Nella settimana dal 3 al 9 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal domicilio del Capricorno (dove risiede Plutone) al segno dell'Ariete (dove staziona Giove), nel frattempo Saturno sosterà nel segno dell'Acquario. Il Sole assieme a Venere, invece, protrarranno il moto in Bilancia, così come Nettuno resterà stabile in Pesci e Marte continuerà a stazionare in Gemelli. Mercurio, infine, permarrà nel segno della Vergine come Urano insieme al Nodo Nord rimarranno in Toro.

Oroscopo settimanale favorevole per Gemelli e Acquario, meno roseo per Cancro e Ariete.

Sul podio

1° posto Gemelli: innamorati. Eccezion fatta per le turbolente giornate di venerdì e sabato, i nati Gemelli trascorreranno probabilmente questa settimana dimostrando in ogni modo al partner quanto ne siano innamorati. Alcuni nativi preferiranno regalare all'amato bene un pensiero speciale, mentre altri decideranno di organizzare una romantica gita fuori porta.

2° posto Bilancia: passionali. Lunedì e martedì avranno buone chance di essere due giornate da dedicare esclusivamente, o quasi, alle faccende lavorative per i nati Bilancia, in quanto ci sarà parecchio da faticare ma le soddisfazioni andranno di pari passo con le energie profuse. Da mercoledì in poi, invece, sarà un crescendo di emozioni per il segno d'Aria, il quale si riscoprirà più affettuoso ma anche più passionale che mai in camera da letto.

3° posto Leone: finanze in primo piano. Il ritorno del moto diretto del Messaggero degli Dei in seconda dimora unito alla spinta propulsiva marziale indurranno, c'è da scommetterci, i felini a ottimizzare il loro settore economico. Il bottino finanziario, difatti, verrà passato al vaglio e il segno di Fuoco si dimostrerà propenso a stravolgere le carte in tavola per ottenere maggiori guadagni.

I mezzani

4° posto Acquario: buone nuove. Mercoledì, giovedì e nel pomeriggio domenicale, il quarto segno Fisso potrebbe ricevere qualche notizia inaspettata dall'esito positivo, ad esempio un'azienda che lo chiama per un colloquio professionale oppure un figlio che ottiene una borsa di studio per l'Università. Sabato, invece, sarà bene tenere la bocca cucita, in quanto lo strafalcione dialettico sarà in agguato.

5° posto Sagittario: coriacei. Se la settimana dei nati Sagittario fosse rappresentata da un animale sarebbe senz'altro un coccodrillo, in quanto gli arcieri si dimostreranno particolarmente tenaci nell'affrontare ogni questione gli si parerà davanti e, al contempo, non verranno scalfiti da alcuna maldicenza o colpo basso, quasi come se indossassero la corazza del rettile anfibio.

6° posto Toro: tra piaceri e doveri. Ottime le effemeridi per la prima decade di casa Toro, soprattutto sino a sabato, perché riusciranno presumibilmente a organizzare magnificamente i loro impegni di giorno in giorno, incastrando con arguzia attività rigeneranti e mansioni pratiche. Domenica, però, dovrebbero fare attenzione al regime alimentare, in quanto il rischio di un'abbuffata sarà alto.

7° posto Vergine: a tentativi. I continui bisticci tra il pianeta delle illusioni e l'astro dell'intelletto indurranno, c'è da scommetterci, i nati Vergine a proseguire a tentoni sia nella vita professionale che in quella amorosa, specialmente nel weekend quando la strada da percorrere parrà più nebulosa del previsto. Avanzare per tentativi per un segno pragmatico come quello dei nativi potrebbe destabilizzarli non poco ma, nonostante di ciò, avranno il fondamentale compito di non perdere la bussola.

8° posto Pesci: patti chiari. Il detto che sembrerà essere cucito ad hoc per il dodicesimo segno zodiacale in questa settimana autunnale sarà "Patti chiari, amicizia lunga", coi nativi che vorranno mettere in chiaro delle questioni pregresse nella cerchia amicale.

Chi tra loro, da lunedì a giovedì, non si farà intimorire e parlerà in maniera schietta vedrà i frutti di tale sincerità già nella giornata di sabato, grazie alla splendida congiunzione Luna-Nettuno sui loro gradi.

9° posto Capricorno: piedi per terra. Sebbene un pizzico di fantasticheria o un volo pindarico sarebbe il condimento ideale per alleggerire i malmostosi pensieri di casa Capricorno in questa settimana, in primis da mercoledì in poi, i nativi preferiranno bandire l'immaginazione e restare ancorati soltanto alla tangibilità degli eventi.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: bizzosi. Settimana che avrà buone possibilità di iniziare in salita per i nati Cancro, in particolar modo al lavoro dove i rapporti coi parigrado risulteranno decisamente poco scorrevoli.

Lievemente più conciliante il parterre astrale giorno 7 ottobre, quando il segno d'Acqua riceverà qualche gratifica morale.

11° posto Ariete: solitari. I nati Ariete potrebbero trascorrere questa settimana standosene quanto più possibile in disparte, mood solitario che sarà figlio di alcune intricate e confuse situazioni riguardanti sia la sfera professionale che sentimentale. La scelta di abbracciare la solitudine, più pressante da mercoledì sera a sabato, farà sì che i nativi si schiariscano le idee e pensino a come agire a riguardo nel prossimo periodo.

12° posto Scorpione: aiuti. Una persona cara, probabilmente della famiglia originaria, richiederà l'aiuto dei nati Scorpione nella seconda parte della settimana ma, contrariamente al solito, il segno Fisso sembrerà non essere così propenso a fornire il suo sostegno, in quanto indaffarato con alcune beghe pratiche. La giornata di domenica, però, permetterà al segno d'Acqua di tornare sui suoi passi e fornire l'aiuto richiesto.