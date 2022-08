Per la giornata di giovedì 4 agosto 2022, l’Oroscopo regalerà delle sorprese per i nati sotto il segno dello Scorpione e dell’Ariete, eccezionalmente alle prime posizioni. Ci saranno anche delle questioni finanziarie ottimali per alcuni segni di acqua.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo della giornata di giovedì: Scorpione al ‘top’

1° Scorpione: avrete un umore davvero alto, tanto che la vostra vivacità potrebbe coinvolgere le persone attorno a voi. Il romanticismo sarà finalmente protagonista della vostra giornata, concentrandosi non solo sul partner ma anche sulla famiglia.

2° Ariete: avrete tanta spensieratezza a cui attingere per trascorrere una giornata in piena libertà, alle prese con qualche amicizia, con dello shopping o semplicemente con dell’attività fisica. Ora sarà molto più semplice prendervi cura di voi stessi.

3° Cancro: riuscirete a fare un affare davvero eccezionale con un investimento che potrebbe rivoluzionare la vostra quotidianità. Preparerete una bella esperienza di viaggio che farà felici sia voi stessi che la vostra famiglia di origine.

4° Pesci: le novità saranno a vostra disposizione, così come qualche guadagno in più che potrebbe essere un valido aiuto alle questioni finanziarie e anche per quanto riguarda qualche investimento che dovreste ancora coprire.

Leone energico

5° Leone: le energie sicuramente per il momento non si esauriranno, ma dovrete fare in modo che qualche pausa sia trascorsa in assoluto riposo. Pensare a qualche bel progetto vi aiuterà ad essere molto più produttivi nel lavoro in generale.

6° Toro: sarete pronti ad affrontare anche la sfida più ardua, perché adesso avrete una carica energetica sia fisica che mentale che vi permetterà qualsiasi cosa.

I vostri progetti inizieranno una nuova scalata per il successo.

7° Sagittario: sarete compresi dalle persone che vi circondano, soprattutto in questo periodo abbastanza instabile. Con le questioni sentimentali probabilmente non ci saranno delle novità rilevanti, ma l’affiatamento nella coppia potrebbe crescere.

8° Gemelli: l’impulsività potrebbe darvi qualche errore di calcolo sul lavoro o comunque qualche situazione di incomprensione con il partner o con le amicizie.

Ora dovreste solo cercare di essere più ponderati, soprattutto con delle decisioni che di per sé sono da prendere con le pinze.

Acquario in miglioramento

9° Acquario: uscire lentamente dalla vostra routine significherà anche e soprattutto svagarvi con le amicizie più strette, nonostante ci siano degli impegni che dovreste prima risolvere per poter trovare la mente libera da ogni cosa.

10° Bilancia: nella vostra quotidianità si verificherà un cambiamento definitivo, e riguarderà essenzialmente una amicizia a cui tenete ma che ora ha perso notevolmente di tono. Ascoltare della musica o comunque distrarvi in qualche modo potrebbe essere una soluzione per uscire dal tunnel.

11° Capricorno: avrete una illusione molto forte in amore, sarà bene svegliarvi da questo ‘sogno’ e riprendere in mano la vostra quotidianità.

Nel farlo, dedicarvi all’attività fisica vi farà sentire più attivi e meno legati all’ambito mentale.

12° Vergine: anche se la tensione generale sarà ancora abbastanza alta, le questioni burocratiche vedranno finalmente la luce in fondo al tunnel. Tutto sta nel sapere aspettare il momento opportuno per emergere e per ridare a voi stessi un assetto decisamente più consono alle aspettative personali.