrologiche vi consigliano di attendere che la ruota della fortuna torni a girare. Voto 4.

Capricorno: deciderete di provare a cercare un modo per liberarvi dello stress in eccesso. Ultimamente, infatti, avete fatto molta fatica a rilassarvi. Il lavoro e la vita sentimentale vi hanno messo davvero sotto pressione. I consigli degli amici potrebbero rivelarsi davvero sorprendenti. Voto 4.5.

Acquario: non vi accontenterete delle parole degli altri. Vorrete verificare di persone, anche a costo di correre dei rischi. Sarete fieri di voi stessi, ma alcune circostanze prenderanno una volta inaspettata. Sarà importante riuscire a gestire gli imprevisti, in modo da non doversi fare carico di conseguenze negative.

Voto 6.

Pesci: non riuscirete a mettere alcun freno alla vostra curiosità. Vorrete andare a fondo delle cose perché la superficialità non farà proprio per voi. Tenderete a essere un po' insistenti anche con le persone. Le previsioni astrologiche, però, vi consigliano di non esagerare per non creare malumori. Voto 6.5.

Classifica finale del 21 agosto dei dodici segni zodiacali