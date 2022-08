L'oroscopo della giornata di giovedì 4 agosto vede un Ariete un po’ troppo duro con se stesso, soprattutto in amore, mentre la Bilancia vivrà una giornata più emozionante grazie alla Luna. Sole e Mercurio saranno un'accoppiata forte per i nativi Sagittario, mentre Toro potrebbe assumere un atteggiamento più critico. Vediamo nel dettaglio le pagelle per le previsioni Oroscopo della giornata di giovedì 4 agosto.

Previsioni oroscopo giovedì 4 agosto 2022 classifica voti e pagelle

Ariete: Mercurio vi darà grinta in questa giornata, ma con la Luna ancora in cattivo aspetto potreste essere un po’ troppo duri e rigidi con voi stessi.

Single oppure no dunque, è vero che dagli errori si impara, ma mantenendo un atteggiamento più ottimista. Nel lavoro non avrete alcuna difficoltà a gestire i vostri progetti, arrivando spesso al successo che meritate. Voto - 7️

Toro: con la Luna che si avvicina al segno dello Scorpione, il vostro atteggiamento dal punto di vista sentimentale potrebbe diventare più critico del solito. Questo potrebbe non far piacere alla persona che amate. Le critiche servono per imparare a crescere, ma sappiate che devono avere valore fondato. In ambito lavorativo rallentate il ritmo, perché per il momento non ci sarà alcuna fretta di terminare alcuni progetti. Prendetevi del tempo se necessario. Voto - 6️⃣

Gemelli: Luna e Plutone si divertono a regalarvi piacevoli avventure romantiche secondo l'oroscopo di giovedì 4 agosto.

Avrete sempre voglia di divertirvi e mostrare le vostre emozioni, soprattutto voi nati nella terza decade. Per quanto riguarda il settore professionale ci penseranno Mercurio, Giove e Saturno a indicarvi la via più corretta per raggiungere il successo. Voto - 9️⃣

Cancro: con gli influssi favorevoli di Marte e Venere, sul fronte amoroso non mancheranno buoni sentimenti ed energie da spendere nei confronti della persona che amate.

Se siete single tenderete a essere particolarmente socievoli, con la voglia di stringere nuovi legami. Sul fronte professionale vi darete da fare per portare a termine progetti in sospeso e se ci riuscirete sarà per voi motivo di grande soddisfazione. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale che in questa parte della settimana si fa un po’ più altalenante.

La Luna nel pomeriggio si troverà in Scorpione e potrebbe rendere i rapporti con la vostra anima gemella un po’ più freddi e distaccati. Se siete single dovrete preoccuparvi di più delle vostre amicizie e degli impegni giornalieri. In ambito professionale il vostro interesse al momento sarà fare profitto, anche a costo di sacrificare del tempo libero. Voto - 7️⃣

Vergine: cielo che continua a splendere sopra di voi per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, riuscirete a perfezionare il legame con la persona che amate, merito di Venere e della Luna in ottima posizione. Sul fronte professionale le idee ci saranno, ma servirà del tempo per portarle a termine. Voto - 7️⃣

Bilancia: l'astro argenteo vi permetterà di vivere una giornata un po’ più emozionante in amore, ma le difficoltà con l'anima gemella ci saranno ancora.

Mostrate romanticismo se potete, ma soprattutto responsabilità. Sul fronte professionale godrete del favore di Mercurio, in sestile dal segno del Leone. Avrete buone idee e sarete preparati sulla carta e con la giusta pratica potreste raggiungere discreti risultati. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali favorevoli nel corso di questo giovedì. Single oppure no sarete bravi ad attirare l'attenzione della persona che amate e, con un po’ di fortuna, potrete vivere momenti davvero romantici. Per quanto riguarda il lavoro dovrete saper reagire a eventuali imprevisti, cercando di correggere i vostri errori. Voto - 8️⃣

Sagittario: con Sole e Mercurio in trigono dal segno del Leone, questa giornata sarà davvero piacevole secondo l'oroscopo di giovedì 4 agosto.

Sul piano sentimentale ci sarà stabilità con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito professionale saprete svolgere bene le vostre mansioni, grazie anche alla buona posizione di Giove e Saturno. Voto - 8️⃣

Capricorno: la Luna sta per togliersi da questa scomoda posizione, ciò nonostante in amore avrete ancora molto da recuperare per vivere un bel rapporto insieme alla persona che amate. Single oppure no, cercate di migliorare dove potete. In ambito lavorativo, per ottenere buoni risultati dai vostri progetti, non uscite fuori dai binari. Voto - 6️⃣

Acquario: periodo ultimamente altalenante sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Single oppure no, dovrete mostrare maggior costanza e romanticismo nei confronti della persona che amate.

Sul fronte lavorativo non sempre potrete avere le idee chiare sui vostri progetti, dunque, se necessario, chiedete ulteriori informazioni. Voto - 6️⃣

Pesci: sfera sentimentale che si farà intensa e piacevole nel prossimo periodo. Venere sarà in trigono dal segno del Cancro, mentre la Luna si sposterà in Scorpione. Single oppure no, nel prossimo periodo arriveranno momenti decisamente intriganti. Sul fronte professionale sarete attivi e sempre in prima linea, e sarete ben apprezzati nel vostro ambiente di lavoro. Voto - 8️⃣