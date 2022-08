L'oroscopo di giovedì 4 agosto è improntato sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale. L'assetto planetario permette di cogliere dettagli importanti della quotidianità dei segni zodiacali. Secondo le previsioni astrologiche ci sarà chi mostrerà grande interesse per le faccende di cuore e chi non riuscirà a sconfiggere la propria timidezza.

Nel dettaglio Acquario, Bilancia e Cancro saranno molto fantasiosi, mentre Leone, Scorpione e Toro dimostreranno di essere molto agguerriti. Ariete, Pesci e Vergine adoreranno trascorrere il tempo con gli affetti più cari, al contrario di Sagittario, Gemelli e Capricorno che saranno poco espansivi.

Di seguito sarà possibile anche consultare la classifica conclusiva dell'oroscopo del 4 agosto.

Previsioni astrologiche e classifica del 4 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: volgerete lo sguardo al passato per recuperare alcune relazioni andate male. Sarete intenzionati a scrivere la parola fine per determinate questioni, ma i vostri interlocutori potrebbero non pensarla allo stesso modo. Le previsioni astrologiche vi consigliano di attendere pazientemente e di non forzare la mano. Voto 6.

Toro: avrete molti nemici da cui difendervi. In passato, infatti, avete adottato comportamenti poco apprezzati. Per fortuna, sarete pronti a recuperare. Potrete contare sul sostegno della vostra famiglia e sulla vostra forza interiore.

Vi dimostrerete all'altezza della situazione, senza temere alcun ostacolo. Voto 6.5.

Gemelli: tenderete a non mostrare le vostre vere emozioni. Non sarete disposti a dare spiegazioni e penserete solo a rapportarvi con determinate persone. Alcuni amici potrebbero rimanere delusi, mentre altri si sentiranno addirittura in dovere di prendere le distanze.

Voto 4.5.

Cancro: vi sentirete più leggeri che mai. Abbandonerete preoccupazioni e paure per dedicarvi a una giornata ricca di possibilità. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a lasciarvi andare anche in ambito sentimentale: sicuramente, il partner apprezzerà le vostre parole. Voto 8.5.

Oroscopo e consigli dalle stelle del giorno 4 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: non vi farete mettere i piedi in testa da nessuno. Saprete di non essere ancora i migliori nel vostro campo, ma questa consapevolezza non farà altro che darvi una carica ancora maggiore. Adorerete apprendere cose nuove e mettervi alla prova in sfide impreviste e complesse. Voto 8.

Vergine: le liti saranno all'ordine del giorno. Vi comporterete dolcemente con gli amici, ma non riuscirete ad accettare le pressioni della vostra famiglia. I parenti, infatti, tenderanno a preoccuparsi molto per voi. Vi faranno molte domande e solleveranno dei dubbi a cui non saprete dare una risposta. Voto 5.5.

Bilancia: amerete prendere una direzione non convenzionale.

Non vi piacerà omologarvi agli altri perché sarete convinto di avere un destino più radioso. Vi impegnerete al massimo per dare vigore alla carriera professionale. Ogni mossa sarà volta al raggiungimento di un determinato risultato. Voto 9.

Scorpione: non sarà il momento giusto per dedicarvi all'amore. L'assetto astrale, infatti, vi spingerà in altre direzione. Vi occuperete del successo professionale e dei rapporti con i vostri amici. In entrambi i casi, ce la metterete tutta per spiccare. Il tempo sarà un alleato molto prezioso. Voto 7.5.

Previsioni zodiacali e voti del 4 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non avrete voglia di socializzare con il prossimo. Le recenti delusioni, infatti, hanno rotto qualcosa nel vostro cuore.

Vi riprenderete, ma non senza aver metabolizzato la cosa. Vi getterete a capofitto nel lavoro, cercando di aumentare la vostra produttività e di superare i vecchi limiti. Voto 5.

Capricorno: l'amicizia e l'amore passeranno in secondo piano. Per voi, sarà importante rimettervi in forma e dedicare tempo al benessere personale. Farete emergere il lato più spirituale di voi, però, nonostante questo, avvertirete la mancanza della vostra vecchia routine quotidiana. Voto 4.

Acquario: userete le vostre capacità per dare spazio alla fantasia. Non si tratterà di semplice immaginazione perché, con il passare delle ore, sarete in grado di mettere in pratica ciò a cui avete dato vita. Rimarrete molto sorpresi del risultato e, soprattutto, del suo enorme potenziale.

Voto 9.5.

Pesci: sarete molto affettuosi. Dimostrerete di tenere davvero alla famiglia e agli amici. Purtroppo, non potrete dire lo stesso della persona amata. La situazione, infatti, prenderà una svolta imprevista. Farete fatica ad andare d'accordo e a prendere una decisione insieme. Avrete bisogno di parlarne apertamente. Voto 6.

Classifica dei 12 segni zodiacali del 4 agosto